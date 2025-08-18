27 millions de $ pour assurer la sécurité d'une seule personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Meta dépense plus pour protéger Mark Zuckerberg qu'Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon et Alphabet réunis.

Meta a dépensé 27 millions de dollars en 2024 pour la sécurité de Mark Zuckerberg, dépassant les budgets combinés de 20 millions de dollars d'Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon et Alphabet pour leurs PDG. La protection de Zuckerberg comprend des gardes du corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la cybersécurité et la contre-surveillance, motivées par l'hostilité du public à l'égard des problèmes de désinformation et de confidentialité des données. Contrairement à ses concurrents qui privilégient la visibilité de leur marque, l'approche fermée de Meta limite l'accès au PDG et investit massivement dans la confidentialité et l'atténuation des risques.
Mark Elliot Zuckerberg est un homme d'affaires américain qui a cofondé le réseau social Facebook et sa société mère Meta Platforms, dont il est le président, le directeur général et l'actionnaire majoritaire. Zuckerberg a introduit la société en bourse en mai 2012 avec une participation majoritaire. Il est devenu le plus jeune milliardaire du monde en 2008, à l'âge de 23 ans, et figure régulièrement parmi les personnes les plus riches du monde. Selon Forbes, la fortune nette de Zuckerberg était estimée à 221,2 milliards de dollars américains en mai 2025, ce qui fait de lui la deuxième personne la plus riche du monde.
Un récent rapport a révélé que Meta a dépensé 27 millions de dollars en 2024 pour protéger la sécurité personnelle de Mark Zuckerberg, dépassant les budgets de sécurité combinés d'Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, et Alphabet pour leurs propres dirigeants. Ce chiffre marque une augmentation par rapport aux 24 millions de dollars de l'année précédente, reflétant un besoin croissant de protection face à des menaces accrues et à l'attention du public.
Le rôle de Zuckerberg en tant que PDG et cofondateur de Meta, anciennement Facebook, signifie que sa sécurité personnelle est étroitement liée à la stabilité et à l'image publique de l'entreprise. Son programme de sécurité s'étend au-delà du bureau, couvrant ses résidences, sa famille et ses déplacements. Le niveau d'investissement dans sa protection s'explique par la colère intense du public à son égard sur des questions telles que la désinformation, la confidentialité des données et l'impact sociétal plus large des réseaux sociaux.
Les budgets de sécurité des autres grands PDG du secteur technologique sont nettement inférieurs. En 2024, Apple a alloué 1,4 million de dollars à Tim Cook, Alphabet a dépensé 6,8 millions de dollars pour Sundar Pichai et Amazon a dépensé 1,1 million de dollars pour Andy Jassy. Le budget de Nvidia pour Jensen Huang s'est élevé à 3,5 millions de dollars, tandis que Tesla n'a divulgué que 500 000 dollars pour Elon Musk, bien que les experts soulignent qu'il s'agit là d'une fraction des coûts réels de sécurité de Musk.
L'investissement de Meta dans la sécurité de Zuckerberg éclipse les dépenses combinées de ces cinq entreprises, qui ont totalisé environ 20 millions de dollars, soit quelque 7 millions de dollars, ou 26 % de moins que Meta. Les analystes suggèrent que cette disparité est due non seulement à l'hostilité du public, mais aussi à la nature mondiale et très médiatisée des activités de Meta. L'entreprise est considérée comme protégeant plus qu'un simple individu : elle protège une marque et un modèle commercial.
La sécurité dans la Silicon Valley est généralement gérée par des entreprises privées qui emploient d'anciens professionnels des forces de l'ordre et de l'armée. Les services proposés comprennent des gardes du corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la cybersécurité, des mesures anti-harcèlement et la protection contre les menaces physiques telles que les enlèvements et les assassinats. Par exemple, Alex Karp, de Palantir, est protégé par une équipe de sécurité à plein temps, tandis que Huang, de Nvidia, a vu son budget de protection augmenter à mesure que sa notoriété grandissait.
L'assassinat en décembre 2023 du PDG de UnitedHealthcare, Brian Thompson, a contribué à une tendance plus générale à l'augmentation des dépenses de sécurité parmi les dirigeants du secteur technologique. Certaines entreprises ont pris des mesures supplémentaires, telles que le retrait des photos des dirigeants de leurs sites web et le renforcement de la sécurité de leurs domiciles et de leurs systèmes numériques. Cependant, l'approche de Meta reste la plus extrême, privilégiant la confidentialité et l'atténuation des risques plutôt que la visibilité publique.
La concentration du budget de sécurité de Meta sur une seule personne contraste avec les stratégies plus réparties de ses concurrents. Si Apple et Amazon sont connus pour leurs mesures de sécurité robustes, ils trouveraient un équilibre entre la protection des dirigeants et la visibilité de la marque. Meta, en revanche, a choisi une approche fermée, limitant l'accès à son PDG et investissant massivement dans les technologies de surveillance et de contre-surveillance.
Cette tendance soulève des questions sur la manière dont les entreprises des secteurs très médiatisés géreront la sécurité dans un monde de plus en plus polarisé. À mesure que l'IA et la technologie continuent de façonner les marchés mondiaux, la visibilité et la vulnérabilité des PDG pourrait augmenter, entraînant une hausse des exigences en matière de sécurité. L'approche de Meta pourrait servir de référence pour la manière dont les entreprises évaluent et gèrent ces risques.
Un rapport qui intervient après la révélation que Mark Zuckerberg a discrètement consolidé un vaste domaine de plus de 930 hectares sur lîle de Kauai, à Hawaï. Ce domaine accueille une grande résidence privée ultra-sécurisée conçue pour être totalement autonome et résister à des crises extrêmes. Ce projet inclut des installations souterraines, des systèmes de sécurité avancés et des ressources locales, ce qui lui vaut d'être parfois qualifié de « refuge anti-apocalypse ». Ce complexe privé high-tech serait si gigantesque qu'il rivalise désormais avec le budget annuel de fonctionnement de l'île en matière de valeur.
Sources : Fortune, Financial Times
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Mark Zuckerberg, PDG de Meta, dépasse Jeff Bezos en devenant la deuxième personne la plus riche du monde, profitant de la remontée de l'action de Meta suite aux licenciements massifs et à son activité de pub
Les actionnaires de Meta poursuivent Mark Zuckerberg dans une action en justice de 8 milliards de dollars, avec des revendications découlant du scandale de la vie privée impliquant Cambridge Analytica
Le Top 10 des PDG de la Tech les mieux payés aux États-Unis, plus d'argent que vous n'en verrez jamais dans 4000 vies, le PDG d'Alphabet Sundar Pichai est de loin le mieux payé avec 225,9 Mns $
Vous avez lu gratuitement 517 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.