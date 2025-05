Un fournisseur de VPN déclare qu'il ne savait pas que ses clients avaient des abonnements à vie et les annule

une décision controversée qui illustre la guerre de l'industrie contre les licences perpétuelles

Malheureusement, l'ancien propriétaire n'a pas révélé que des milliers d'accords à vie (Lifetime Deals - LTD) avaient été vendus par l'intermédiaire de plateformes telles que StackSocial. Nous ne l'avons découvert que quelques mois plus tard, alors qu'une grande partie de nos ressources était mise à rude épreuve par ces comptes LTD et par le volume élevé d'assistance fournie par les utilisateurs qui, par le biais d'une partie de la base de données, ne fournissaient aucun revenu durable pour nous aider à améliorer et à maintenir le service.





Comprendre cette décision soudaine et controversée de VPNSecure

Pourquoi les abonnements à vie posent problème aux fournisseurs

Risques associés aux abonnements à vie

modèle économique non viable : sans revenus récurrents, les fournisseurs de VPN peuvent avoir du mal à maintenir la qualité du service, ce qui peut entraîner des performances médiocres ou des interruptions de service ;

sécurité compromise : faute de fonds suffisants, les mises à jour de sécurité peuvent être négligées, exposant les utilisateurs à des vulnérabilités ;

annulations arbitraires : certains fournisseurs révoquent les abonnements à vie, invoquant des clauses ambiguës dans leurs conditions d'utilisation ;

escroqueries : certains services peu scrupuleux utilisent les abonnements à vie pour attirer rapidement des fonds, puis ferment leurs portes ou modifient les conditions sans préavis.

