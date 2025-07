Les membres de la génération Z s'espionnent mutuellement à l'aide des applications de localisation en temps réel

une tendance qui redéfinit l'amitié, la sécurité et la vie privée à l'ère des smartphones

Les raisons derrière l'adoption rapide de cette fonction par la génération Z

87 % l'utilisent pour les longs trajets en voiture afin d'avoir l'esprit tranquille grâce à l'assistance routière ;

80 % se sentent plus en sécurité lorsqu'ils visitent des endroits risqués ou nouveaux, sachant que leurs amis peuvent les localiser ;

les premiers rendez-vous et les promenades nocturnes deviennent moins angoissants lorsque quelqu'un surveille votre position.

Le partage de localisation peut se révéler toxique pour les utilisateurs

Les parents ont aussi contribué à la généralisation de ce suivi constant

La fonction de partage de localisation en temps réel n'est pas parfaite

Conclusion



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 463 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En 2017, Snapchat a lancé Snap Map et Google Maps a mis en place le partage de position. Cette fonction vous permet de partager votre position en temps réel avec vos proches (parents, amis, etc.). Du jour au lendemain, et en rupture avec l’attachement des générations précédentes à la vie privée, les milléniaux et la génération Z ont rapidement normalisé le fait de permettre à d'autres personnes de suivre leur position 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.Cela a bouleversé notre compréhension de l'intimité sur les réseaux sociaux. Alors qu'Instagram et TikTok récompensent la performance et la curation, le partage de position offre quelque chose de complètement différent : une authenticité sans filtre. Comme l'explique un utilisateur : « je trouve étrangement réconfortant de voir mes amis vivre leur journée en temps réel, bien plus que de les voir publier des stories Instagram soigneusement sélectionnées ».Considérez cela comme l'anti-Instagram. Au lieu de publier la photo parfaite de votre brunch, vous montrez que vous êtes en réalité à l'épicerie à 14 h un mardi. C'est brut, sans filtre et d'une honnêteté rafraîchissante, des qualités de plus en plus rares dans notre monde numérique hautement contrôlé.Cette soif d'authenticité explique pourquoi cette tendance a explosé sur toutes les plateformes. Selon les données, Snap Map est ouvert 40 milliards de fois par trimestre, tandis que le hashtag #findmyfriends a accumulé 48 millions de vues sur TikTok. Pour la génération Z, votre point de localisation n'est pas une forme de surveillance, mais une nouvelle forme de monnaie sociale qui signifie « je te fais confiance et je te montre ma réalité sans filtre ».Les services de partage de localisation tels que Find My, Snap Map et Life360 sont extrêmement populaires parmi les membres de la génération Z, qui utilisent ces applications pour renforcer les liens sociaux et faciliter toutes sortes de choses, comme se retrouver à un concert ou planifier des rendez-vous d'études. Selon des statistiques récentes, 88 % des membres de la génération Z utilisent régulièrement des applications de partage de localisation.Les études révèlent que l'authenticité n'est pas la seule raison qui explique pourquoi la génération Z adhère au suivi constant. La composante sécurité va bien au-delà de la commodité, puisant dans les angoisses générationnelles auxquelles les générations précédentes n'étaient pas confrontées de la même manière.Selon une étude de Life360, 70 % des femmes de la génération Z estiment que le partage de leur localisation en temps réel est bénéfique pour leur bien-être physique, et leurs cas d'utilisation spécifiques révèlent une génération qui utilise stratégiquement la technologie pour gérer les risques du monde réel. Comme l'explique Imaan Khan, une employée du secteur technologique âgée de 24 ans : « j'ai téléchargé l'application pour des raisons de sécurité ».Les données montrent que la génération Z n'est pas naïve quant aux compromis. Ces derniers pensent que les gains en matière de sécurité apportés par les applications de partage de position l'emportent sur les problèmes potentiels d'utilisation abusive des données. Un tiers des personnes interrogées ont déclaré que l'amélioration de la sécurité physique