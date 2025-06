L'équipe DOGE d'Elon Musk a transmis une grande quantité de données à l'aide d'un terminal Wi-Fi Starlink installé sur le toit de la Maison-Blanche, pour contourner les mesures de sécurité

L'équipe du DOGE d'Elon Musk a transmis une grande quantité de données à l'aide d'une borne Wi-Fi Starlink installée sur le toit de la Maison-Blanche, ce qui leur a permis de contourner les mesures de sécurité

Les démocrates de la commission de surveillance enquêtent sur l'utilisation de Starlink à la Maison-Blanche de Donald Trump



Madame Wiles, Monsieur Fisher, et Monsieur Ehikian, Administrateur par intérim,



Nous vous écrivons pour vous faire part de nos vives inquiétudes et demander des éclaircissements concernant l'installation récente du service Internet par satellite de Starlink dans le complexe de la Maison-Blanche, à la General Services Administration (GSA) et potentiellement dans d'autres agences du gouvernement fédéral. Compte tenu du double rôle d'Elon Musk en tant que propriétaire de Starlink et chef apparent du Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) au sein de l'administration Trump, l'utilisation élargie de Starlink au sein du gouvernement fédéral soulève d'importantes implications éthiques, sécuritaires et réglementaires qui justifient une attention immédiate. Nous demandons des informations et de la documentation sur la manière dont vous vous assurez que toute nouvelle utilisation des technologies Starlink est sécurisée et n'enrichira pas M. Musk en violation des règles éthiques fédérales.



Bien qu'un petit nombre d'agences fédérales utilisaient la technologie Starlink avant que M. Musk n'assume un rôle au sein du gouvernement, des rapports publics indiquent que Starlink a été installé dans au moins deux autres divisions de la branche exécutive depuis que M. Musk a commencé à diriger la DOGE. Tout d'abord, la GSA aurait installé une nouvelle technologie Starlink dans les premières semaines de l'administration Trump pour l'usage des associés de M. Musk au sein de la DOGE. Plus récemment, des rapports indiquent que Starlink est nouvellement accessible à travers le complexe de la Maison-Blanche après que Starlink ait « fait don » de ses services à la Maison-Blanche. Elon Musk a également demandé publiquement que son service Starlink soit installé ou qu'il bénéficie de subventions dans d'autres agences fédérales, notamment le ministère de l'Agriculture et la Commission fédérale des communications.



Les dons de ce type soulèvent de nombreuses questions quant à l'utilisation par M. Musk de sa position au sein du gouvernement fédéral au profit de ses entreprises. Le rôle de M. Musk en tant qu'« employé spécial du gouvernement » chargé de conseiller le président renforce ces inquiétudes. Sa double position de bénéficiaire de contrats fédéraux et de conseiller de la Maison-Blanche crée un conflit d'intérêts troublant et évident, soulevant le risque d'influence indue et d'abus potentiel des contrats fédéraux à des fins personnelles ou d'entreprise. Cette situation menace l'intégrité des politiques gouvernementales en matière de marchés publics et de technologie, tout en sapant la confiance du public dans un processus décisionnel équitable et impartial.



Nous sommes également préoccupés par le fait que l'installation récente de Starlink à la Maison-Blanche entraîne des risques potentiels pour la cybersécurité et la sécurité nationale. Même les informations non classifiées échangées sur le réseau Wi-Fi de la Maison-Blanche sont extrêmement importantes pour la sécurité nationale, et tout contrôle laxiste du nouveau système Wi-Fi Starlink pourrait entraîner des risques pour la sécurité et des zones d'ombre dans la surveillance des réseaux en cas d'activité anormale. Alors que Starlink utilise généralement des panneaux installés sur les toits pour recevoir la connectivité des satellites, les panneaux Starlink de la Maison-Blanche auraient été installés dans un centre de données situé à des kilomètres de la Maison-Blanche et la connectivité avec le complexe de la Maison-Blanche sera acheminée par des câbles en fibre optique existants. Selon les experts en cybersécurité, il est « très rare » d'installer un fournisseur d'accès internet supplémentaire lorsqu'il existe une infrastructure gouvernementale existante qui a été vérifiée et sécurisée. La surveillance, la transparence et le respect des protocoles de cybersécurité établis sont primordiaux lors de l'introduction de nouvelles technologies dans les infrastructures critiques.



Nous demandons respectueusement à vos bureaux de procéder à un examen immédiat de toutes les mesures prises ou envisagées concernant l'intégration des services Starlink dans les opérations de la Maison-Blanche et des agences, et de fournir des éclaircissements sur les mesures que vous avez prises et/ou prévoyez de prendre pour garantir le respect de toutes les politiques pertinentes en matière de sécurité informatique, de passation de marchés et d'éthique.



