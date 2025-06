240 compagnies aériennes, dont Air France, vendent vos données personnelles au ministère américain de la Sécurité intérieure

et demandent au gouvernement américain de ne pas révéler l'origine des données

Les compagnies aériennes vendent discrètement vos données de vol

L'achat d'informations sur les citoyens est répandu aux États-Unis

Le CBP s'engage à protéger la vie privée des individus dans le cadre de sa mission de protection du peuple américain, de sauvegarde de nos frontières et de renforcement de la prospérité économique de la nation. Le CBP applique une politique de protection de la vie privée rigoureuse alors qu'il protège la patrie dans les environnements aériens, terrestres et maritimes contre les entrées illégales, les activités illicites ou d'autres menaces pour la souveraineté nationale et la sécurité économique.







Les documents divulgués révèlent pour la première fois en détail pourquoi au moins une partie du DHS a acheté des informations sur les clients des compagnies aériennes. La fuite intervient après que l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) a détaillé son propre achat de données. Le CBP dit avoir besoin de ces données pour aider les polices locales et d'État à suivre les déplacements aériens des personnes d'intérêt à travers les États-Unis.« Les grandes compagnies aériennes, par l'intermédiaire d'un courtier en données douteux qu'elles possèdent et qui s'appelle ARC, vendent au gouvernement un accès massif aux informations sensibles des Américains, révélant où ils voyagent et la carte de crédit qu'ils ont utilisée », a déclaré le sénateur Ron Wyden (D-OR). 404 Media a obtenu les documents par le biais d'une demande au titre de la loi Freedom of Information Act (FOIA).Selon les documents, Airlines Reporting Corporation (ARC) vend au gouvernement les informations sur les déplacements des voyageurs dans le cadre de son programme de renseignements sur les voyages (Travel Intelligence Program - TIP). Ce programme controversé a alarmé les défenseurs des libertés civiles.ARC est détenu et exploité par au moins huit grandes compagnies aériennes américaines, dont JetBlue, United, American Airlines, Alaska Airlines, Delta. Cependant, le conseil d'administration de la société comprend également des représentants des compagnies aériennes européennes Lufthansa et Air France, ainsi que de la compagnie canadienne Air Canada. Plus de 240 compagnies aériennes dépendraient d'ARC pour les services de règlement des billets.Les autres secteurs d'activité d'ARC consistent à servir d'intermédiaire entre les compagnies aériennes et les agences de voyages, à trouver des tendances de voyage dans les données d'autres entreprises telles qu'Expedia, et à prévenir les fraudes, selon des informations figurant sur sa chaîne YouTube et son site Web. Les documents montrent que le courtier en données demande aux agences gouvernementales de ne pas mentionner l'origine des données.Le programme TIP d'ARC peut indiquer l'intention de voyage payée d'une personne et les billets achetés par l'intermédiaire d'agences de voyages aux États-Unis et dans les territoires américains. Selon les documents, les données du programme TIP seront « cruciales » dans les affaires administratives et pénales. Les données fournies sont basées sur les ventes de billets d'avion par des tiers, et non sur les billets achetés directement auprès du transporteur.Néanmoins, les documents indiquent que les données sont mises à jour quotidiennement avec les ventes de billets de la veille et comprennent plus d'un milliard d'enregistrements couvrant 39 mois de voyages passés et futurs. Les experts s'inquiètent des conséquences négatives de cette collecte de données.Les forces de l'ordre américaines se sont à plusieurs reprises tournées vers des entreprises privées pour acheter des données plutôt que de les obtenir par des procédures légales telles que des mandats de perquisition ou des citations à comparaître. Il s'agit notamment des données de localisation recueillies sur les smartphones, des données sur les services publics et des données sur le réseau fédérateur de l'Internet. Une pratique répandue dans le pays.En juin 2023, un rapport gouvernemental déclassifié a confirmé pour la première fois que les agences américaines de renseignement et d'espionnage achètent d'énormes quantités d'informations disponibles commercialement sur les Américains , y compris des données provenant de véhicules connectés, de données de navigation sur le Web et de smartphones. En effet, ce rapport a décrit un scénario cauchemardesque pour les défenseurs de la vie privée.ARC a précédemment déclaré au média d'investigation américain The Lever que son programment TIP a été créé après les attaques terroristes du 11 septembre pour fournir certaines données aux forces de l'ordre... dans le cadre de questions de sécurité nationale et d'enquêtes criminelles.« ARC a refusé de répondre aux questions de contrôle du Congrès. J'ai donc déjà contacté les principales compagnies aériennes propriétaires d'ARC - Delta, American Airlines et United - pour savoir pourquoi elles ont donné leur feu vert à la vente des données de leurs clients au gouvernement », a déclaré le sénateur Ron Wyden. Selon d'autres critiques, le Congrès doit intervenir pour empêcher le gouvernement d'acheter les données chez les courtiers.Source : Airlines Reporting Corporation (ARC) , documents relatifs à ARC ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Le gouvernement américain achète des informations sur les déplacements en avion de millions de voyageurs. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, cette collecte massive de données est-elle nécessaire pour assurer la sécurité des citoyens américains ?Les compagnies aériennes ont une société pour vendre des informations sur leurs clients au gouvernement américain. Qu'en pensez-vous ?