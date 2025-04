Matt Mullenweg, PDG d'Automattic, menace tout employé s'adressant à la presse. Il a ajouté des filigranes à l'outil de communication interne d'Automattic pour traquer ceux qui divulguent des captures d'écran

Origine et explication du conflit opposant Matt Mullenweg à WP Engine

Divergences internes chez Automattic et impacts sur la communauté

Automattic utilise en interne un logiciel de communication appelé P2. P2 est un produit WordPress que d'autres entreprises peuvent également utiliser. Il existe des centaines de sites P2 au sein des équipes d'Automattic ; beaucoup sont spécifiques à une équipe, mais certains sont destinés à l'ensemble de l'entreprise pour les annonces. Les employés d'Automattic viennent de découvrir que la société a piégé P2 en y intégrant des filigranes presque invisibles.Cette mesure est dans la droite ligne de l'obsession de Matt Mullenweg d'attraper les employés qui divulguent des développements internes à la presse. Selon un récent rapport de 404 Media, les filigranes de l'instance P2 d'Automattic sont sous la forme d'un motif superposé au fond blanc des pages du site.Un zoom avant ou un changement manuel de la couleur de fond révèle le motif. Si, par exemple, un journaliste publie une capture d'écran provenant de l'instance P2 de l'entreprise, Automattic pourrait théoriquement identifier l'employé qui l'a partagée. Matt Mullenweg tente de contrôler les informations internes et a menacé de représailles à plusieurs reprises les employés qui seront identifiés comme sources de fuites d'informations internes vers la presse.En octobre 2024, dans le cadre d'une série d'offres de rachat destinées à tester la loyauté des employés envers sa direction, Matt Mullenweg a menacé toute personne s'adressant à la presse de « partir avec élégance ou d'être licenciée demain sans toucher une indemnité de départ ». Au moins 159 employés (environ 8,4 % du personnel) avaient quitté l'entreprise à l'époque. Au début du mois d'avril 2025, l'entreprise a licencié près près de 300 employés.De nombreuses entreprises utilisent ce type de filigrane pour leurs communications internes. Apple et Tesla auraient mis en place des filigranes pour les courriels et autres communications internes, et certains développeurs de jeux ajoutent des filigranes aux fichiers de jeux afin d'éviter les fuites avant la sortie. On ne sait pas exactement quand les filigranes ont commencé à apparaître sur le logiciel P2, et Automattic n'a pas commenté les rapports sur le sujet.Mais depuis l'année dernière, Matt Mullenweg est en guerre avec l'hébergeur WP Engine et, comme l'histoire l'a montré, apparemment avec son propre personnel. De nombreux employés ont décidé de quitter Automattic ou ont été licenciés pour avoir émis des critiques sur la gestion du conflit par Matt Mullenweg.Le différend entre Matt Mullenweg et WP Engine a débuté en septembre 2024, lorsque le PDG d’Automattic a publiquement qualifié l'hébergeur WP Engine de « cancer pour WordPress » . Matt Mullenweg a accusé la société d'hébergement de « profiter de la marque WordPress sans respecter les licences appropriées » et a critiqué son investisseur majoritaire, Silver Lake, pour sa « contribution insuffisante » au projet open source WordPress.WP Engin a nié les allégations de Matt Mullenweg et a exprimé son engagement envers la communauté WordPress. L'hébergeur a également souligné ses propres contributions et son soutien à l'écosystème. Mais Matt Mullenweg a continué à déblatérer publiquement sur les maux de WP Engine. Plus précisément, il semblait avoir un grief contre le fait que WP Engine désactive par défaut l'utilitaire de révision de WordPress sur sa plateforme d'hébergement.Pour Matt Mullenweg, ce faisant, « WP Engine dépouille l'écosystème WordPress, en donnant à ses utilisateurs une expérience plus médiocre afin de pouvoir gagner plus d'argent ». WP Engine a une fois de plus nié ces allégations. Toutefois, le 25 septembre 2024, Automattic a restreint l'accès de WP Engine à certaines ressources de WordPress.org, notamment en limitant la capacité de WP Engine à mettre à jour ses modules complémentaires sur la plateforme.Cette action a eu des répercussions directes sur les clients de WP Engine, affectant la mise à jour et la sécurité de leurs sites Web. La situation a rapidement dégénéré en bataille juridique. WP Engine a poursuivi Automattic et Matt Mullenweg le 3 octobre, les accusant d'extorsion, d'interférence avec les opérations, d'abus de pouvoir et de préjudice commercial. Il a demandé une injonction préliminaire pour restaurer son accès aux ressources de WordPress.org.Le 10 décembre 2024, un tribunal de Californie a ordonné à Automattic de rétablir l'accès de WP Engine aux ressources de WordPress.org, estimant que les actions d'Automattic causaient un préjudice irréparable à WP Engine. Automattic s'est exécuté, mais Matt Mullenweg a poursuivi ses actions hostiles.Les contributeurs au projet open source Wordpress ont déclaré qu'ils avaient été expulsés des espaces de travail Slack de la communauté pour avoir critiqué ou remis en question les actions de Matt Mullenweg. Entre-temps, il a ajouté à la page de connexion de Wordpress.org une case à cocher exigeant que les contributeurs confirment qu'ils n'ont aucun lien avec WP Engine ; un juge a demandé à ce qu'il retire cette case dans le cadre du procès en cours.Selon les rapports, l'ultimatum d'octobre 2024 concernait deux types d'employés : les plus fervents partisans de Matt Mullenweg et ceux qui ne pouvaient pas se permettre de risquer de quitter leur emploi. Un employé a déclaré : « dans l'ensemble, l'environnement est maintenant rempli de personnes qui soutiennent sans équivoque ses actions, et de personnes qui n'ont pas pu partir pour des raisons financières (et qui sont pour la plupart silencieuses) ».À la suite de l'offre, Matt Mullenweg a écrit dans un billet de blogue : « 159 personnes ont accepté l'offre, soit 8,4 % de l'entreprise. Les 91,6 % restants ont renoncé à 126 millions de dollars d'indemnités de départ potentielles pour rester ». Quelques semaines plus tard, il a proposé une autre fenêtre de rachat.Il a écrit dans des messages Slack internes vus par 404 Media : « nouvelle offre d'alignement. Je suppose que certaines personnes étaient tristes d'avoir manqué la dernière fenêtre. Certains ont divulgué des fuites à la presse et à d'anciens employés. C'est de l'eau qui a coulé sous les ponts. Tant de personnes ont accepté les offres combinées que l'entreprise s'est retrouvée à court de personnel ». Il a également accentué la surveillance des employés.Six mois plus tard, au début du mois d'avril 2025, Automattic a licencié 16 % de son personnel, soit environ 300 personnes. Selon des personnes ayant connaissance des indemnités de départ proposées aux employés licenciés par Automattic, quelle que soit l'ancienneté de l'employé, tous n'ont reçu que neuf semaines de salaire. Des sources suggèrent que la découverte des filigranes intégrés à la plateforme P2 pourrait provoquer de nouveaux départs.Selon un employé, cette découverte ne choquera personne, étant la surveillance...