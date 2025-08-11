et nécessite une mise à jour manuelle pour être corrigée
Des chercheurs en sécurité d'ESET ont découvert une faille zero-day dans le logiciel d'archivage de fichiers WinRAR. Cette vulnérabilité pourrait permettre l'installation d'un logiciel malveillant de type backdoor sur les PC Windows. Elle serait activement exploitée par le groupe de pirates informatiques RomCom, lié à la Russie. La faille a été corrigée dans la version 7.13 de WinRAR. Étant donné que WinRAR ne propose pas de mise à jour automatique, il est impératif que les utilisateurs effectuent une mise à jour manuelle vers cette version pour se protéger contre cette faille. La vulnérabilité est référencée sous le nom CVE-2025-8088 (score CVSS : 8,4).
WinRAR est un utilitaire de compression et décompression de fichiers très répandu sur Windows. Il sert à compresser plusieurs fichiers ou dossiers en un seul, afin quils prennent moins de place ou soient plus faciles à transférer, et à les décompresser ensuite pour retrouver leur forme dorigine. WinRAR permet également aux utilisateurs de protéger leurs archives avec un mot de passe. L'utilitaire prend en charge les formats d'archives tels que RAR et ZIP.
Un groupe de pirates informatiques russes a été observé en train d'exploiter une vulnérabilité zero-day dans WinRAR dans le cadre d'une campagne de cyberespionnage visant des organisations en Europe et au Canada. Cette faille est référencée sous le nom CVE-2025-8088, avec un score CVSS de 8,4.
La société de cybersécurité ESET a découvert ces attaques et signalé la vulnérabilité aux développeurs de WinRAR. Elle a été corrigée dans une mise à jour publiée le 30 juillet. Une version bêta contenant le correctif a été mise à disposition le 25 juillet, un jour après la notification d'ESET. Les attaques impliquant CVE-2025-8088 ont été menées par un acteur de la menace lié à la Russie nommé RomCom (alias Storm-0978, Tropical Scorpius et UNC2596).
La vulnérabilité a été décrite comme une faille de traversée de chemin (également connue sous le nom de « path traversal » ou « directory traversal ») impliquant l'utilisation de flux de données alternatifs. Elle permet à un attaquant de créer des archives spécialement conçues qui obligent WinRAR à extraire des fichiers vers un chemin défini par l'attaquant plutôt que vers le chemin spécifié par l'utilisateur. Les notes de version de WinRAR 7.13 indiquent :
La vulnérabilité CVE-2025-8088 a été activement exploitée
La faille a été découverte par les chercheurs Anton Cherepanov, Peter Koinár et Peter Strýček, d'ESET. L'équipe a déclaré avoir observé des emails de spearphishing contenant des pièces jointes sous forme de fichiers RAR destinés à diffuser les portes dérobées RomCom. « ESET a observé des emails de spearphishing contenant des pièces jointes sous forme de fichiers RAR », a déclaré Peter Strýček à BleepingComputer, un média centré sur la cybersécurité.
RomCom est un groupe de cybercriminalité et de cyberespionnage lié à la Russie. Apparu vers le milieu de l'année 2022, RomCom ciblait principalement des entités en Ukraine, notamment le gouvernement, l'armée, les infrastructures énergétiques et hydrauliques. Aujourd'hui, il a élargi son champ d'action pour inclure des organisations et des cibles aux États-Unis, en Europe et à l'échelle internationale liées aux efforts humanitaires en faveur de l'Ukraine.
Une faille similaire avait été repérée en juin 2025, lorsque le chercheur en sécurité indépendant « whs3-detonator » avait signalé CVE-2025-6218 à la Zero Day Initiative de Trend Micro. Cette faille à haut risque dans WinRAR provenait d'une gestion défaillante des chemins d'accès aux fichiers d'archive, qui permettait aux pirates de créer des archives malveillantes contournant les limites d'extraction et déposant des fichiers à des emplacements non prévus.
Selon la société de cybersécurité russe Bi.zone, les vulnérabilités CVE-2025-6218 et CVE-2025-8088 ont récemment été exploitées par un acteur malveillant (qu'elle suit sous le nom de Paper Werewolf) pour cibler des organisations en Russie, notamment un fabricant d'équipements. Par ailleurs, ESET a annoncé que l'entreprise travaille actuellement sur un rapport concernant cette exploitation, qui sera publié à une date ultérieure.
Conclusion
La vulnérabilité CVE-2025-8088 a été corrigée dans WinRAR 7.13. Étant donné que WinRAR ne propose pas de mise à jour automatique, il est impératif que les utilisateurs effectuent une mise à jour manuelle vers cette version pour se protéger contre cette faille. Par ailleurs, certains soulignent le fait que WinRAR est souvent confronté à des failles critiques et conseillent aux utilisateurs d'adopter des alternatives libres et open source tels que 7-Zip.
Toutefois, il est important de souligner que 7-Zip est un logiciel développé par un Russe, notamment le programmeur Igor Pavlov. Sa nature open source permet néanmoins à n'importe qui d'inspecter le code. Entre autres alternatives à WinRAR, nous pouvons citer des programmes tels que WinZip et PeaZip.
En 2023, Microsoft a annoncé qu'il travaille à ajouter à Windows le support natif des formats d'archives tar, 7-zip, RAR, gz et de nombreux autres formats. Microsoft n'a pas concocté un nouveau utilitaire, mais s'est appuyé sur le projet open source "libarchive" pour y parvenir. Cette initiative offre aux utilisateurs de Windows un outil natif, ce qui signifie qu'ils n'auront plus besoin de télécharger des outils tiers et d'esquiver les logiciels malveillants.
