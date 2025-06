L'Iran exhorte ses citoyens à supprimer l'application de messagerie WhatsApp de leurs smartphones, alléguant que celle-ci collecte des informations sur les utilisateurs pour les transmettre à Israël

L'Iran exhorte ses citoyens à supprimer l'application de messagerie WhatsApp de leurs smartphones, affirmant que celle-ci collecte des informations sur les utilisateurs pour les transmettre à Israël



Cet avertissement fait suite à une récente directive du Commandement iranien chargé de la cybersécurité interdisant aux fonctionnaires et à leurs équipes de sécurité d'utiliser des appareils connectés à Internet , invoquant la crainte d'une surveillance et de cyberattaques israéliennes.Dans un communiqué, WhatsApp, appartient à Meta Platforms, la société mère de Facebook et Instagram, a déclaré être « préoccupé par le fait que ces fausses informations puissent servir de prétexte pour bloquer nos services à un moment où les gens en ont le plus besoin ». WhatsApp utilise un chiffrement de bout en bout, ce qui signifie qu'un fournisseur de services intermédiaire ne peut pas lire les messages.« Nous ne suivons pas votre position précise, nous ne conservons pas de journaux des personnes avec lesquelles vous échangez des messages et nous ne suivons pas les messages personnels que les gens s'envoient », a indiqué WhatsApp. « Nous ne fournissons aucune information en masse à aucun gouvernement. »Le chiffrement de bout en bout signifie que les messages sont chiffrés de manière à ce que seuls l'expéditeur et le destinataire puissent les voir. Si quelqu'un d'autre intercepte le message, il ne verra qu'un charabia impossible à déchiffrer sans la clé.L'Iran a bloqué l'accès à diverses plateformes de réseaux sociaux au fil des ans, mais de nombreux habitants du pays utilisent des proxys et des réseaux privés virtuels, ou VPN, pour y accéder. L'Iran a interdit WhatsApp et Google Play en 2022 lors de manifestations massives contre le gouvernement à la suite du décès d'une femme détenue par la police des mœurs du pays. Cette interdiction a été levée à la fin de l'année dernière.WhatsApp était l'une des applications de messagerie les plus populaires en Iran, avec Instagram et Telegram.Télévision d'État iranienneQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative iranienne crédible ou pertinente ?