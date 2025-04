Après le Signalgate, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Michael Waltz accusé d'utiliser Gmail pour discuter des questions militaires sensibles

ignorant les réseaux sécurisés du Pentagone

Des responsables américains discuteraient de questions militaires via Gmail

Un traitement problématique des informations relatives à la sécurité nationale

L'administration Trump vivement critiquée après la fuite d'informations sensibles



La nouvelle administration Trump fait déjà face à un nombre impressionnant de critiques en à peine trois mois. De hauts responsables du Conseil de sécurité nationale de l'administration Trump ignorent complètement les procédures éprouvées du Pentagone en matière de communication militaire. Résultat, des informations sensibles sur les plans de guerre du Pentagone ont fait l'objet de fuite en mars. D'autres pratiques controversées viennent d'être signalées.Le Washington Post rapporte que les membres de cette équipe, y compris Michael Waltz, le principal conseiller en matière de sécurité nationale de Donald Trump, ont utilisé Gmail pour discuter de « questions militaires sensibles ». Le rapport cite des documents et trois responsables gouvernementaux anonymes.Selon le rapport, un collaborateur de Michael Waltz a utilisé la version grand public de Gmail, qui n'est pas autorisée pour un usage gouvernemental, pour discuter « de conversations hautement techniques avec des collègues d'autres agences gouvernementales impliquant des positions militaires sensibles et des systèmes d'armement puissants liés à un conflit en cours ». Le rapport ne précise pas si les informations militaires en question ici étaient classifiées.Cependant, du point de vue de la sécurité opérationnelle et de la conservation des documents gouvernementaux sensibles, il est loin d'être idéal que ces informations transitent par des services commerciaux tels que Gmail. Les hauts fonctionnaires comme Michael Waltz sont censés utiliser des réseaux de communication sécurisés et des appareils dédiés pour protéger les secrets d'État et se conformer à l'obligation légale de préserver ce genre de documents.Mais à en croire le rapport du Washington Post, Michael Waltz n'a pas toujours respecté cette règle. Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump copiait régulièrement son emploi du temps personnel de Gmail dans les canaux de discussions sur Signal pour les partager avec d'autres personnes.Les fonctionnaires ont décrit l'utilisation de comptes Gmail personnels par le conseiller à la sécurité nationale comme un « traitement problématique » des informations. En réponse à ce rapport, Brian Hughes, porte-parole du conseiller Michael Waltz, a déclaré : « M. Waltz n'a pas envoyé et n'enverrait pas d'informations classifiées sur un compte ouvert ». Il a ajouté que le personnel a pour instruction de n'utiliser que les plateformes sécurisées du Pentagone.Le porte-parole a précisé que « Michael Waltz envoyait toujours les documents officiels en copie conforme à ses comptes gouvernementaux afin de se conformer aux règles de conservation des documents ». Pourtant, le Signalgate montre la légèreté avec laquelle ces questions sont abordées sur Signal.L'on aurait pu penser que Michael Waltz, ancien béret vert, serait un peu plus avisé. Après qu'il a été établi qu'Hillary Clinton utilisait un serveur de messagerie privé, Michael Waltz, ancien républicain de la Chambre des représentants de Floride, a été l'un de ceux qui l'ont critiquée pour cette pratique.Mais il semble avoir les mêmes habitudes. Ce nouveau scandale pourrait être une mauvaise nouvelle pour la carrière de Michael Waltz. Le président Donald Trump a exprimé son soutien à Michael Waltz, mais selon certains rapports, il aurait été proche de renvoyer Michael Waltz la semaine dernière, non pas pour avoir partagé des données aussi sensibles sur une plateforme non sécurisée, mais pour les avoir divulguées par inadvertance à la presse.Il reste à voir si Michael Waltz survivra à ce dernier SNAFU, mais cela semble probable. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne voulait pas « licencier des gens à cause des infox et des chasses aux sorcières ». La Maison Blanche n'a pas commenté le rapport sur l'utilisation de Gmail.Le mois dernier, l'administration Trump a été vivement critiquée après la fuite d'informations sur la sécurité nationale. De hauts responsables ont inclus par erreur le rédacteur en chef du média The Atlantic, Jeffrey Goldberg, dans leur groupe de discussion sur l'application de messagerie chiffrée Signal. À un moment donné, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a partagé des détails opérationnels sur des frappes aériennes américaines à venir contre les Houthis.Le journaliste Jeffrey Goldberg n'est pas une taupe intégrée qui aurait soigneusement échappé à la détection. Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Waltz, a envoyé une invitation à Jeffrey Goldberg le 11 mars. Ce dernier a confié avoir écouté la discussion pendant deux jours. Apparemment, aucun des responsables de la sécurité nationale des États-Unis ni leurs collaborateurs ne l'ont remarqué. L'incident a enflammé la toile aux États-Unis.Jeffrey Goldberg a publié un article détaillé sur les documents qu'il avait lus dans le groupe de discussion Signal. Selon l'article, ces documents révélaient des détails sur le calendrier et les systèmes d'armes utilisés lors d'une attaque aérienne contre les rebelles houthis au Yémen. Michael Waltz aurait écrit qu'un concepteur présumé de missiles Houthi avait été aperçu entrant dans l'immeuble de sa petite amie, qui a ensuite été rasé lors de l'assaut américain.La Maison Blanche a confirmé l'authenticité de la conversation incluant Jeffrey Goldberg et a indiqué enquêter sur la manière dont le numéro du journaliste a été ajouté par erreur. Cet événement a suscité des critiques concernant la gestion des informations sensibles par l'administration américaine.L'incident a suscité de nombreuses questions sur les pratiques de l'administration Trump en matière de sécurité. « Pourquoi les hauts responsables de la sécurité nationale utilisent-ils l'application de messagerie chiffrée d'une société privée plutôt que des communications contrôlées par le gouvernement américain, protégées par la NSA et conservées comme l'exige la loi sur les archives fédérales ? », s'interroge Nicholas Grossman, rédacteur en chef d'Arc Digital.Nicholas Grossman est professeur de sciences politiques à l'université de l'Illinois. « C'est pour éviter ce genre de problèmes que les procédures éprouvées existent », a-t-il ajouté. 