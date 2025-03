Le FBI perquisitionne le domicile d'un éminent informaticien chinois écarté des effectifs de son employeur américain, une université US

La situation cache un nouveau cas d’espionnage économique

Mar 28: FBI also searched another home of University of Indiana professor Xiaofeng Wang (王晓峰 and his wife Nianli Ma (马念丽 in Carmel in the morning, in addition to the one in Bloomington…



Neighbors say the agents announced "FBI, come out!" over a megaphone.



A woman came… https://t.co/JqWHqS1D4w pic.twitter.com/1jzDaOwU3C — Byron Wan (@Byron_Wan) March 30, 2025

Xiaofeng Wang, a cryptography professor at Indiana University who has worked with ODNI's Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) on highly sensitive cybersecurity research, was found to be a Communist Chinese asset.



He was raided by the FBI yesterday.



Wang was… pic.twitter.com/gCnZJT9E4p — TheLobbyistGuy (@TheLobbyistGuy) March 29, 2025



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 245 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Xiaofeng Wang a une longue liste de titres prestigieux. Il a été doyen associé pour la recherche à la Luddy School of Informatics, Computing and Engineering de l'université de l'Indiana, membre de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers et de l'American Association for the Advancement of Science, et professeur titulaire à l'université de l'Indiana à Bloomington. Selon son employeur, il a été chercheur principal dans des projets de recherche d'une valeur totale de près de 23 millions de dollars au cours des 21 années qu'il a passées dans cette université.Il a en sus cosigné des dizaines d'articles universitaires dans divers domaines de recherche, notamment la cryptographie, la sécurité des systèmes et la confidentialité des données, y compris la protection des données génomiques humaines.Ces dernières semaines, le compte de courrier électronique, le numéro de téléphone et la page de profil de M. Wang à la Luddy School ont été discrètement effacés par son employeur. Dans le même temps, l'université de l'Indiana a également supprimé le profil de son épouse, Nianli Ma, qui était répertoriée en tant qu'analyste principal des systèmes et programmeur au sein de la division des technologies de bibliothèque de l'université.Plusieurs rapports font état de ce qu’une petite flotte de voitures banalisées conduites par des agents du gouvernement s'est rendue le dernier jour ouvrable de la semaine au domicile de Wang et Ma à Bloomington. Ils ont passé la majeure partie de la journée à entrer et sortir de la maison et à transférer occasionnellement des boîtes depuis leurs véhicules. Une chaîne de télévision a indiqué qu'une deuxième maison appartenant à Wang et Ma et située à Carmel, dans l'Indiana, a également faot l’objet de perquisition. La chaîne a indiqué qu'un résident et un avocat du résident étaient sur place pendant au moins une partie de la perquisition.Les tentatives pour localiser Wang et Ma sont restées vaines jusqu'à présent. Un porte-parole de l'université de l'Indiana n'a pas répondu aux questions envoyées par courrier électronique demandant si le couple était toujours employé par l'université et pourquoi leurs pages de profil, leurs adresses électroniques et leurs numéros de téléphone avaient été supprimés. Le porte-parole a fourni les coordonnées d'une porte-parole du bureau local du FBI à Indianapolis. Dans un courriel, la porte-parole écrit : « Le FBI a mené des activités d'application de la loi autorisées par le tribunal dans des maisons à Bloomington et Carmel. Nous n'avons pas d'autre commentaire à faire pour le moment ».Le porte-parole du FBI n'a pas répondu aux questions visant à savoir quel tribunal de district américain a émis le mandat et si Wang ou Ma sont détenus par les autorités. Les représentants du ministère de la justice n'ont pas répondu à un courriel demandant les mêmes informations. Un courriel envoyé à l'adresse électronique personnelle de Wang est resté sans réponse, d’après certains rapports. Leur statut de résident (citoyen américain ou détenteur d'une carte verte) est actuellement inconnu.Des collègues chercheurs se sont rendus sur les réseaux sociaux au cours du week-end pour exprimer leur inquiétude face à cette série d'événements.Le tableau cache un nouveau cas d’espionnage économique selon divers rapports« Xiaofeng Wang, professeur de cryptographie à l'université de l'Indiana qui a travaillé avec l'Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) sur des recherches très sensibles en matière de cybersécurité, s'est avéré être un agent de la Chine communiste », peut-on lire.Six résidents chinois ont fait face à des accusations similaires d’espionnage économique et de vol de secrets commerciaux par le passé . ils avaient été accusés de vol de technologies de fréquences radio utilisées dans les appareils mobiles des entreprises américaines dans une université contrôlée par le gouvernement chinois.La piste de l’espionnage économique vous semble-t-elle plausible ?