et de la commodité valait la peine de renoncer à une partie de leur vie privée. Voici quelques chiffres :Cette génération a grandi avec des exercices de simulation de fusillade et des alertes Amber sur leurs téléphones. Elle utilise la technologie pour apaiser ses angoisses face aux pires scénarios, transformant les smartphones en filets de sécurité numériques auxquels les générations précédentes n'avaient tout simplement pas accès. Selon les experts, l'attrait psychologique va au-delà de la sécurité individuelle pour toucher à la sécurité collective.Lorsque votre groupe d'amis peut voir la position de chacun, cela crée un système d'alerte précoce distribué. Quelqu'un n'est pas arrivé au point de rendez-vous ? Vérifiez l'application avant de paniquer. Un ami semble être bloqué dans un endroit inhabituel ? Vous pouvez prendre de ses nouvelles de manière proactive.Ce suivi est perçu comme une façon de rester connecté, d’assurer la sécurité des uns et des autres, ou simplement de savoir si ses amis sont disponibles. Mais cette hyperconnectivité alimente également des sentiments de jalousie, de comparaison sociale et de peur de manquer quelque chose. Le fait de savoir où sont les autres peut créer de la pression, même inconsciemment. Si cela ressemble à un anti-Instagram, il introduit d'autres risques pour les jeunes.La pression pour participer est réelle et souvent subtile. Selon le Washington Post, les histoires d'horreur liées au partage de position commencent souvent lorsque quelqu'un accorde l'accès en pensant que ce n'est pas grave, mais nous ne pouvons pas prédire comment une amitié ou une relation va évoluer.Prenons l'exemple d'un jeune homme dans un lieu de rencontre professionnel : son nouveau collègue lui a demandé de partager sa position, en disant « J'aime juste savoir où tout le monde se trouve ». Craignant de l'offenser, il a cliqué sur « partager indéfiniment », une décision qui lui a semblé de plus en plus inconfortable à mesure que la relation restait superficielle. Ce type de dépassement des limites se produit progressivement, puis soudainement.De nombreux utilisateurs accumulent des dizaines de contacts au fil des ans sans les supprimer régulièrement. Parmi les découvertes étonnantes signalées sur ce phénomène, une personne avait jusqu'à 97 contacts Find My, dont « la découverte vraiment effrayante d'un numéro qu'elle n'avait pas enregistré ».La dynamique post-relationnelle devient encore plus complexe. Une personne sur quatre suit régulièrement la localisation de son ex-partenaire à l'aide de ces applications, et l'absence de protocoles sociaux clairs concernant les « ruptures de localisation » crée des drames incessants. Contrairement au fait de supprimer quelqu'un de sa liste d'amis sur les réseaux sociaux, supprimer l'accès à la localisation semble plus direct et plus personnel.Les implications en matière de santé mentale sont importantes, mais encore peu étudiées. Selon les experts, un suivi constant peut créer une anxiété liée à la surveillance plutôt que la sécurité et la connexion recherchées. « En nous appuyant sur cette technologie, nous vidons de leur substance nos familles, nos amitiés et nos relations amoureuses », a déclaré un expert des questions liées à la confidentialité. Certains appellent à des études approfondies.Les parents contribuent autant que les adolescents à cette tendance, créant ainsi une boucle de rétroaction générationnelle qui redéfinit la façon dont les familles envisagent l'indépendance et les liens familiaux. Les statistiques sont surprenantes. Les données révèlent qu'environ 91 % des parents dont les enfants possèdent un smartphone utilisent activement le partage de position avec leurs enfants, et environ 62 % déclarent le faire systématiquement.La plupart des parents (79 %) continueront à l'exiger jusqu'à ce que leurs enfants atteignent l'âge de 18 ans ou plus, et 22 % d'entre eux ont déclaré qu'ils n'envisagent pas d'y mettre fin. