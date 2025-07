Des voitures électriques chinoises en Israël transmettent des données en Chine, s’offusquent des médias pro US

Pourtant à l'aise avec le transfert de données mondiales de Facebook vers les Etas-Unis

Les véhicules électriques chinois, comme ceux des constructeurs américains, sont des ordinateurs sur roues qui collectent des données et les envoient vers des serveurs de leurs constructeurs

Un test indépendant révèle que les véhicules Tesla surveillent tout, y compris vous et votre environnement, à l'aide d'innombrables caméras intégrées et de capteurs GPS

Le traitement du cas TikTok laisse pourtant l’impression que la Chine est la seule nation qui se livre à la collecte de données via les réseaux informatiques



Le média israélien Ynetnews rapporte que le ministère israélien de la défense a suspendu la fourniture de véhicules électriques chinois BYD aux officiers de Tsahal en raison de préoccupations concernant la collecte de données par le biais de systèmes de communication et de capteurs intégrés.L'interdiction intervient après de nombreux avertissements d'experts en cybersécurité qui ont souligné que les véhicules chinois pouvaient être utilisés comme outils d'espionnage.Auparavant, le ministère israélien de la défense avait déjà reçu plus de 600 véhicules chinois, dont les modèles MG ZS EV et Chery Tiggo 8, qui étaient activement utilisés comme moyen de transport officiel pour les officiers, même à proximité du siège du ministère de la défense à Tel-Aviv. Un rapport de Mozilla fait état de ce que toutes les grandes marques automobiles ne respectent pas les normes de confidentialité et de sécurité les plus élémentaires dans les nouveaux modèles connectés à Internet, et les 25 marques examinées par Mozilla ont échoué au test de l’organisation. Mozilla a découvert que des marques telles que BMW, Ford, Toyota, Tesla et Subaru collectent des données sur les conducteurs, notamment l'origine ethnique, les expressions faciales, le poids, les informations sur la santé et l'endroit où l’on conduit. Certaines des voitures testées collectent même des détails sur l'activité sexuelle, l'origine ethnique et le statut d'immigration, selon Mozilla.« Nous avons examiné 25 marques de voitures dans le cadre de notre recherche et nous avons distribué 25 « dings » sur la manière dont ces entreprises collectent et utilisent les données et les informations personnelles. C’est vrai : chaque marque de voiture que nous avons examinée collecte plus de données personnelles que nécessaire et utilise ces informations à des fins autres que l’utilisation de votre véhicule et la gestion de sa relation avec vous. Pour le contexte, 63 % des applications de santé mentale (une autre catégorie de produits qui s'en sort mal en termes de respect de la vie privée) que nous avons examinées cette année ont reçu ce « ding ».Et les constructeurs automobiles disposent de bien plus d’opportunités de collecte de données que les autres produits et applications que nous utilisons – plus que même les appareils intelligents dans nos maisons ou les téléphones portables que nous emportons partout où nous allons. Ils peuvent collecter des informations personnelles sur la façon dont vous interagissez avec votre voiture, les services connectés que vous utilisez dans votre voiture, l'application de la voiture (qui fournit une passerelle vers les informations sur votre téléphone), et peuvent recueillir encore plus d'informations sur vous à partir de sources tierces comme SiriusXM ou Google Maps. C'est le bordel. Les façons dont les constructeurs automobiles collectent et partagent vos données sont si vastes et compliquées que nous avons écrit un article entier sur la façon dont cela fonctionne. L'essentiel est le suivant : ils peuvent collecter des informations très intimes sur vous - depuis vos informations médicales, vos informations génétiques, jusqu'à votre "vie sexuelle" (sérieusement), jusqu'à la vitesse à laquelle vous conduisez, où vous conduisez et quelles chansons vous jouez dans votre voiture – en quantités énormes. Ils l’utilisent ensuite pour inventer davantage de données sur vous grâce à des « déductions » sur des éléments tels que votre intelligence, vos capacités et vos intérêts », déclare Mozilla.L'évaluation a porté