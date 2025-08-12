Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité de cartographie qui permet de partager votre position avec d'autres utilisateurs. Et les internautes sont furieux

Et les internautes sont furieux
Instagram a récemment introduit une fonctionnalité qui a provoqué une vague d'indignation et de critiques parmi ses utilisateurs : une nouvelle fonctionnalité de cartographie qui affiche l'emplacement géographique des utilisateurs à leurs abonnés. Alors que l'objectif déclaré de cette fonctionnalité est de faciliter la découverte de lieux et de renforcer la connexion entre les utilisateurs, de nombreux internautes ont exprimé leur colère et leur inquiétude quant aux implications potentielles pour la vie privée, la sécurité et les dynamiques sociales.
Instagram a introduit une nouvelle fonctionnalité cartographique qui permet aux utilisateurs de partager leur position en temps réel avec leurs amis, ce qui a provoqué la colère de certains utilisateurs qui craignent que l'application ne porte atteinte à leur vie privée. Meta, le géant technologique propriétaire d'Instagram et de Facebook, a annoncé mercredi plusieurs nouvelles mises à jour, notamment les reposts, une carte Instagram et un nouvel onglet « Amis » dans Reels.
Ces nouvelles fonctionnalités font écho à celles d'autres plateformes de réseaux sociaux populaires, telles que l'option de repostage de TikTok et les cartes de Snapchat. Cependant, de nombreux utilisateurs ont critiqué spécifiquement l'option de carte. L'application montre en temps réel la position de leurs amis.
Pour calmer demblée les critiques, Meta insiste sur plusieurs points :
- Opt-in strict : rien nest activé par défaut, il faut volontairement accepter de partager sa position.
- Contrôle granulaire : on peut choisir précisément qui voit la localisation (amis mutuels, liste personnalisée, personne).
- Sécurité pour les adolescents : les comptes jeunes bénéficient dalertes et de contrôles parentaux.
- Possibilité dexclure certains lieux : la localisation peut être désactivée dans des endroits sensibles comme la maison.
Envoyé par Meta
Un vent de colère sur Internet
Malgré ces garde-fous, lannonce a immédiatement déclenché une vague de réactions indignées sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont dénoncé un risque évident de harcèlement, de cambriolage ou même dagression.
Alors que Meta insiste sur le fait que la carte n'est partagée qu'avec les comptes choisis par l'utilisateur (et peut être désactivée à tout moment), les utilisateurs des réseaux sociaux ont condamné cette nouvelle fonctionnalité, la jugeant « dangereuse » et représentant un risque pour la sécurité des utilisateurs.
« Instagram a introduit une nouvelle fonctionnalité DANGEREUSE qui montre votre emplacement précis à n'importe qui », a averti une personne sur X. « Instagram a perdu la tête en ajoutant cette fonctionnalité de carte... Pourquoi cette obsession de partager notre emplacement avec le public ??? NON MERCI ! », a renchéri un autre utilisateur en colère.
Un autre utilisateur a mis en garde contre les conséquences possibles de l'utilisation de cette fonctionnalité, en écrivant : « La nouvelle fonctionnalité de carte d'Instagram est le rêve de tout cambrioleur. Désactivez votre localisation. Ne laissez pas le monde entier savoir où vous vous trouvez ou quand votre maison est inoccupée. »
« C'est une fonctionnalité étrange ajoutée à Instagram via une mise à jour. Elle permet désormais à tous ceux qui vous suivent de voir votre position », s'est plaint un autre utilisateur. Il a également partagé une capture d'écran montrant comment zoomer sur une carte pour voir les publications d'autres personnes dans les lieux tagués.
Meta a répondu à certaines de ces préoccupations lors de l'annonce de cette fonctionnalité et a insisté sur le fait que le partage de localisation est désactivé par défaut, sauf si les utilisateurs choisissent de l'activer.
« Instagram Map est désactivé par défaut, et votre localisation en temps réel n'est jamais partagée, sauf si vous choisissez de l'activer. Si vous le faites, seules les personnes que vous suivez en retour, ou une liste privée et personnalisée que vous sélectionnez, peuvent voir votre localisation », a également déclaré un porte-parole du géant technologique.
Si ces propos peuvent sembler excessifs, ils témoignent dune inquiétude réelle : la crainte que la carte soit utilisée par des personnes malintentionnées.
