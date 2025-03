60 % des équipes de sécurité sont de petite taille, malgré cela, 72 % d'entre elles déclarent avoir pris plus de travail en 2024, et un pourcentage remarquable de 88 % atteignent ou dépassent leurs objectifs



L'étude, réalisée par IDC pour la société Tines, spécialisée dans les flux de travail alimentés par l'IA, révèle également que les responsables de la sécurité sont enthousiastes à l'égard de l'IA : 98 % d'entre eux l'adoptent et seulement 5 % pensent que l'IA remplacera complètement leur emploi.Il y a cependant des préoccupations, 33 % des répondants s'inquiètent du temps nécessaire pour former leurs équipes aux capacités de l'IA, tandis que 27 % citent la conformité comme un obstacle clé. Parmi les autres obstacles figurent les hallucinations liées à l'IA (26 %), l'adoption sécurisée de l'IA (25 %) et une mise en œuvre plus lente que prévu (20 %).« Les défis dans le secteur de la cybersécurité sont toujours présents et en constante évolution », déclare Matt Muller, responsable CISO sur le terrain chez Tines. « Les professionnels de la sécurité, qui font déjà face à un paysage de menaces sans précédent en 2025, sont confrontés à la tâche ardue d'intégrer l'IA dans leurs flux de travail. Notre étude montre que les équipes de sécurité intensifient leurs efforts. Cependant, les organisations doivent adopter une approche flexible de l'automatisation et de l'IA pour s'assurer qu'elle reste sécurisée et efficace. »Bien qu'un tiers des répondants se disent satisfaits des outils de leur équipe, beaucoup voient un potentiel d'amélioration. La plupart des équipes de sécurité (55 %) gèrent généralement de 20 à 49 outils, tandis que 23 % en utilisent moins de 20 et 22 % de 50 à 99. Quel que soit le nombre d'outils utilisés, 24 % des personnes interrogées se heurtent à une mauvaise intégration, tandis que 35 % estiment que leur pile manque de fonctionnalités essentielles.Parmi les autres résultats, si les responsables de la sécurité gagnaient du temps grâce à l'automatisation ou à l'IA, 43 % déclarent qu'ils l'utiliseraient pour se concentrer davantage sur l'élaboration de politiques de sécurité, 42 % sur la formation et le développement, et 38 % sur la planification de la réponse aux incidents.La plupart (83 %) des responsables de la sécurité déclarent avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais même dans ce cas, seuls 72 % d'entre eux affirment qu'ils peuvent accomplir leur travail sans travailler pendant de longues heures, ce qui suggère que de tels sacrifices sont devenus pour beaucoup une caractéristique acceptée de leur fonction.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Tines crédibles ou pertinentes ?