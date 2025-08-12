Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité de cartographie qui permet de partager votre position avec d'autres utilisateurs. Et les internautes sont furieux

Vous choisissez avec qui vous partagez votre position : vos amis (les abonnés que vous suivez en retour), vos amis proches, uniquement les amis sélectionnés ou personne.

Vous pouvez choisir de ne pas partager votre position dans des lieux spécifiques ou avec des personnes spécifiques.

Si vous utilisez le partage de position, votre position est mise à jour chaque fois que vous ouvrez l'application ou que vous y revenez si elle était en arrière-plan. Vous pouvez désactiver le partage de position à tout moment.

Si vous êtes un parent et que vous avez mis en place une surveillance pour votre adolescent, vous pouvez contrôler son expérience de partage de position sur la carte. Vous recevrez une notification si votre adolescent commence à partager sa position, ce qui vous donnera l'occasion d'avoir des conversations importantes sur la manière de partager sa position en toute sécurité avec ses amis. Vous pouvez décider si votre adolescent a accès au partage de position sur la carte et voir avec qui il partage sa position.

Les Reels, les publications et les stories des personnes que vous suivez, disponibles pendant 24 heures après leur publication

Les notes des personnes que vous suivez mutuellement, disponibles pendant 24 heures

Aujourd'hui, nous lançons plusieurs nouvelles fonctionnalités pour vous aider à mieux communiquer avec vos amis sur Instagram. Les utilisateurs ont toujours utilisé Instagram pour partager ce qu'ils font et où ils se trouvent. Désormais, grâce aux reposts, à la carte et à l'onglet « Amis » dans Reels, il est plus facile pour vous et vos amis de rester en contact grâce au contenu que vous appréciez sur Instagram.Restez en contact avec vos amis grâce à la carte Instagram. Vous pouvez choisir de partager votre dernière position active avec les amis de votre choix, et vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à tout moment. Vous pouvez également ouvrir la carte pour voir le contenu que vos amis et vos créateurs préférés publient depuis des lieux intéressants ou amusants. Quelle que soit la façon dont vous utilisez la carte, vous et vos amis disposez d'un nouveau moyen simple pour rester en contact.Le partage de position est désactivé par défaut, sauf si vous l'activez. Si vous partagez votre position avec vos amis, vous disposez de commandes pour personnaliser cette expérience :Que vous choisissiez ou non de partager votre position, vous pouvez utiliser la carte pour explorer du contenu basé sur la localisation. Que ce soit pour découvrir les stories d'amis qui sont allés à un concert ou pour trouver un nouvel endroit où sortir grâce à la bobine d'un créateur local, vous trouverez du contenu qui vous aidera, vous et vos amis, à vous connecter au monde qui vous entoure.Tout contenu associé à un emplacement peut apparaître sur la carte, notamment :