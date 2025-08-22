NextDNS lance un système de contournement de la vérification d'âge basé sur le DNS pour protéger la vie privée des utilisateurs dans le cadre des lois sur l'identification en ligne.

NextDNS a lancé un système de contournement de la vérification d'âge basé sur le DNS pour protéger la vie privée des utilisateurs dans le cadre des lois sur l'identification en ligne. Contourner les contrôles d'identité numériques pourrait bientôt se résumer à un simple réglage DNS plutôt qu'à une photo d'identité. La fonctionnalité est encore en version bêta et ne fonctionne pas de manière fiable sur toutes les plateformes. Des services tels que Reddit et X continuent de bloquer certains utilisateurs, même lorsque le paramètre est activé.
La Commission européenne a publié à la mi-juillet 2025 les spécifications techniques d'une application open source de vérification de l'âge dans le cadre de son projet de protection des mineurs en ligne. La France, lItalie, lEspagne, la Grèce, etc. pourront intégrer loutil à leurs propres applications nationales didentification, ou choisir de créer une application indépendante. Cependant, les critiques dénoncent le fait que la version Android s'appuie sur l'API Play Integrity de Google pour la vérification des applications et des appareils. La présence d'un acteur américain comme Google dans le processus hérisse les poils, faisant craindre des cas de violation de données.
Alors que de plus en plus de pays, comme le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres pays européens, mettent en place des réglementations exigeant des contrôles d'identité numériques plus stricts, cette mise à jour offre une solution possible à ceux qui hésitent à divulguer leurs informations personnelles en ligne. Des plateformes populaires telles que Reddit, X et YouTube ont commencé à demander à leurs utilisateurs de confirmer qu'ils ont plus de 18 ans en fournissant une pièce d'identité.
Ces mesures sont largement introduites en réponse à des législations telles que le projet de loi britannique sur la sécurité en ligne, qui vise à protéger les mineurs contre les contenus pour adultes. Mais pour beaucoup, l'obligation de télécharger des pièces d'identité officielles, des selfies ou des numéros de téléphone pour accéder aux espaces numériques soulève de sérieuses questions en matière de confidentialité.
Dans ce contexte, NextDNS a lancé une nouvelle fonctionnalité axée sur la confidentialité, conçue pour aider les utilisateurs à contourner les exigences de vérification d'âge sur certains sites web, sans avoir à télécharger de pièce d'identité.
Les VPN sont utilisés depuis longtemps pour masquer la localisation et contourner ces restrictions. NextDNS offre désormais une fonctionnalité similaire grâce à l'usurpation géographique au niveau DNS. Au lieu de rediriger toute l'activité Internet, cette fonctionnalité intercepte spécifiquement les requêtes DNS et les transmet via un serveur proxy situé dans un pays où les vérifications d'âge basées sur l'identité ne sont pas requises. Cela donne l'impression que l'utilisateur se connecte depuis une région plus permissive.
Toute personne utilisant la version gratuite ou payante de NextDNS peut activer cette fonctionnalité. Pour ce faire, les utilisateurs doivent se connecter à leur compte sur my.nextdns.io, se rendre dans l'onglet « Paramètres », faire défiler vers le bas et activer l'option « Contourner la vérification de l'âge ». La société précise qu'en activant cette option, les utilisateurs confirment qu'ils ont l'âge légal pour accéder à des contenus restreints.
Les résultats obtenus jusqu'à présent sont mitigés. La fonctionnalité est encore en version bêta et ne fonctionne pas de manière fiable sur toutes les plateformes. Des services tels que Reddit et X continuent de bloquer certains utilisateurs, même lorsque le paramètre est activé. Les tentatives de visionnage de vidéos YouTube soumises à une restriction d'âge ont également échoué, probablement parce que YouTube exige la connexion à un compte et a commencé à tester l'estimation de l'âge par IA aux États-Unis. Il existe également une incertitude quant à la manière dont cette fonctionnalité interagira avec les services liés aux données utilisateur verrouillées par région ou aux systèmes de facturation localisés.
À mesure que de plus en plus de services en ligne introduisent des règles d'accès plus strictes, des outils comme celui-ci pourraient devenir de plus en plus pertinents pour ceux qui recherchent des alternatives à la remise de documents personnels. L'efficacité de ce contournement reste à démontrer, mais il reflète une demande croissante de solutions préservant la confidentialité dans un paysage numérique qui s'oriente vers l'identification obligatoire.
Du côté des organisations de protectin de l'internet, tel que l'EFF, la vérification de l'âge en ligne est incompatible avec la protection de la vie privée. Les entreprises chargées de stocker ou de traiter des documents sensibles tels que les permis de conduire sont susceptibles de subir des violations de données, exposant potentiellement non seulement des données personnelles telles que la carte d'identité délivrée par le gouvernement, mais aussi des informations sur les sites qu'ils visitent.
