Contexte

Une collecte de données massives, une centralisation risquée

Une violation des lois de protection de la vie privée ?

Le ministère du travail met des employés à l'écart suite aux pressions du DOGE pour obtenir des données sur les immigrés

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une cour d'appel a permis au DOGE du milliardaire Elon Musk d'accéder à nouveau aux données personnelles privées de trois agences fédérales . L'échelle à laquelle le DOGE cherche à interconnecter les données, y compris les données biométriques sensibles, n'a jamais été réalisée auparavant, ce qui a suscité l'inquiétude des experts qui craignent que cela ne conduise à des violations désastreuses de la vie privée des citoyens, des travailleurs étrangers certifiés et des immigrés sans papiers.Depuis le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche au début de l'année, plusieurs médias ont largement fait état des tentatives du DOGE d'obtenir un accès sans précédent aux données gouvernementales, mais jusqu'à récemment, peu de choses avaient été rendues publiques sur l'objectif de ces demandes ou sur la manière dont elles seraient traitées.Les articles du New York Times et du Washington Post ont clairement indiqué que l'un des objectifs était de croiser des ensembles de données et de tirer parti de l'accès aux systèmes sensibles de la SSA pour empêcher les immigrants de participer à l'économie, ce qui, espère l'administration, les obligerait à quitter le pays.La portée des efforts du DOGE pour soutenir la répression de l'administration Trump en matière d'immigration semble toutefois bien plus large que cela. Entre autres choses, il semble s'agir de centraliser les données relatives aux immigrants provenant de l'ensemble du gouvernement afin de surveiller, de géolocaliser et de suivre les immigrants ciblés quasiment en temps réel.Dans une lettre adressée au bureau de l'inspecteur général de l'administration de la sécurité sociale pour demander une enquête sur le DOGE, le député Gerald Connolly (Démocrate de Virginie) a affirmé que l'entité gouvernementale créée par Elon Musk, censée réduire la taille du gouvernement fédéral, est en train de construire une « base de données principale inter-agences » d'informations personnelles sensibles.Des affirmations que semblent corroborer les sources de certains médias. Wired par exemple a indiqué que deux sources ayant une connaissance directe de la situation ont assuré que des agents du « Département de l'efficacité gouvernementale » (DOGE) d'Elon Musk sont en train de construire une base de données principale au sein du Département de la sécurité intérieure (DHS) qui pourrait suivre et surveiller les immigrés sans papiers.Le DOGE rassemble les bases de données sur l'immigration de l'ensemble du DHS et télécharge des données provenant d'agences extérieures, notamment l'administration de la sécurité sociale (SSA), ainsi que des dossiers de vote, selon les sources. Selon les experts du WIRED, cela pourrait créer un système dans lequel il serait possible d'effectuer des recherches afin d'identifier et de surveiller les immigrants.Connolly a cité le témoignage de dénonciateurs de la SSA qui ont vu des ingénieurs de la DOGE accéder au système informatique de l'agence avec des « sacs à dos remplis d'ordinateurs portables, chacun ayant accès à différents systèmes de l'agence », dans le but de les combiner en une seule base de données. Connolly a averti que non seulement une telle base de données constituerait une menace pour la cybersécurité du gouvernement, qui cloisonne ses informations entre plusieurs agences afin d'empêcher les cyberattaques d'accéder à toutes les informations en même temps, mais qu'elle violerait aussi très probablement plusieurs lois sur la protection de la vie privée :« La commission a également reçu des rapports sur les efforts troublants et maladroits du DOGE pour combiner les informations sensibles détenues par la SSA, l'IRS, le HHS et d'autres agences dans une seule base de données principale inter-agences. L'amélioration de la manière dont les agences fédérales partagent leurs données afin d'améliorer les résultats et le service à la clientèle est un objectif de longue date et bipartisan du Congrès. Les informations obtenues par la commission indiquent toutefois que le DOGE effectue son travail en ignorant d'importantes considérations relatives à la cybersécurité et à la protection de la vie privée, ce qui pourrait constituer une violation de la loi.« Dans une tentative apparente de contourner les contrôles de sécurité des réseaux, la commission a appris que les ingénieurs de la DOGE ont essayé de créer des ordinateurs spécialisés pour eux-mêmes qui donnent simultanément un accès complet aux réseaux et aux bases de données de différentes agences. Un tel système poserait des risques opérationnels de sécurité sans précédent et saperait l'architecture de cybersécurité « zéro confiance » qui empêche la propagation d'une violation dans une agence ».Bien que plusieurs autres enquêtes de la Chambre des représentants sur les activités du DOGE aient révélé leurs efforts de collecte de données dans d'autres agences, la lettre du représentant Connolly est la première à alléguer que le DOGE d'Elon Musk, qui fait désormais maintenant des ravages dans l'ensemble du gouvernement fédéral, rassemble les données de tout le monde dans une base de données géante.« J'ai longtemps défendu les efforts visant à améliorer le partage des données au sein du gouvernement afin de lutter contre les paiements indus et d'accroître l'efficacité du gouvernement », a écrit Connolly. « Mais tout effort de réforme de nos systèmes actuels doit être entrepris avec la plus grande sensibilité et le plus grand souci de la vie privée, de la sécurité et des paiements de sécurité sociale sur lesquels comptent des millions de personnes ».Les implications de cette base de données inter-agences en matière de protection de la vie privée violeraient non seulement de nombreuses lois sur la protection de la vie privée et entraîneraient des risques de cybersécurité, mais pourraient également devenir une arme puissante pour quiconque pourrait accéder à cette base de données : elle pourrait être utilisée par le gouvernement pour effectuer une surveillance de masse de toute personne qu'il souhaite cibler, comme les immigrants, ou devenir une cible pour des acteurs extérieurs à la recherche d'un trésor de données privées et personnelles.Dans les deux cas, « c'est terrifiant », a déclaré à Nextgov John Davisson, avocat principal et directeur des litiges à l'Electronic Privacy Information Center, ajoutant que c'est exactement ce que la loi sur la protection de la vie privée était censée empêcher : « L'agrégation des données constitue une arme, essentiellement, qui peut être utilisée de nombreuses manières différentes ».Plusieurs employés du ministère du travail (DOL) qui traitent des données sensibles relatives aux travailleurs immigrés ont été mis en congé suite à des démêlés avec des membres du DOGE, selon cinq personnes au courant de l'affaire.Parmi les personnes mises en congé figurent Steven Rietzke, qui travaille pour l'agence depuis près de 20 ans, et au moins un autre employé de l'administration de l'emploi et de la formation du ministère du travail, selon des employés actuels et anciens à qui Politico a accordé l'anonymat afin qu'ils puissent discuter d'informations sensibles.« Celui-ci est vraiment sorti de nulle part », a déclaré un employé du DOL.Ce développement intervient alors que le DOGE cherche de plus en plus à réutiliser les données et les systèmes des agences fédérales d'une manière qui pourrait soutenir la répression de l'immigration de l'administration Trump. Le département du travail joue un rôle clé dans le processus de délivrance de certains visas basés sur l'emploi, et l'ETA est la partie de l'agence qui gère principalement les subventions pour le développement de la main-d'œuvre.En mars, Miles Collins, employé du DOGE, a tenté d'accéder à certains systèmes de l'ETA, notamment ceux liés au programme national d'emploi des travailleurs agricoles. Ce programme, dont le budget total est inférieur à 100 millions de dollars, finance...