En mars, des plaintes ont commencé à apparaître en ligne concernant des abonnements à vie à VPNSecure qui ne fonctionnaient plus. Les détenteurs d'un abonnement à vie ont rapporté avoir reçu un courriel du fournisseur de VPN expliquant : « afin de continuer à fournir une expérience sécurisée et de haute qualité à tous les utilisateurs, les comptes Lifetime Deal ont été désactivés à partir du 28 avril 2025 ». Le courriel a provoqué la colère des utilisateurs.Une copie du courriel, envoyé par « The VPN Secure Team » et publié sur Reddit, indique que le fournisseur de VPN avait précédemment désactivé des comptes avec des abonnements à vie qui n'avaient pas été utilisés depuis plus de 6 mois. Le message indique que VPNSecure a été racheté en 2023, y compris la technologie, le domaine et la base de données clients. Mais le message précise que « les nouveaux propriétaires n'ont pas racheté les responsabilités ».À la place des licences perpétuelles, VPNSecure propose aux utilisateurs concernés des réductions sur les nouveaux abonnements : 1,87 $ par mois (au lieu de 9,95 $), 19 $ par an (au lieu de 79,92 $) ou 55 $ pour trois ans (au lieu de 107,64 $). Les offres sont disponibles jusqu'au 31 mai, selon le courriel.Récemment, des utilisateurs ont signalé avoir reçu un courriel de suivi de VPNSecure fournissant plus de détails sur les raisons de cette décision audacieuse et soudaine. Des captures d'écran du courriel partagées sur Reddit indiquent que l'acquisition par InfiniteQuant Ltd est « une transaction portant uniquement sur les actifs ». Selon un représentant de la société InfiniteQuant Capital, leur entité est distincte de la société d'expertise InfiniteQuant Capital Ltd.Un représentant de VPNSecure a affirmé sur le site d'évaluation Trustpilot que les propriétaires actuels « n'ont eu accès à la base de données des clients que plusieurs mois » après l'acquisition. Selon les nouveaux propriétaires de VPNSecure, l'opération d'acquisition leur a permis d'entrer en possession de : la technologie, la marque et l'infrastructure/technologie, mais pas la société, les contrats, les paiements ou les obligations des propriétaires précédents.Les propriétaires actuels ont ajouté qu'ils n'avaient pas poursuivi le vendeur, car « un procès aurait coûté plus cher que l'achat total de l'entreprise ». VPNSecure s'est excusé auprès des clients qui se sont sentis pris au dépourvu par les changements, a pris note de leur réaction et a remercié ceux qui ont acheté de nouveaux abonnements : « nous reconnaissons que la notification aux utilisateurs après la désactivation a été une mauvaise expérience... ».Les auteurs du courriel affirment qu'ils auraient pu choisir de fermer définitivement VPNSecure après avoir appris l'existence des abonnements à vie, mais qu'ils ont choisi la voie la plus difficile ». Les nouveaux propriétaires ont également souligné qu'ils ne vendraient « jamais » d'abonnements à vie.Les clients ont été incrédules quant au fait que les propriétaires de VPNSecure n'étaient pas au courant des abonnements à vie avant de racheter la société. Le récent courriel reçu par les clients indique que les propriétaires actuels ont examiné les données financières antérieures de VPNSecure sur 6 à 12 mois avant de procéder au rachat, mais que les listes, les comptes de résultat et les communications ne mentionnent jamais les abonnements à vie.Bien que l'idée de payer une seule fois pour un service à vie puisse sembler attrayante, elle est souvent irréaliste pour les services VPN. Maintenir une infrastructure VPN sécurisée et performante nécessite des coûts récurrents importants, tels que la maintenance des serveurs, les mises à jour de sécurité et le support client. Les revenus uniques générés par les abonnements à vie ne suffisent généralement pas à couvrir ces dépenses sur le long terme.En outre, l'épreuve de VPNSecure montre que les prétendus abonnements à vie durent souvent moins longtemps que ce qui est annoncé. Les abonnements à vie de VPNSecure duraient jusqu'à 20 ans. Les abonnements à vie, ainsi que les garanties à vie, peuvent également être brusquement annulés si une entreprise fait faillite et, comme nous l'avons vu avec VPNSecure, les nouveaux propriétaires peuvent également mettre fin aux offres « à vie ».Il est difficile de confirmer si InfiniteQuant Ltd. était au courant des abonnements à vie avant le rachat de VPNSecure. Cependant, l'entreprise affirme avoir eu connaissance de ces abonnements quelques mois après en avoir pris possession des actifs de VPNSecure. Elle a donc eu largement le temps d'avertir ses clients avant de désactiver brusquement les comptes « dormants » et de supprimer les abonnements de milliers d'entre eux. Ce qu'elle n'a pas fait.Les abonnements à vie (licences perpétuelles) n'ont plus le vent en poupe depuis quelques années maintenant. Ils sont même combattus par de plus en plus d'entreprises. Microsoft pousse ses utilisateurs à abandonner les licences perpétuelles de sa suite de productivité Office au profit d'un plan d'abonnement à Microsoft 365 . En outre, les détenteurs d'une licence perpétuelle à Office ne sont plus éligibles aux mises à jour régulières de la suite de productivité.Broadcom a mis un coup d'arrêt aux licences perpétuelles des logiciels VMware après l'acquisition de la société. Au début de ce mois, les détenteurs de licences perpétuelles de VMware ont reçu une lettre de cessation et d'abstention visant à les pousser à l'achat d'abonnements coûtant 300 % plus cher.Les licences perpétuelles sont de plus en plus combattues ou abandonnées par les éditeurs de logiciels et de services pour plusieurs raisons économiques, techniques et stratégiques. Bien qu'elles soient légitimes, elles ne correspondent plus aujourd'hui aux intérêts économiques des éditeurs dans un monde centré sur le service et la mise à jour continue. Toutefois, les abonnements récurrents n'arrangent pas forcément les consommateurs.Source : billets de blogue ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de VPNSecure de mettre un terme aux abonnements à vie ?Selon vous, pourquoi de plus en plus d'entreprises et de fournisseurs se débarrassent des licences perpétuelles ?