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est le moment où cela commence. Un parent sur cinq a fait du partage de localisation la toute première application téléchargée sur le téléphone de son enfant, avant les jeux, avant les réseaux sociaux, avant tout autre chose.Life360 indique que 70 % des familles utilisent des applications de suivi dédiées plutôt que de se contenter des fonctionnalités intégrées à l'iPhone. Voici le tableau qui se dessine : imaginez une génération qui a grandi sous la surveillance de ses parents étend désormais volontairement cette même transparence à ses amis. Il ne s'agit pas d'une rébellion contre la surveillance parentale, mais de la normalisation d'un suivi constant comme forme d'attention.Les implications à long terme pour l'indépendance sont complexes. Des études montrent que les enfants qui participent à des activités indépendantes ont un bien-être plus élevé, mais 75 % des parents affirment que la surveillance constante de la localisation de leurs enfants les rend plus à l'aise pour leur accorder leur indépendance. Ainsi, ils élèvent potentiellement une génération qui associe l'attention à la surveillance, tant pour la donner que pour la recevoir.Des tests ont révélé que les applications de partage de position en temps réel ont des limites. Lors d'un récent test de résistance comparant les réseaux de suivi, le système d'Apple a obtenu des résultats relativement bons, tandis que ses concurrents ont rencontré d'énormes problèmes. Selon le rapport, le réseau Find My Device de Google, par exemple, a présenté des écarts de distance de près de 130 km lors de tests en conditions réelles.Les implications sont très importantes . Lorsque la position de votre ami indique qu'il est chez lui alors qu'il se trouve en réalité à des kilomètres, cela compromet les avantages en matière de sécurité que tout le monde recherche. Comme l'a fait remarquer un testeur : « je ne ferais pas entièrement confiance à un traceur utilisant le réseau Find My Device, sauf pour obtenir des informations sur le dernier endroit où j'ai laissé quelque chose ».Le compromis en matière de confidentialité est énorme, quelle que soit la précision. Des dizaines de courtiers en données collectent des données précises sur les déplacements de « centaines de millions de personnes à leur insu et sans leur consentement explicite ». Ces données de localisation intimes sont vendues à « des fonds spéculatifs, des compagnies d'assurance, des annonceurs et des agences gouvernementales telles que le FBI et les douanes ».Même l'approche relativement axée sur la confidentialité d'Apple n'élimine pas ce problème, elle le rend simplement moins visible pour les utilisateurs. Ce phénomène soulève des inquiétudes en matière de protection de la vie privée et de cybersécurité. Un téléphone perdu ou piraté, ou un simple accès non révoqué à un ex ou un ami, peut permettre à quelqu’un de vous suivre à votre insu. Les conséquences peuvent être dangereuses dans certains cas.Les experts mettent en garde contre la confiance aveugle dans la technologie. Ce qui est particulièrement troublant, c'est la façon dont les limitations techniques peuvent compromettre les promesses de sécurité mêmes qui motivent l'adoption de cette technologie. Si le partage de votre position en cas d'urgence est imprécis de plusieurs kilomètres, ce n'est pas seulement gênant, cela peut être dangereux lorsque vous avez réellement besoin d'aide.La génération Z a fondamentalement redéfini la notion de vie privée à l'ère des smartphones, mais ces changements vont bien au-delà de leur groupe d'âge et remodèlent le comportement numérique de toutes les générations. Le changement social plus large est indéniable. Près de 80 % des personnes ont désormais activé le partage de leur position sur leur téléphone, ce qui en fait la nouvelle norme plutôt qu'une tendance chez les jeunes.À l'avenir, il faut s'attendre à ce que ce comportement continue de se répandre dans toutes les tranches d'âge à mesure que la technologie devient plus fluide et que les protocoles sociaux s'établissent davantage. La question n'est pas de savoir si le partage de localisation deviendra normal, car c'est déjà le cas. La question est de savoir comment nous allons collectivement développer des limites plus saines autour de cette pratique.Par ailleurs, si la fonction de partage de localisation en temps réel est souvent vue comme un outil pratique ou social, il pose des problèmes sérieux de sécurité numérique : manque de consentement éclairé, mauvaise gestion des accès, et absence de contrôle clair sur ses propres données.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la fonction de partage de localisation en temps réel ?Cette fonction est-elle utilise ? Les avantages l'emportent-ils sur les inconvénients ?