Nous demandons à la Maison-Blanche les documents et informations suivants avant le 21 avril 2025 :



Tous les documents et communications concernant les implications légales et/ou éthiques de l'utilisation des produits et services Starlink à la lumière du rôle de M. Musk au sein du gouvernement fédéral ; Tous les documents et communications concernant le « don » des services Starlink à toute agence fédérale ou à la Maison-Blanche, et toutes les conditions d'utilisation qui régissent un tel « don » ; Tous les documents et communications concernant les évaluations de sécurité liées à l'utilisation de Starlink à la Maison-Blanche ; Tous les documents et communications concernant l'installation de Starlink et la conformité aux exigences de l'agence de communication de la Maison-Blanche ; Une description détaillée des lacunes spécifiques du système informatique existant de la Maison-Blanche qui ont rendu nécessaire l'utilisation de Starlink ; et Une description détaillée des processus mis en œuvre pour garantir que votre utilisation de Starlink est conforme aux normes de sécurité des technologies de l'information (IT) fédérales et aux réglementations en matière de passation de marchés.

Nous demandons à la GSA de nous fournir les documents et informations suivants avant le 21 avril 2025 :



Tous les documents et communications concernant les implications juridiques et/ou éthiques de l'utilisation et de la promotion des produits et services Starlink pour les clients fédéraux à la lumière du rôle de M. Musk au sein du gouvernement fédéral ; Tous les documents et communications concernant les évaluations de sécurité liées à l'utilisation de Starlink à la GSA ; et Une description détaillée des processus mis en œuvre pour garantir que l'utilisation de Starlink est conforme aux normes de sécurité des technologies de l'information (TI) fédérales et aux réglementations en matière de passation de marchés, y compris, mais sans s'y limiter, le respect des interdictions relatives à l'achat d'équipements de télécommunications auprès de certaines entités ; l'approbation du directeur de l'information (CIO) ; et la vérification de la conformité avec toutes les politiques et procédures.

Le gouvernement fédéral doit rester vigilant quant au respect des normes éthiques, à la protection de la sécurité nationale et à l'intégrité de ses procédures de passation de marchés. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et attendons avec impatience votre réponse.



La commission de surveillance et de réforme du gouvernement est la principale commission de surveillance de la Chambre des représentants et dispose d'une large autorité pour enquêter sur « toute question » à « tout moment » en vertu de l'article X du règlement de la Chambre.

