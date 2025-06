Un policier a utilisé 83 000 caméras de surveillance automatique pour retrouver une femme qui a avorté, avec Flock Safety les policiers savent où vous êtes allé et qui vous avez rencontré

Des voitures disparues à la surveillance des corps

La surveillance et la liberté reproductive ne peuvent coexister

Un cartographe anti-surveillance refuse la demande de cessation et d'abstention de Flock Safety

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) ou système de reconnaissance des plaques d’immatriculation (SRPI) est une technologie qui utilise la reconnaissance optique de caractères sur des images pour lire les plaques d'immatriculation des véhicules afin de créer des données de localisation des véhicules. La technologie peut utiliser des caméras de télévision existantes en circuit fermé, des caméras de contrôle du respect du code de la route ou des caméras spécialement conçues à cet effet. Le SRPI est utilisée par les forces de police du monde entier à des fins d'application de la loi, notamment pour vérifier si un véhicule est immatriculé ou homologué. Il est également utilisé pour le péage électronique sur les routes à péage et comme méthode de catalogage des mouvements de la circulation, par exemple par les agences autoroutières.Comme le souligne l'EFF dans son rapport, la décision rendue en 2022 par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health Organization a donné aux États le pouvoir de bannir et même de criminaliser l'avortement. Au Texas, où est basé l'officier qui a mené cette recherche, l'avortement est désormais presque entièrement interdit. Cependant, à Washington et dans l'Illinois, où se trouvent la plupart des caméras de surveillance de Flock Safety, l'avortement reste légal et protégé en tant que droit fondamental jusqu'à la viabilité du fœtus.L'EFF affirme que « le paysage juridique post-Dobbs a également ouvert la porte aux forces de l'ordre pour exploiter pratiquement toutes les formes de données (plaques d'immatriculation, enregistrements téléphoniques, données de géolocalisation) afin de poursuivre des individus au-delà des frontières des États ».L'Atlas of Surveillance de l'EFF a recensé plus de 1 800 agences ayant déployé des systèmes LAPI, mais au moins 4 000 agences sont en mesure d'effectuer des recherches via certaines agences du réseau Flock Safety. Comme l'explique l'EFF, « de nombreuses agences partagent librement les données avec d'autres agences à travers le pays, avec peu de contrôle, de restrictions ou même de normes d'accès aux données ». Bien que cette situation particulière mentionne explicitement un avortement, l'EFF note que de nombreuses autres données figurant dans les journaux d'audit publiés à la suite de demandes d'accès aux documents publics indiquent simplement « enquête » comme motif de la recherche de plaque d'immatriculation, sans aucune indication de l'infraction présumée.L'EFF souligne que « cette affaire met en évidence notre préoccupation croissante : l'infrastructure de surveillance de masse, initialement vendue comme un outil permettant de retrouver des voitures volées ou des personnes disparues, est désormais utilisée pour cibler les personnes qui ont recours à des soins de santé reproductive ». L'organisation insiste sur le fait que cet accès sans contrôle et sans mandat permet aux forces de l'ordre d'exercer une surveillance au-delà des limites des États, brouillant ainsi la frontière entre « protection » et persécution.Dans son rapport, l'EFF a rappelé qu'elle a mis en garde depuis longtemps contre les dangers des systèmes ALPR. Selon l'organisation, « les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation (LAPI) scannent les plaques d'immatriculation, enregistrent les données relatives à l'heure et au lieu, et dressent un tableau détaillé des déplacements des personnes ». Des entreprises telles que Flock Safety et Motorola Solutions offrent aux forces de l'ordre l'accès à des bases de données nationales contenant ces lecteurs et, dans certains cas, leur permettent de surveiller des lieux tels que les cliniques pratiquant l'avortement ou de créer des « listes noires » de plaques d'immatriculation à suivre en temps réel. Comme l'indique l'EFF dans sa publication, la technologie de Flock Safety permet également aux agents de rechercher un véhicule en fonction de caractéristiques telles que la couleur, la marque et le modèle, même sans numéro d'immatriculation.L'EFF met en garde contre le fait que la menace est aggravée par la manière dont les enquêtes commencent la plupart du temps, citant un rapport publié par If/When/How sur la criminalisation de l'avortement autogéré, qui a révélé qu'environ un quart des cas impliquant des adultes (26 %) ont été signalés aux forces de l'ordre par des connaissances à qui des informations avaient été confiées, telles que « des amis, des parents ou des partenaires intimes », et 18 % par d'« autres » moyens. Selon l'organisation, cela signifie qu'avec la technologie SRPI, une information fournie par