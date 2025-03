En mémoire : l'EFF est profondément attristée d'apprendre le décès de Mark Klein, dénonciateur d'AT&T, qui a révélé le programme américain d'espionnage de masse de la NSA.

Lorsque le New York Times a rapporté, fin 2005, que la NSA se livrait à des activités d'espionnage à l'intérieur des États-Unis, Mark a réalisé qu'il avait été témoin de la façon dont cela se passait. Il s'est également rendu compte que le président ne disait pas la vérité aux Américains sur ce programme. Bien que nouvellement retraité, il savait qu'il devait faire quelque chose. Il s'est présenté à la porte de l'EFF au début de l'année 2006 avec une question simple : "C'est ce que nous avons fait. Et ce que Mark nous a dit a tout changé. Dans le cadre de son travail, Mark avait appris que la National Security Agency (NSA) avait installé une salle secrète et sécurisée au siège d'AT&T à San Francisco, appelée salle 641A. Mark a été chargé de connecter des circuits transportant des données Internet à des "" optiques qui se trouvaient juste à l'extérieur de la salle secrète de la NSA, mais qui étaient câblés à l'intérieur. Ces séparateurs, ainsi que d'autres semblables dans d'autres villes des États-Unis, faisaient une copie de toutes les données passant par ces circuits et les transmettaient à la salle secrète.Mark n'a pas seulement vu comment cela fonctionnait, il avait aussi les documents pour le prouver. Il nous a apporté plus d'une centaine de pages de schémas et de tableaux AT&T authentifiés. Mark a également partagé ces informations avec les principaux médias, de nombreux membres du personnel du Congrès et au moins deux sénateurs en personne. L'un d'entre eux, le sénateur Chris Dodd, a pris la parole au Sénat pour saluer Mark comme le grand héros américain qu'il était.Nous avons utilisé les preuves de Mark pour intenter deux procès contre l'espionnage de la NSA qu'il avait découvert. Le premier était Hepting v. AT&T et le second Jewel v. NSA. Mark nous a également accompagnés à Washington D.C. pour faire pression en faveur de la fin de l'espionnage et demander des comptes pour ce qui s'est passé en secret pendant tant d'années. Il a écrit un compte rendu de son expérience intitulé "".Mark s'est levé et a dit la vérité, au péril de sa vie et de celle de sa famille. AT&T a menacé de le poursuivre en justice, mais a sagement décidé de ne pas le faire. Bien que nous ayons pu utiliser ses preuves pour faire évoluer les choses, l'EFF et Mark ont finalement été déçus par le Congrès et les tribunaux, qui ont refusé de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'espionnage de masse, même après qu'Edward Snowden en a fourni encore plus de preuves en 2013.Mais Mark a certainement inspiré chacun d'entre nous à l'EFF, et il a contribué à inspirer et à informer des centaines de milliers d'Américains ordinaires pour exiger la fin de la surveillance de masse illégale. Bien que nous n'ayons pas encore réussi à mettre fin à l'espionnage comme nous l'espérions tous, sa bravoure a contribué à l'adoption de nombreuses réformes jusqu'à présent.