L'équipe Trump cherche-t-elle à échapper à la transparence gouvernementale ? Mike Waltz révèle accidentellement une application obscure utilisée par le gouvernement pour archiver les messages de Signal

TM SGNL : une application qui augmente les risques en matière de fuite de données

Mike Waltz limogé après les manquements concernant les communications officielles

Conclusion



Mike Waltz a en effet révélé par inadvertance qu'il utilisait une version obscure et non officielle de Signal conçue pour archiver les messages, ce qui soulève des questions sur la classification des informations dont les fonctionnaires discutent sur l'application et sur la manière dont ces données sont sécurisées. Le jeudi 1er mai 2025, Reuters a publié une photo de Mike Waltz qui consultait son téléphone portable lors d'une réunion du cabinet du Donald Trump.L'écran semble afficher des messages de plusieurs hauts fonctionnaires, dont JD Vance, Tulsi Gabbard et Marco Rubio. En bas de l'écran du téléphone de Mike Waltz se trouve un message qui ressemble au message habituel de vérification du code PIN de Signal. Ce message semble parfois encourager les utilisateurs à se souvenir de leur code PIN, ce qui peut empêcher des personnes de s'emparer de leur compte. Mais le message est légèrement différent.Il demande à Waltz de vérifier son « TM SGNL PIN ». Il ne s'agit pas du message affiché sur une version officielle de Signal. Au lieu de cela, TM SGNL semble faire référence à un logiciel d'une société appelée TeleMessage, qui crée des clones des applications de messagerie les plus populaires, mais qui ajoute une capacité d'archivage à chacune d'entre elles. Une page du site Web de TeleMessage indique aux utilisateurs comment installer « TM SGNL ».Sur cette page, il est décrit comment l'outil peut « capturer » les messages Signal sur iOS, Android et les ordinateurs de bureau. « Archivez les textes, les chats et les appels mobiles de votre organisation », peut-on lire sur la page d'accueil de TeleMessage. Dans une vidéo publiée sur YouTube, TeleMessage indique qu'il fonctionne sur les appareils appartenant à l'entreprise ainsi que sur les téléphones BYOD (bring-your-own-device).Dans la démo, deux téléphones utilisant l'application envoient des messages et des pièces jointes dans les deux sens et participent à une discussion de groupe. La vidéo affirme que l'application conserve la sécurité et le chiffrement de bout en bout de Signal lors des communications avec d'autres utilisateurs de Signal. « La seule différence est que la version TeleMessage capture tous les messages Signal entrants et sortants à des fins d'archivage », poursuit la vidéo.En d'autres termes, le chiffrement de bout en bout de Signal n'est pas maintenu, car les messages peuvent être récupérés ultérieurement après avoir été stockés ailleurs. À un moment donné, la vidéo montre des copies de ces messages dans ce qui semble être un compte Gmail ordinaire, ce qui créerait des risques de sécurité. Selon la vidéo, le compte Gmail sert de « démo » et TeleMessage fonctionne avec « de nombreuses plateformes d'archivage ».« Laissez-nous nous occuper de vos besoins en matière d'archivage et d'enregistrement de signaux », conclut la vidéo. Selon les analystes, le fait que Mike Waltz utilise la version TeleMessage de Signal met en évidence la tension et la complexité associées au fait que de hauts fonctionnaires communiquent sur des sujets sensibles à l'aide d'une application qui peut être configurée de manière à faire disparaître les messages.Les fonctionnaires sont tenus de conserver des enregistrements de leurs communications, mais l'archivage, s'il n'est pas géré correctement, peut potentiellement introduire des risques de sécurité pour ces messages. Un porte-parole de Signal a déclaré à 404 Media par courriel : « nous ne pouvons pas garantir les propriétés de confidentialité ou de sécurité des versions non officielles de Signal ». TeleMessage n'a pas répondu aux demandes de commentaire.De nombreux contrats du gouvernement américain mentionnent spécifiquement TeleMessage. L'un d'entre eux, d'une valeur d'environ 90 000 $ et datant de décembre 2024, indique « Telemessage (a Smarsh Co.) Licences pour l'archivage de messages texte, & WhatsApp and Signal Licenses ».En mars, il a été révélé que Mike Waltz, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le secrétaire d'État Marco Rubio, la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard et le vice-président JD Vance utilisaient Signal pour discuter d'informations ultraconfidentielles sur la sécurité nationale. Ce qui constitue une entorse au règlement sur les communications officielles. Les fonctionnaires doivent utiliser les moyens de communication éprouvés du gouvernement.Le scandale a éclaté après que Mike Waltz a ajouté par erreur le rédacteur en chef du média The Atlantic, Jeffrey Goldberg, dans un canal de discussion sur Signal concernant le bombardement de sites des Houthis du Yémen. Des détails opérationnels sur des frappes militaires imminentes contre les Houthis au Yémen y ont été partagés. Jeffrey Goldberg a quitté le groupe peu après et a publié un article sur son aventure avec des captures d'écran des discussions.Commentant les révélations explosives de Jeffrey Goldberg, un ancien espion a déclaré : « lorsque j'ai lu pour la première fois l'article de The Atlantic détaillant la discussion sur le chat Signal au sujet des frappes militaires au Yémen parmi les hauts responsables de la sécurité nationale de l'administration Trump, ma première pensée a été de constater à quel point ces dirigeants étaient remarquablement imprudents et stupides ». Toutefois, Mike Waltz a continué.Plus tard, le New York Times a fait état d'une deuxième discussion de groupe Signal dans laquelle le secrétaire à la défense Pete Hesgeth a partagé des informations plus sensibles avec des tiers, dont sa femme et son frère. L'une des préoccupations soulevées par ces discussions de groupe était que les fonctionnaires ne respectaient peut-être pas les lois sur l'archivage des communications gouvernementales en utilisant l'application Signal.TeleMessage pourrait résoudre ce problème. Dans la vidéo diffusée sur YouTube, TeleMessage affirme que les utilisateurs de son outil d'archivage Signal resteront « en conformité avec les réglementations » et que l'outil prend en charge « la conformité totale de l'entreprise en matière d'archivage ». Les agences gouvernementales ont déjà payé pour des versions d'applications de messagerie chiffrées qui ont également des capacités d'archivage.En 2021, le service des douanes et de la protection des frontières (CBP) a versé 700 000 $ à l'entreprise Wickr, spécialisée dans les applications chiffrées. Wickr propose une version entreprise de son produit qui permet d'archiver les messages à des fins d'audit. Cet accord a été conclu avec le développeur de l'application chiffrée lui-même, et non avec un tiers comme TeleMessage. L'utilisation de l'application TM SGNL suscite de nombreuses préoccupations.L'utilisation d'applications de messagerie non officielles comme TM SGNL, qui permettent l'archivage des messages, pose des questions juridiques quant au respect des lois sur la conservation des enregistrements officiels. Cette affaire suscite des préoccupations en matière de fuite d'informations sensibles du gouvernement fédéral. Elle souligne les failles persistantes dans la gestion des communications sensibles au plus haut niveau du gouvernement fédéral À la suite de cette nouvelle révélation, Mike Waltz a été démis de ses fonctions de conseiller à la sécurité nationale et est désormais le candidat de Donald Trump au poste d'ambassadeur auprès des Nations unies. Il aurait perdu la confiance du président américain et se serait retrouvé sans alliés à la Maison Blanche.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la gestion des communications sensibles au sein de l'administration Trump ?