n'importe qui peut instantanément déboucher sur une chasse à l'homme à l'échelle nationale. Elle cite également Kate Bertash, du Digital Defense Fund, qui a expliqué à 404 Media que les militants anti-avortement documentent depuis longtemps les plaques d'immatriculation des patients et des prestataires qui se rendent dans des centres de santé reproductive, données qui peuvent désormais être facilement recoupées avec les bases de données SRPI.L'EFF note qu'un récent rapport de 404 Media prouve qu'il ne s'agit pas d'une préoccupation hypothétique, citant une enquête de plusieurs mois impliquant des centaines de demandes d'accès à des documents publics qui a révélé que de nombreux services de police californiens partageaient des dossiers contenant des profils de conduite détaillés de résidents locaux avec des agences hors de l'État, malgré les lois étatiques qui l'interdisent explicitement. Selon l'ONG, « cela signifie que même dans les États dits « sûrs », vos données pourraient finir par aider les forces de l'ordre du Texas ou de l'Idaho à vous poursuivre en justice, vous ou votre médecin ».L'EFF rapporte avoir exigé que 75 services de police californiens cessent de partager les données SRPI avec les États anti-avortement, une initiative qui, selon l'organisation, a largement porté ses fruits.Dans son rapport, l'EFF rappelle que les législateurs qui soutiennent les droits reproductifs doivent reconnaître que l'accès à l'avortement et la surveillance de masse sont incompatibles.L'ONG explique que les systèmes initialement conçus pour suivre les voitures volées et délivrer des contraventions de stationnement sont devenus des outils permettant d'appliquer les lois les plus personnelles et les plus politiquement sensibles du pays. L'organisation avertit que « ce qui était au départ une préoccupation locale en matière de vie privée s'est transformé en une crise nationale des libertés civiles ».Elle indique par ailleurs que les lecteurs de plaques d'immatriculation d'hier se sont transformés en filets de surveillance reproductive d'aujourd'hui, soulignant la nécessité d'une action décisive. Comme l'affirme l'EFF dans son rapport, « il est maintenant temps d'agir de manière décisive », les dirigeants doivent prendre des mesures pour remédier à ce problème.L'EFF recommande aux dirigeants de supprimer les dangereux systèmes de surveillance qu'ils ont mis en place et d'adopter des lois étatiques fortes et applicables afin de limiter le partage des données, d'assurer une surveillance appropriée et de démanteler ces canaux de surveillance avant qu'ils ne deviennent la nouvelle norme, voire de supprimer purement et simplement ces systèmes.D'après l'EFF, Flock Safety s'est vanté volontiers que des milliers d'organismes locaux chargés de l'application de la loi à travers les États-Unis ont adopté ses lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation (SRPI). Mais lorsqu'un militant pour la protection de la vie privée a lancé un site web pour cartographier l'emplacement exact de ces dispositifs montés sur des poteaux, l'entreprise a tenté de lui couper les ailes.La société avait en effet envoyé à DeFlock.me et à son créateur Will Freeman une lettre de cessation et d'abstention, affirmant que le projet diluait sa marque déposée. Comme le dit l'EFF, cette lettre est essentiellement « bonne à jeter à la poubelle ».L'ONG, qui représente Will Freeman, a envoyé à Flock Safety une lettre rejetant cette demande, soulignant que « ce projet citoyen relevait clairement du droit à la liberté d'expression garanti par le premier amendement. »L'EFF soutient dans son rapport que les caméras de suivi des voitures de Flock Safety « se sont répandues à travers les États-Unis comme une espèce invasive, profitant des craintes liées à la sécurité publique et engloutissant d'énormes quantités de données sensibles sur les conducteurs. » L'organisation explique que cette technologie « non seulement suit les véhicules grâce à leur plaque d'immatriculation, mais crée également des « empreintes digitales » de chaque véhicule, y compris la marque, le modèle, la couleur et d'autres caractéristiques distinctives ».L'EFF précise que le système de Flock Safety est une « technologie de surveillance de masse » qui collecte des informations sur tout le monde, qu'ils soient liés ou non à un crime, et qu'il a été « détourné par la police pour espionner leurs ex-partenaires et pourrait être utilisée pour cibler des personnes engagées dans des activités relevant du premier amendement ou nécessitant des soins médicaux. »L'organisation rappelle que DeFlock.me, grâce au crowdsourcing et à la recherche open source, vise à « mettre en lumière l'utilisation généralisée de la technologie LAPI, sensibiliser le public aux menaces qu'elle fait peser sur la vie privée et les libertés civiles, et donner au public les moyens d'agir ». Selon elle, alors que son projet Atlas of Surveillance a identifié plus de 1 700 agences utilisant des SRPI, DeFlock.me a cartographié plus de 16 000 emplacements de caméras individuelles, dont plus d'un tiers sont des dispositifs Flock Safety.L...