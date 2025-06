Le prestataire cloud suisse Infomaniak démocratise le chiffrement des e-mails à tous ses utilisateurs, cette protection fonctionnerait avec n’importe quel fournisseur de messagerie

L’utilisateur rédige son message normalement depuis l’interface Web d’Infomaniak Mail. Il peut, s’il le souhaite, activer le chiffrement en un clic avant l’envoi. Le message est d’abord transmis via une connexion sécurisée HTTPS aux serveurs d’Infomaniak. À ce stade, il n’est pas encore chiffré, mais il est déjà protégé contre toute interception. Une fois reçu, le contenu du message est chiffré automatiquement par les serveurs d’Infomaniak avant l’envoi, y compris les pièces jointes jusqu’à 25 Mo. Le message chiffré est ensuite envoyé via SMTP, et stocké chiffré sur les serveurs de messagerie. Pour les destinataires Infomaniak, tout est automatique : une fois connecté à son compte, l’utilisateur peut lire le message. Le serveur déchiffre automatiquement le contenu grâce à une passphrase unique à chaque boîte mail.



Pour les destinataires externes, un mot de passe est défini par l’expéditeur et transmis séparément au destinataire, qui pourra lire le message via l’interface mail sécurisée d’Infomaniak sans devoir posséder de compte.







Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 408 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Dès aujourd’hui, les quelque 3 millions d’utilisateurs Infomaniak peuvent envoyer des e-mails chiffrés depuis l’interface Web d’Infomaniak Mail. Cette sécurité supplémentaire est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs, y compris les comptes my kSuite 100% gratuits. Ces derniers offrent une adresse mail de 20 Go, 15 Go pour les documents et photos, et une suite bureautique en ligne compatible avec Microsoft Word, Excel et PowerPoint.Grâce à cette nouveauté, les professionnels peuvent maintenant partager des données sensibles comme des fiches de paie, des documents médicaux ou des informations bancaires en parfaite conformité avec les exigences suisses et européennes en matière de protection des données. Marc Oehler, PDG d’Infomaniak, explique notamment : "Infomaniak a développé un système de chiffrement qui repose sur des standards reconnus (OpenPGP, ECC, AES-256-GCM), avec une architecture souveraine 100% hébergée en Suisse. Le chiffrement s’active en un clic lors de la rédaction d’un e-mail.Contrairement à des systèmes de chiffrement de bout en bout qui peuvent entraîner la perte d’accès aux données, Infomaniak assure un juste équilibre entre une sécurité robuste et une continuité d’accès. Infomaniak affirme que les clés privées ne quittent jamais l’infrastructure d’Infomaniak. Les passphrases qui protègent les clés ne sont jamais stockées en clair et sont décodées uniquement à la volée lors d’une session authentifiée. En cas de tentative d’accès non autorisé, même avec le mot de passe IMAP d’une adresse mail compromise, le contenu des messages chiffrés reste protégé par la double authentification du compte Infomaniak.La messagerie d’Infomaniak continue d’évoluer avec l’introduction de fonctionnalités qui simplifient le quotidien comme les réactions par emoji pour répondre en un geste aux e-mails et un assistant IA souverain pour rédiger, corriger ou reformuler ses messages avec fluidité, dans le respect de la confidentialité.Du côté de kSuite, la suite collaborative souveraine d’Infomaniak, les avancées sont tout aussi ambitieuses. Une IA souveraine contextuelle (de type RAG) permet depuis peu de traduire, résumer et interroger des documents dans kDrive. La prochaine étape, déjà en phase de test, permettra d’interroger tous les fichiers d’un dossier, avec pour objectif d’étendre cette capacité à l’ensemble des documents d’un utilisateur, facilitant ainsi un accès instantané à l’information.Pour faciliter la migration des entreprises depuis Microsoft 365, kDrive Pro et kSuite Entreprise intègrent à présent Microsoft Online, hébergé exclusivement dans les infrastructures souveraines d’Infomaniak. Cela permet aux équipes de continuer à collaborer en ligne sur des documents Office utilisant des fonctionnalités avancées d’Excel, Word ou PowerPoint, tout en conservant la maîtrise de leurs données au cœur de l’Europe.Dans les mois à venir, Infomaniak prévoit que le chiffrement des e-mails sera disponible sur l’ application mobile Infomaniak Mail . Deux évolutions sont également en préparation : la possibilité de répondre à un e-mail chiffré envoyé à un fournisseur mail externe comme Gmail ou Outlook depuis l'interface de lecture sécurisée d'Infomaniak et la compatibilité PGP avec d’autres messageries chiffrées.Engagé pour la souveraineté numérique, l'économie locale et l'écologie, Infomaniak est un prestataire cloud suisse indépendant en Europe qui développe une suite d'outils collaboratifs en ligne et des solutions d'hébergement cloud, de streaming, de marketing et d'évènementiel. L'entreprise est contrôlée par son personnel et fonctionne uniquement grâce à ses clients. Elle utilise l'énergie renouvelable locale, construit ses propres centres de données et développe ses solutions en Suisse, sans délocaliser.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?