Un décret présidentiel veut supprimer les silos de données et les fusionner

Les experts mettent en garde contre les abus potentiels d'un tel système

Le projet du DOGE est en violation des lois sur la protection des données

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le gouvernement fédéral américain est un véritable cosmos d'informations, composé d'une infinité de bases de données : l'IRS (Internal Revenue Service) recueille des informations financières et professionnelles complètes auprès de chaque contribuable ; le ministère du Travail gère le système du National Farmworker Jobs Program (NFJP), qui collecte les informations personnelles de plusieurs dizaines de millions de travailleurs américains ; et bien d'autres.Le département de la Sécurité intérieure (DHS) amasse des données sur les déplacements de chaque personne qui voyage par avion ou qui franchit les frontières du pays ; la Drug Enforcement Administration (DEA) suit les plaques d'immatriculation scannées sur les routes américaines ; etc.Le FBI dispose de son propre système de base de données biométriques et d'antécédents criminels, « Next Generation Identification », et d'un outil de reconnaissance faciale capable de comparer des personnes à plus de 640 millions de photos. L'administration de la sécurité sociale (SSA) tient un fichier principal des revenus, qui contient « l'historique des revenus de chacun des plus de 350 millions de numéros de sécurité sociale attribués aux travailleurs ».Et il ne s'agit là que d'un petit échantillon. Des agences plus obscures, comme le Consumer Financial Protection Bureau, récemment vidé de sa substance, conservent des dossiers sur les secrets commerciaux des entreprises, des rapports de crédit, des informations sur les prêts hypothécaires et d'autres données sensibles, y compris des listes de personnes ayant connu des difficultés financières. En gros, les quantités de données disponibles sont énormes.Une combinaison fragile de lois vieilles de plusieurs décennies, de normes et d'une jungle bureaucratique a jusqu'à présent empêché le gouvernement de centraliser ces données afin de créer un État de surveillance généralisée. Mais cela semble être en train de changer. Depuis l'investiture de Donald Trump, Elon Musk et le Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) ont systématiquement obtenu l'accès à des données sensibles de tout le pays.En mars, le président Donald Trump a signé un décret visant à éliminer les silos de données qui gardent tout séparé. Historiquement, la plupart des données collectées par le gouvernement ont été fortement compartimentées et sécurisées. Selon les experts, même pour les personnes légalement autorisées à consulter des données sensibles, demander l'accès pour une utilisation par une autre agence gouvernementale est généralement un processus pénible.Ce processus nécessite de justifier ce dont vous avez besoin, pourquoi vous en avez besoin, et de prouver qu'elles sont utilisées à ces seules fins. Le décret de Donald Trump pourrait mettre fin à cette pratique et offrir un puissant outil de surveillance au gouvernement américain. La centralisation, combinée aux capacités de l'IA, pourrait transformer cette masse de données en un outil pouvant être utilisé à des fins politiques ou de surveillance accrue.Les progrès de l'IA promettent de transformer cette masse de données en quelque chose de facilement consultable, de politiquement maîtrisable et peut-être même de rentable. Le DOGE d'Elon Musk tenterait de créer une « base de données principale » de données sur les immigrants pour faciliter les expulsions. Le directeur du NIH, Jay Bhattacharya, a évoqué la possibilité d'un registre de l'autisme (bien que l'administration ait rapidement retiré cette idée).Les États-Unis disposent déjà de toutes les technologies nécessaires à la mise en place d'une société de surveillance draconienne ; les conditions d'une telle dystopie se sont lentement mises en place au fil du temps, attendant que quelqu'un vienne les utiliser pour réprimer la vie privée et la liberté des Américains.Les experts tirent la sonnette d'alarme face aux possibilités de préjudice, de corruption et d'abus. La création d'une base de données centralisée pourrait permettre au gouvernement américain de cibler des Américains à grande échelle. Les possibilités pourraient être infinies. Ainsi, les informations provenant de contrôles d'antécédents ou d'études de santé qui vous permettent de punir les personnes qui ont consulté un thérapeute pour une maladie mentale.Ou encore un tel système pourrait permettre au gouvernement de priver de certains avantages publics toute personne ayant déclaré un revenu supérieur à un certain seuil, en prétendant qu'elle n'a manifestement pas besoin d'avantages publics parce qu'elle a touché un salaire élevé à une époque.Elon Musk rêve d'une « superapplication pour tout » qui combinerait les opérations bancaires, les achats, la communication et toutes les autres activités humaines. Un tel projet impliquerait de conserver et de connecter toutes les informations produites par ces activités. Même si Elon Musk se retire du DOGE, lui ou ses agents peuvent encore posséder des données qu'ils ont collectées ou auxquelles ils ont eu accès dans le cadre du travail controversé de l'agence.Selon les experts, un ensemble de données gouvernementales est particulièrement puissant lorsqu'il est combiné à des données du secteur privé, telles que les données de géolocalisation extrêmement complètes des téléphones portables. Par exemple, les acteurs du secteur privé pourraient faire des déductions sur les actions, les activités ou les associés de presque toute personne perçue comme un critique ou un dissident du gouvernement fédéral américain.Ces cas sont hypothétiques, mais le décret de Donald Trump suggère que l'administration est prête à utiliser ces données à des fins politiques. De plus, Harrison Fields, porte-parole de la Maison Blanche, a confirmé que le DOGE combine les données collectées par les différentes agences, mais il n'a pas répondu aux questions individuelles concernant les données dont il dispose ou la manière dont il envisage de protéger les informations privées des citoyens.« Le DOGE a contribué à améliorer l'exactitude des données et à rationaliser les processus internes dans l'ensemble du gouvernement fédéral. Grâce au partage des données entre les agences, les départements collaborent pour identifier les fraudes et empêcher les criminels d'exploiter les contribuables américains qui travaillent dur », a déclaré Harrison Fields. Mais selon les critiques, cela ne fait que défaire des décennies de mesures de protection de la vie privée.« Il n'y a pratiquement pas de partage de données entre les agences. C'est une bonne chose pour la protection de la vie privée, mais il est plus difficile pour les agences de travailler ensemble dans l'intérêt des citoyens », a déclaré un ancien technologue de haut niveau du gouvernement à The Atlantic.Lorsque le partage doit avoir lieu, la loi sur la protection de la vie privée de 1974 exige ce que l'on appelle un « Computer Matching Agreement » (CMA), un contrat écrit qui fixe les conditions de ce partage et protège les informations personnelles au cours du processus. Selon le fonctionnaire, un CMA est « une véritable plaie , et ce n'est qu'une des façons dont le gouvernement décourage l'échange d'informations en tant que mode de fonctionnement par défaut.La loi sur la protection de la vie privée a été adoptée pour mettre un terme aux abus de pouvoir tels que ceux constatés lors des scandales du Watergate et du COINTELPRO, au cours desquels le gouvernement...