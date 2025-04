Contexte

Un accès avec des IP russes

Daniel Berulis : la violation des données américaines par les Russes via le DOGE a été réalisée via Starlink « directement vers la Russie »

Une cour d'appel a permis au DOGE du milliardaire Elon Musk d'accéder à nouveau aux données personnelles privées de trois agences fédérales

Ces allégations soulèvent des préoccupations quant à la sécurité des infrastructures critiques américaines, notamment en ce qui concerne l'utilisation de Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX. Berulis suggère que l'infrastructure de DOGE, connectée à Starlink, pourrait servir de canal direct vers des réseaux étrangers, facilitant potentiellement l'accès à des données sensibles par des acteurs russes.En réponse à ces révélations, plusieurs poursuites judiciaires ont été engagées pour contester l'accès de DOGE aux données gouvernementales. Des groupes de défense de la vie privée, tels que l'Electronic Privacy Information Center (EPIC), ont intenté des actions en justice, qualifiant cette situation de « plus grande violation de données de l'histoire des États-Unis ».Un lanceur d'alerte du National Labor Relations Board (NLRB) a expliqué comment le vol de données du DOGE a été immédiatement suivi d'une tentative d'accès à partir d'adresses IP russes, ce qui soulève de graves questions quant à la pénétration des systèmes les plus sensibles des États-Unis par des services de renseignement étrangers.Daniel Berulis, informaticien au NLRB, a fourni des preuves montrant que, quelques minutes après que les ingénieurs du DOGE ont obtenu un accès de niveau « Dieu » aux systèmes sensibles du travail, quelqu'un opérant depuis la Russie a tenté de se connecter en utilisant des identifiants du DOGE nouvellement créés. L'avocat du dénonciateur a spécifiquement noté la dimension du renseignement étranger, en déclarant : « Cette affaire est particulièrement délicate car elle implique la possibilité que des services de renseignement étrangers sophistiqués accèdent à des systèmes gouvernementaux sensibles. »Suite à ses révélations surprenantes sur la façon dont les ingénieurs du DOGE ont accédé aux bases de données du MLRB sans autorisation, et que des adresses IP russes ont été utilisées avec des identifiants et des mots de passe récemment créés pour y accéder, Daniel Berulis (s'exprimant par l'intermédiaire de son avocat) a fait suivre cette révélation d'une nouvelle bombe selon laquelle les systèmes du DOGE « étaient également connectés à Starlink ».Bakaj affirme que le ministère de la défense a cessé d'utiliser Starlink parce qu'il est considéré comme un « pipeline direct » vers la Russie. Starlink est le service Internet par satellite d'Elon Musk, qui appartient à SpaceX.Berulis a partagé un graphique qui, selon lui, montre des « indications de compromission ». La décision de la cour d'appel marque un revirement par rapport aux jugements précédents. En février 2025, un juge fédéral a bloqué l'accès du DOGE aux informations sensibles du ministère de l'Éducation et de l'Office of Personnel Management (bureau de gestion du personnel).