sur la Tesla Model 3 de 2024 et a été réalisée par des journalistes de Wired. Ce véhicule Tesla récent intègre certaines des fonctions de navigation, de conduite autonome et de sécurité les plus avancées sur le marché. Pour assurer ses fonctions, les véhicules Tesla collectent d'énormes quantités de données sur vous et votre environnement.Le manuel d'utilisateur de Tesla indique qu'il y a « des antennes Wi-Fi et GPS dans le rétroviseur du côté passager », ce qui permet à votre voiture de voir où vous êtes, d'obtenir des itinéraires et de télécharger des mises à jour logicielles lorsqu'elle est garée dans votre garage. Et puis, il y a toutes les caméras.Tous les véhicules Tesla sont équipés d'une caméra de recul, une caractéristique commune qui est en fait exigée depuis 2018. Cependant, en plus de cela, les véhicules Teslas disposent de sept ou huit autres caméras selon le modèle, deux montées sur les montants de porte, deux montées sur les ailes avant, une à l'intérieur de la voiture, et deux ou trois montées sur le pare-brise au-dessus du rétroviseur. Ces caméras jouent différents rôles dans les véhicules.Ces caméras enregistrent tout autour de la voiture et transmettent ces informations à une IA embarquée, appelée « Tesla Vision », qui détermine des éléments tels que : si vous restez dans votre voie, si vous vous rapprochez trop des autres véhicules, ou si vous vous approchez d'un feu rouge.Avec cette vue à 360 degrés, vous enregistrez une quantité considérable d'informations sur tout ce que la voiture croise, notamment les plaques d'immatriculation, les visages des gens, l'endroit où ils se trouvent dans la rue.Ces dernières années, Tesla a connu des incidents assez graves en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Le plus grand scandale concerne l'espionnage des propriétaires de Tesla par des employés de l'entreprise grâce aux images et aux vidéos enregistrées par les caméras de leurs voitures.Tesla a été poursuivi par un client après qu'un rapport de Reuters a indiqué qu'un petit groupe d'anciens employés a décrit le partage de vidéos sensibles de clients en interne. Selon le rapport de Reuters, entre 2019 et 2022, les employés de Tesla se sont envoyés des images et des vidéos très invasives provenant des voitures de leurs clients. Il s'agissait notamment d'images de personnes nues et même d'une voiture percutant un enfant à vélo Les employés de Tesla pouvaient voir l'intérieur des maisons et des garages, ainsi que les positions GPS. Après l'annonce de la nouvelle en 2023, les membres du Congrès s'en sont préoccupés. Les sénateurs Ed Markey et Richard Blumenthal ont écrit au PDG de Tesla, Elon Musk, pour lui dire que « le mépris délibéré apparent de la vie privée des clients de Tesla est inacceptable et soulève de sérieuses questions sur les pratiques de gestion de Tesla ».L'espionnage des employés n'est pas la seule raison de s'inquiéter de la façon dont Tesla protège votre vie privée. L'entreprise a aussi eu du mal à conserver ses données. Vous vous posez des questions sur la protection de votre vie privée parce que des informations sur vous sont collectées à tout moment (où vous vous garez, où vous allez, etc.) et qu'elles sont conservées par l'industrie automobile en l'absence de véritables normes en vigueur aujourd'hui.En mai 2023, un lanceur d'alerte a remis à un journal allemand environ 100 gigaoctets de documents internes de Tesla. Les documents comprenaient des informations sensibles sur les employés, des informations bancaires sur les clients et même des secrets de fabrication. Cela a suscité un tollé dans la communauté. Un responsable allemand de la protection des données a déclaré que cette violation de données était d'une ampleur sans précédent.Le conflit a commencé en décembre 2019, quand la Cour fédérale de Californie a accusé le réseau social d'avoir transféré des données privées d'utilisateurs à des serveurs en Chine . ByteDance est en sus soupçonné par Washington de partager ces données avec Pékin. Depuis lors, l’application est considérée comme un danger pour la sécurité des USA Source : Ynetnews Pourquoi semble-t-il normal que nos données collectées via des appareils et services en ligne puissent être transférées vers des serveurs aux USA ? Pourquoi est-ce problématique lorsqu’elles le sont plutôt vers la Chine ?Que vous inspire cette situation ?