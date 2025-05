Selon un nouveau rapport, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a utilisé pendant des années le même mot de passe pour des comptes en ligne distincts.Avant de prendre la tête de la communauté du renseignement, Tulsi Gabbard utilisait le même mot de passe pour plusieurs adresses électroniques et comptes en ligne lorsqu'elle siégeait au Congrès, notamment au sein des commissions des services armés et de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, a rapporté Wired. Cette révélation suggère que Gabbard, qui supervise aujourd'hui 18 organisations de renseignement, n'a pas respecté les meilleures pratiques de sécurité en ligne pendant des années.Ce rapport intervient quelques mois après qu'il a été révélé qu'elle était l'un des responsables de Trump impliqués dans la discussion de groupe dite « Signalgate », au cours de laquelle les frappes militaires américaines contre les rebelles houthis au Yémen ont été discutées. Signal n'est pas approuvé par le Pentagone pour la discussion d'informations sensibles.Dans l’univers de la cybersécurité, la répétition d’un mot de passe — surtout s’il est faible — est considérée comme l’un des péchés capitaux de l’hygiène numérique. Or, selon des archives divulguées récemment sur des forums spécialisés, Tulsi Gabbard, ex-députée et désormais directrice du renseignement national des États-Unis (ODNI), aurait utilisé pendant des années (de 2012 à 2018) le même mot de passe pour plusieurs de ses comptes personnels.Les informations, extraites d’anciens fuites de données, semblent authentiques, bien que les services de renseignement n’aient pas officiellement confirmé leur véracité. Ce que ces révélations mettent en lumière, ce n’est pas simplement un mot de passe mal géré — c’est le potentiel d’une compromission plus vaste et la démonstration éclatante d’un manque de rigueur en matière de sécurité personnelle, à une époque où le cyberespionnage est omniprésent.Les mots de passe de Gabbard ont été examiné par WIRED a l'aide des bases de données de documents divulgués en ligne créées par les entreprises de renseignement open-source District 4 Labs et Constella Intelligence. Gabbard a siégé au Congrès de 2013 à 2021, période durant laquelle elle a siégé à la commission des services armés, à son sous-comité sur le renseignement et les opérations spéciales, et à la commission des affaires étrangères, ce qui lui a permis d'avoir accès à des informations sensibles. Des documents provenant de brèches montrent que pendant une partie de cette période, elle a utilisé le même mot de passe pour plusieurs adresses électroniques et comptes en ligne, en violation des meilleures pratiques bien établies en matière de sécurité en ligne. Il faut préciser cependant que rien n'indique qu'elle ait utilisé ce mot de passe sur des comptes gouvernementaux.Deux collections d'enregistrements violés publiées en 2017 (mais dont le vol remonte à une date antérieure inconnue), connues sous le nom de « combolistes », révèlent un mot de passe utilisé pour un compte de messagerie associé à son site web personnel ; ce même mot de passe, selon une « comboliste » publiée en 2019, a été utilisé avec son compte Gmail. Ce même mot de passe a été utilisé, selon des documents datant de 2012, pour les comptes Dropbox et LinkedIn associés à l'adresse électronique liée à son site web personnel. Selon des documents datant de 2018, elle l'a également utilisé pour un compte MyFitnessPal associé à une adresse électronique me.com et pour un compte HauteLook, un site de commerce électronique aujourd'hui disparu qui appartenait à l'époque à Nordstrom.Les enregistrements de ces violations sont disponibles en ligne depuis des années et sont accessibles dans des bases de données commerciales.Le mot de passe associé à tous les comptes en question comprend le mot « shraddha », qui semble avoir une signification personnelle pour Gabbard : Au début de l'année, le Wall Street Journal a rapporté qu'elle avait été initiée à la Science of Identity Foundation, une émanation du mouvement Hare Krishna dans lequel elle serait née et que d'anciens membres ont accusé d'être une secte. Plusieurs anciens membres ont déclaré au Journal qu'ils pensaient que Gabbard avait reçu le nom de « Shraddha Dasi » lorsqu'elle aurait été accueillie dans le groupe. La chef de cabinet adjointe de Gabbard, Alexa Henning, a répondu aux questions du Wall Street Journal début janvier en les affichant sur X et en accusant les médias de publier des « calomnies hindoues et d'autres mensonges ».« Les violations de données auxquelles vous faites référence se sont produites il y a près de 10 ans, et les mots de passe ont été modifiés à plusieurs reprises depuis lors », a écrit Olivia Coleman, porte-parole de Gabbard, en réponse aux questions posées. « Comme notre chef de cabinet adjoint l'a déjà précisé à plusieurs reprises, le DNI n'a jamais eu et n'a pas d'affiliation avec cette organisation. Tenter de salir le DNI en l'accusant d'appartenir à une secte est un comportement sectaire », a-t-elle ajouté.Le chef de cabinet de Gabbard est revenu sur le démenti de son association avec le groupe, en déclarant au journal : « Vos mensonges et vos calomnies fanatiques à l'encontre d'un membre du cabinet et votre histoire fomentant l'hindouphobie sont notés ».[TWITTER]

