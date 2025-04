Un ex-employé du DOGE aurait participé à des activités de piratage informatique

Les antécédents de Christopher Stanley soulèvent des questions sur son intégrité

Les activités de piratage mises en lumière par les copies archivées des sites Web

Certaines archives supprimées d'Internet Archive après la publication du rapport

Christopher Stanley, ingénieur de 33 ans, semble être un partisan d'Elon Musk. Il a notamment travaillé dans plusieurs de ses entreprises. Christopher Stanley a travaillé à la fois pour le réseau social X (ex-Twitter) d'Elon Musk et sa société aérospatiale SpaceX. Un ancien fonctionnaire du ministère américain de la Justice (DOJ) et l'annuaire du personnel indiquent que l'ingénieur est à présent conseiller principal au bureau du procureur général adjoint.On ne sait pas grand-chose sur Christopher Stanley. Mais un nouveau rapport de Reuters suggère que Christopher Stanley a peut-être mené des activités répréhensibles par le passé. Le rapport s'appuie un examen des copies archivées par Internet Archive d'anciens sites Web appartenant à Christopher Stanley.Christopher Stanley a géré une série de sites Web et de forums dès 2006, alors qu'il avait 15 ans, comme le montrent les données d'enregistrement conservées par la société de renseignement Internet DomainTools. Plusieurs de ces sites distribuaient des copies pirates de livres électroniques, de logiciels et de logiciels de triche pour jeux vidéo. D'après le rapport, Christopher Stanley serait également impliqué dans une campagne de violation de données.Christopher Stanley s'est vanté d'avoir piraté des sites Web sur au moins deux des forums, selon des messages archivés, dont l'un date de l'époque où il avait 19 ans. À l'époque, il avait déclaré avoir mis fin à ses activités de piratage. Cependant, dans une vidéo YouTube qu'il a publiée en 2014 montre son implication dans la violation de données des clients d'un groupe de piratage rival, alors qu'il avait 23 ans. Ses antécédents soulèvent plusieurs questions.Christopher Stanley a été affecté au ministère de la Justice alors qu'il travaillait pour le DOGE d'Elon Musk. Le milliardaire a déclaré qu'aucune organisation n'a été plus « transparente » que le DOGE, mais il y a eu peu d'informations publiques sur les responsabilités et les antécédents de son personnel.Le mois dernier, un rapport a révélé qu'un employé du DOGE appelé Edward Coristine a fourni des services informatiques à un acteur de la menace qui s'est vanté de faire du trafic de données volées et de cyberharcèlement d'un agent du FBI. Elon Musk a défendu son employé dans un message publié sur X.Les professionnels de la sécurité nationale étaient largement partagés sur le sérieux à accorder au passé de Christopher Stanley. Selon le rapport, six anciens fonctionnaires du département de la Justice estiment que les antécédents de l'ingénieur de 33 ans soulèvent des drapeaux rouges, notant que le ministère traite des informations sensibles, y compris des détails d'enquêtes fédérales et d'autres informations protégées par les règles du secret du grand jury.« Je serais très inquiet de l'engager et de lui donner accès à ce type de dossiers », a déclaré Jonathan Rusch, qui a passé plus de 25 ans en tant que procureur du ministère de la Justice avant de se lancer dans le monde universitaire. Selon lui, les antécédents de Christopher Stanley sont inquiétants, en particulier pour un employé du ministère de la Justice, parce qu'il avait divulgué des données qu'il avait apparemment acquises « de manière illégale ».Dan Guido, dont la société de sécurité numérique Trail of Bits a travaillé avec les ministères de la Justice et de la Défense, s'est montré plus indulgent. « Les antécédents de Stanley en matière de piratage informatique ne devraient pas le disqualifier pour travailler au ministère de la Justice », a-t-il déclaré.Christopher Stanley utilisait différents pseudonymes sur ses sites et forums, notamment eNkrypt et Reneg4d3, qu'il utilise encore sur certains comptes de médias sociaux. Le rapport établit un lien entre les sites Web des forums et les pseudonymes de l'ingénieur en recoupant les données d'enregistrement des sites avec son ancienne adresse électronique et en faisant correspondre les données biographiques de Reneg4d3 avec celles de Christopher Stanley.Dan Guido a cité la façon dont Christopher Stanley a ciblé d'autres pirates informatiques comme facteurs atténuants. « C'est une façon d'apprendre que j'ai vue chez beaucoup de gens », a-t-il déclaré. Toutefois, les révélations sur Christopher Stanley accentuent les critiques à l'égard du DOGE d'Elon Musk.Sur certains des premiers sites de Christopher Stanley, il s'est attribué le mérite du piratage. Le site "fkn-pwnd.com", lancé en 2006 alors qu'il était au lycée, se vantait dans les termes suivants « Fucking Up Servers ! », et présentait un croquis grossier d'un pénis, selon une copie du site conservée par Internet Archive. Les archives révèlent qu'il a enregistré le site Web "reneg4d3.com" l'année et il y a présenté un certain nombre de ses initiatives réussies.Sur reneg4d3.com, Christopher Stanley a décrit comment il a détourné un forum de discussion concurrent. Dans un message de 2008, Christopher Stanley, il a déclaré avoir obtenu « un accès administrateur », décrivant les opérateurs du site concerné comme des « imbéciles ». « Exploitation facile », écrit-il.À la même époque, un site concurrent de logiciels de triche pour jeux vidéo, "rev0lution-cheats.com", a été détourné et défiguré. L'attaquant a laissé le message suivant : « ce site a été piraté par "RENEG4D3.com" ». D'après une capture d'écran du site conservée par DomainTools, le site "Reneg4d3.com" a été suspendu par son fournisseur d'accès à Internet quelques mois plus tard. Reneg4d3 est l'un des pseudonymes utilisés par Christopher Stanley.Dans son rapport, la publication a déclaré qu'elle n'a pas été en mesure de corroborer certains aspects de l'activité de piratage de Christopher Stanley, notamment l'identité du site Web que l'ingénieur a revendiqué avoir détourné ou les circonstances de la dégradation du site "rev0lution-cheats".Par la suite, Christopher Stanley a lancé d'autres sites où lui et d'autres participants discutaient de piratage, de tricherie dans les jeux vidéo ou de piratage. Les copies conservées par Internet Archive montrent qu'il s'agit des sites "error33.net" et "electonic.net" (sic). À l'âge de 19 ans, Christopher Stanley a annoncé publiquement qu'il se distanciait de « toute activité cybernétique malveillante » dans un message archivé de 2010 sur "electonic.net".Dans son message, Christopher Stanley a écrit : « je ne pirate plus PayPal, je n'accède plus à l'ordinateur d'autrui (sic) et je n'exploite plus les sites Web en ligne comme StickAM ». StickAM est une référence apparente à un service de diffusion en direct de vidéo qui a fermé ses portes en 2013.Les responsabilités de Christopher Stanley au sein du ministère américain de la Justice n'ont pas pu être déterminées clairement. Le bureau du procureur général adjoint, dirigé par l'ancien avocat privé du président Donald Trump, Todd Blanche, supervise tous les bureaux des procureurs des États-Unis et gère les enquêtes criminelles sur une série d'infractions, y compris le piratage informatique et d'autres activités cybernétiques malveillantes.Le rapport n...