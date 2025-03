Envoyé par Microsoft Envoyé par

Début décembre 2024, Microsoft Threat Intelligence a détecté une campagne de malvertising à grande échelle qui a touché près d'un million d'appareils dans le monde entier dans le cadre d'une attaque opportuniste visant à voler des informations. L'attaque provenait de sites de streaming illégaux intégrant des redirecteurs de publicité malveillante, menant à un site web intermédiaire où l'utilisateur était ensuite redirigé vers GitHub et deux autres plateformes. La campagne a touché un large éventail d'organisations et d'industries, y compris des appareils grand public et d'entreprise, mettant en évidence la nature indiscriminée de l'attaque.



GitHub a été la principale plateforme utilisée pour la livraison des charges utiles d'accès initial et est référencée tout au long de ce billet de blog ; cependant, Microsoft Threat Intelligence a également observé une charge utile hébergée sur Discord et une autre hébergée sur Dropbox.



Les dépôts GitHub, qui ont été supprimés, stockaient des logiciels malveillants utilisés pour déployer d'autres fichiers et scripts malveillants. Une fois que le logiciel malveillant initial provenant de GitHub a pris pied sur l'appareil, les fichiers supplémentaires déployés avaient une approche modulaire et en plusieurs étapes de la livraison, de l'exécution et de la persistance de la charge utile. Les fichiers ont été utilisés pour collecter des informations sur le système et pour mettre en place d'autres logiciels malveillants et scripts afin d'exfiltrer des documents et des données de l'hôte compromis. Cette activité est répertoriée sous le nom de Storm-0408 que nous utilisons pour suivre de nombreux acteurs associés à des logiciels malveillants d'accès à distance ou de vol d'informations et qui utilisent des campagnes de phishing, d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) ou de malvertising pour distribuer des charges utiles malveillantes.