Un enjeu particulier pour les femmes
Les critiques les plus virulentes viennent souvent dutilisatrices qui y voient un danger accru face au stalking (filature en ligne) et au doxxing (révélation dinformations privées).
Une créatrice de contenu sur TikTok explique : « Cette carte est dangereuse pour les femmes. Elle montre encore une fois que les ingénieurs derrière ces produits ne prennent pas en compte notre réalité. »
Dans un contexte où les réseaux sociaux sont déjà un terrain de chasse pour les harceleurs, lidée même de rendre visible sa position physique semble inacceptable pour beaucoup.
Mauvaise compréhension et vraie complexité technique
Une partie de la panique vient aussi de malentendus. Beaucoup ont cru que la carte montrait en temps réel la position exacte de chaque utilisateur, alors quen réalité :
- La carte ne sactive quavec un double consentement (celui qui partage + ceux qui reçoivent).
- La localisation est limitée dans le temps.
- Par défaut, seuls des amis mutuels peuvent voir linformation.
Adam Mosseri, patron dInstagram, a reconnu sur Threads que linterface manquait de clarté et a promis daméliorer les explications et tutoriels.
Malgré la controverse, certains utilisateurs trouvent la fonctionnalité utile et innovante.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages relativisent :
« Honnêtement, cest totalement optionnel. Et la plupart du temps, vous postez déjà vos stories avec la localisation. »
« Ça peut être pratique pour retrouver des amis lors dévénements, ou pour découvrir des contenus autour de soi. »
Ces partisans voient Instagram Map comme une extension naturelle des tags de localisation déjà présents depuis des années.
Vie privée : un débat vieux comme les réseaux sociaux
Ce qui se joue ici dépasse Instagram. Depuis Google Latitude en 2009, en passant par Snap Map sur Snapchat en 2017, chaque réseau qui a tenté le partage de localisation a déclenché une tempête similaire. Pour mémoire, Google Latitude est un ancien service de Google qui permettait de partager votre position géographique avec vos contacts, et réciproquement, de voir la leur sur Google Maps. Il était intégré à Google Maps et nécessitait que les utilisateurs acceptent de partager leur position. Le service a été fermé en 2013, mais sa fonctionnalité de partage de position a été réintroduite dans Google Map
La différence ? La prise de conscience grandissante des risques : cyber-harcèlement, chantage, cambriolages lors dabsences annoncées publiquement
Les experts en cybersécurité rappellent que plus la donnée de localisation est précise et actualisée, plus elle est exploitable à des fins malveillantes. Et contrairement à une photo publiée après coup, une position en temps réel supprime le délai de sécurité.
Conclusion
La nouvelle fonctionnalité de cartographie d'Instagram a déclenché une vive controverse, mettant en lumière les tensions persistantes entre le désir de connectivité et la nécessité de protéger la vie privée à l'ère numérique. La colère des internautes reflète une préoccupation croissante quant à la manière dont leurs données personnelles sont collectées, utilisées et partagées par les plateformes de médias sociaux. Il reste à voir si la pression des utilisateurs incitera Instagram à reconsidérer sa décision ou à apporter des modifications significatives à cette fonctionnalité controversée.
Instagram Map ne sonne pas forcément le glas de la vie privée à condition dêtre conscient de ce que lon active. La fonction peut avoir des usages légitimes et ludiques mais elle repose sur une confiance envers son réseau social et ses contacts. Et dans un climat où les scandales de fuite de données se succèdent, cette confiance nest pas acquise.
Ce nouvel outil relance une question centrale : jusquoù sommes-nous prêts à échanger notre sécurité contre de la connectivité ? Et surtout, qui contrôle vraiment notre localisation : nous ou lalgorithme ?
Source : Meta
Et vous ?
Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Seriez-vous tenté de l'utiliser ? Pourquoi ?
Que pensez-vous des gardes-fous mis en place par Meta ? Malgré tout, partagez-vous les craintes formulées par les internautes ou les trouvez-vous exagérées ?
Le partage de la localisation est-il devenu la nouvelle norme sur les réseaux sociaux, ou y a-t-il une limite à ne pas franchir ?
Comment les plateformes devraient-elles trouver le juste équilibre entre la fonctionnalité (comme la découverte de lieux) et la protection de la vie privée des utilisateurs ?
Jusqu'où les utilisateurs sont-ils prêts à renoncer à leur vie privée pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités sociales ?