L' installation de Starlink à la Maison Blanche a initialement été présentée comme une initiative visant à « améliorer le Wi-Fi », invoquant des problèmes liés à une infrastructure surchargée et à une mauvaise couverture cellulaire. La porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt a confirmé la décision, mais sa mise en œuvre a suscité des interrogations. En effet, au lieu d'être directement connecté aux satellites, le signal était acheminé via un centre de données gouvernemental situé à plusieurs kilomètres et relayé par câble à fibre optique, une configuration atypique qui a attiré l'attention des experts en cybersécurité et suscité des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts.Starlink est un service Wi-Fi par satellite détenu et exploité par SpaceX de Musk. Les hommes de main du DOGE l'ont installée à la mi-mars avec l'aval de l'administration Trump, mais cela en dépit des inquiétudes exprimées par les responsables de la sécurité, selon le Washington Post.Les fonctionnaires chargés de protéger les communications de la Maison-Blanche n'ont pas été informés de l'installation à l'avance, ont indiqué des employés de la Maison-Blanche au Post.À l'époque, le DOGE avait déclaré que l'installation de Starlink visait à combler les « zones mortes » en matière de connexion dans l'enceinte de la Maison-Blanche. Toutefois, les employés ont laissé entendre que cette mesure visait à contourner les systèmes de la Maison-Blanche qui suivent la transmission des données (avec noms et horodatage) et les protègent des espions.« Starlink ne nécessite rien. Il permet de transmettre des données sans aucune forme d'enregistrement ou de suivi », a déclaré l'un des employés au Post. « Les systèmes informatiques de la Maison-Blanche comportaient des contrôles très stricts sur l'accès au réseau. Vous deviez utiliser un VPN à "tunnel complet" à tout moment. Si vous n'êtes pas sur le VPN, les appareils de la Maison-Blanche ne peuvent pas se connecter à l'extérieur ».« Avec une connexion Starlink, cela signifie que les appareils de la Maison-Blanche peuvent quitter le réseau et passer par des passerelles », a ajouté cette personne. « Cela va vous aider à contourner la sécurité. »Anthony Guglielmi, porte-parole des services secrets, a déclaré au Post : « Nous étions au courant des intentions du DOGE d'améliorer l'accès à Internet sur le campus et nous n'avons pas considéré cette affaire comme un incident de sécurité ou une atteinte à la sécurité. »Avant qu'Elon Musk ne quitte le gouvernement - et ne fasse voler en éclats sa relation avec Donald Trump -, il était occupé à assiéger des bases de données gouvernementales sensibles, notamment celle qui gère la sécurité sociale, ce qui a suscité des inquiétudes de la part des critiques.En avril 2025, un dénonciateur du National Labor Relations Board a accusé le département dirigé par Elon Musk d'avoir commis une « violation importante de la cybersécurité ». Daniel Berulis, un informaticien, a déclaré avoir constaté des transferts de données et des tentatives de connexion anormalement importants en provenance de Russie après que le DOGE a pris le contrôle des systèmes de son agence.Dans ce cas, les employés du DOGE ont insisté pour que leurs actions dans le système ne soient pas suivies.Alors que Donald Trump et le reste de son administration ont soutenu Elon Musk contre les critiques, alors qu'il cherchait à supprimer des emplois et des budgets publics pour le compte de Donald Trump, les deux hommes viennent de subir une rupture désagréable, marquée par des jets de boue.Même si la bataille entre les deux milliardaires se poursuit, le Post a rapporté que les invités de la Maison-Blanche voient toujours une inscription « Starlink Guest » sur leur téléphone.Les démocrates de la commission de contrôle et de réforme de la Chambre des représentants ont exigé des réponses sur ce qu'ils considèrent comme un enchevêtrement troublant de politique et de profit : le déploiement par l'administration Trump du service de communication par satellite Starlink d'Elon Musk dans les principales agences fédérales et à la Maison-Blanche.Les représentants Gerry Connolly, D-Va, membre de rang du comité, et Shontel Brown, D-Ohio, membres de rang du sous-comité sur la cybersécurité, les technologies de l'information et l'innovation gouvernementale, ont écrit à la General Services Administration (GSA) et à la Maison-Blanche le 7 avril 2025 pour demander de la documentation et des informations sur l'installation des services Internet par satellite Starlink à la Maison-Blanche, à la GSA et dans d'autres agences fédérales. Les représentants ont sollicité une réponse de la Maison-Blanche pour le 21 avril.La lettre indiquait que si un « petit nombre » d'agences utilisaient déjà Starlink avant la deuxième administration Trump, de nouveaux rapports montrent que le service satellite a depuis été installé dans au moins deux entités de la branche exécutive depuis qu'Elon Musk est devenu le conseiller de Trump.« Étant donné le double rôle d'Elon Musk en tant que propriétaire de Starlink et chef apparent du Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) au sein de l'administration Trump, l'utilisation accrue de Starlink au sein du gouvernement fédéral soulève d'importantes implications éthiques, sécuritaires et réglementaires qui méritent une attention immédiate », ont déclaré les députés Connolly et Brown.Selon les rapports, la technologie Starlink a été « donnée » à la Maison-Blanche, ce qui a soulevé des drapeaux rouges pour les démocrates.« [La] double position de [Musk] en tant que bénéficiaire de contrats fédéraux et conseiller de la Maison-Blanche crée un conflit d'intérêts troublant et évident, soulevant le risque d'une influence indue et d'une mauvaise utilisation potentielle des contrats fédéraux pour un gain personnel ou d'entreprise », peut-on lire dans la lettre. « Cela menace l'intégrité des politiques gouvernementales en matière de marchés publics et de technologie, tout en sapant la confiance du public dans une prise de décision juste et impartiale ».Les législateurs ont également tiré la sonnette d'alarme sur les problèmes potentiels de cybersécurité liés à l'installation de Starlink, écrivant que « même les informations non classifiées partagées sur le Wi-Fi de la Maison-Blanche sont extrêmement importantes pour la sécurité nationale. » Ils ont en outre indiqué qu'il était rare que les agences installent un fournisseur d'accès à Internet supplémentaire lorsqu'il existe déjà une infrastructure à large bande.« Alors que Starlink utilise généralement des panneaux sur les toits pour recevoir la connectivité des satellites, les panneaux Starlink de la Maison-Blanche auraient été installés dans un centre de données à des kilomètres de la Maison-Blanche et la connectivité au complexe de la Maison-Blanche sera acheminée par des câbles en fibre optique existants », ont déclaré les législateurs.Les informations et les documents demandés par les membres du Congrès comprennent les mesures prises ou envisagées lors de l'intégration des services Starlink dans les opérations de la Maison-Blanche et des agences, ainsi que des précisions sur les mesures prises ou prévues pour garantir le respect de toutes les exigences en matière de sécurité informatique, de passation de marchés et d'éthique.Cette lettre fait suite aux récentes pressions exercées par certains républicains pour déployer Starlink d'Elon Musk afin d'étendre l'accès au haut débit dans tout le pays, les démocrates s'inquiétant du fait que cette démarche serait motivée par un favoritisme à l'égard de Musk plutôt que par la nécessité ou l'efficacité.Le contenu de la lettre envoyée par les représentants Connolly et Brown à la Maison-Blanche est présenté ci-dessous :Rapport du Washington Post, Lettre adressée à la Maison-Blanche Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous l'initiative de la Maison-Blanche judicieuse ou pertinente ?