En Corée du Nord, votre téléphone prend secrètement des captures d'écran toutes les 5 minutes à des fins de surveillance gouvernementale, et inclut une censure automatique des mots jugés problématiques

Un téléphone sorti clandestinement de Corée du Nord a révélé de nouvelles preuves des efforts déployés par le régime du leader suprême Kim Jong Un pour censurer les informations provenant de l'extérieur du pays et réprimer l'influence culturelle de la Corée du Sud. Cet appareil, obtenu en 2024 et récemment analysé par la BBC, montre que le gouvernement nord-coréen interdit non seulement les médias étrangers tels que les séries télévisées sud-coréennes, mais utilise également la technologie pour contrôler la langue utilisée par les Nord-Coréens.Bien que les téléphones en Corée du Nord n'aient pas accès à Internet, les émissions et les divertissements sud-coréens continuent d'être introduits clandestinement à travers la frontière, dans le but de révéler les libertés et la prospérité de la vie dans le pays voisin. En réponse, le régime a intensifié sa répression. De plus, des images provenant d'un téléphone introduit clandestinement montrent que le gouvernement nord-coréen censure automatiquement l'argot sud-coréen courant.Par exemple, lorsque les utilisateurs tapent « oppa », un terme sud-coréen populaire utilisé par les femmes pour désigner leur petit ami ou leur frère aîné, le téléphone le remplace par « camarade » et affiche un avertissement : «» Lorsque l'on tape « Corée du Sud » dans le téléphone, l'expression est automatiquement remplacée par « État fantoche », le terme officiel utilisé par le régime pour désigner le Sud.Le plus inquiétant est peut-être que le téléphone sorti clandestinement de Corée du Nord prenait automatiquement des captures d'écran toutes les cinq minutes, à l'insu de l'utilisateur. Ces fichiers images sont cachés à l'utilisateur, mais accessibles uniquement aux autorités, ce qui leur donne un puissant outil de surveillance pour contrôler les comportements et punir ceux qui consomment des contenus interdits.Ces révélations offrent un aperçu rare et effrayant de la manière dont le régime autoritaire nord-coréen utilise la technologie non seulement pour isoler ses citoyens du monde extérieur, mais aussi pour façonner leur façon de penser et de s'exprimer. Le régime de Kim Jong-un est connu pour être l'un des plus secrets et répressifs au monde, caractérisé par un contrôle absolu sur presque tous les aspects de la vie en Corée du Nord.Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Kim Jong Un a maintenu une main de fer grâce à une surveillance généralisée, des sanctions sévères pour les dissidents et une interdiction stricte des informations provenant de l'extérieur. Le régime privilégie la loyauté idéologique et utilise la propagande d'État pour glorifier Kim Jong Un tout en diabolisant l'influence étrangère, en particulier celle de la Corée du Sud et de l'Occident.Pour rappel, un autre stratagème informatique de la Corée du Nord a été dévoilé en 2023 . Selon le FBI, la Corée du Nord a orchestré pendant des années un stratagème informatique qui a permis de tromper de nombreuses entreprises en faisant travailler des informaticiens à distance dans des sociétés basées aux États-Unis. Les salaires des informaticiens ont ensuite été envoyés à la Corée du Nord pour financer son programme de missiles balistiques.: BBCPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?