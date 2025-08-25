indiquant que céder pourrait être considéré comme une violation du droit américain de la consommation
Le débat mondial autour du chiffrement des données et de la régulation des grandes plateformes numériques prend une nouvelle tournure. La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis vient de rappeler avec fermeté aux géants de la Tech que leurs obligations envers les consommateurs américains passent avant toute concession faite à des gouvernements étrangers. Dans une série de lettres envoyées à 13 entreprises majeures, la FTC avertit : céder à des pressions venues dEurope ou du Royaume-Uni pour affaiblir la sécurité des données ou restreindre la liberté dexpression pourrait être considéré comme une violation du droit américain de la consommation.
La Commission fédérale du commerce (FTC) met en garde les grandes entreprises technologiques américaines contre le fait de céder aux demandes des gouvernements étrangers qui affaiblissent la sécurité des données, compromettent le chiffrement ou imposent une censure sur leurs plateformes.
Le président de la FTC, Andrew N. Ferguson, a signé la lettre envoyée à de grandes entreprises américaines parmi lesquelles :
- Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Meta et Amazon : des acteurs centraux du cloud et des services numériques.
- Signal, Slack, Snap et Discord : au cur de la communication sécurisée.
- Cloudflare, GoDaddy, Akamai : maillons essentiels de linfrastructure Internet.
- X (ex-Twitter) : réseau social incontournable dans le débat public.
En clair, tout lécosystème numérique est concerné, des services grand public jusquaux fondations techniques du Web.
Ferguson souligne que l'affaiblissement de la sécurité des données à la demande de gouvernements étrangers, en particulier s'ils n'en informent pas les utilisateurs, constituerait une violation de la loi FTC et exposerait les entreprises à des conséquences juridiques.
La lettre de Ferguson cite spécifiquement des lois étrangères telles que :
- la loi européenne sur les services numériques DSA : elle encadre la modération de contenus et pourrait être interprété comme une obligation de contrôle renforcé ;
- la loi sur la sécurité en ligne Online Safety Act : loi britannique, elle cherche à surveiller davantage les contenus en ligne, y compris dans les messageries chiffrées ;
- la loi sur les pouvoirs d'enquête Investigatory Powers Act : également au Royaume-Uni, elle donne aux autorités le pouvoir dexiger un accès aux communications sécurisées.
Ces textes sont en contradiction avec la ligne de la FTC : la protection des consommateurs américains passe par un chiffrement fort, sans porte dérobée.
Le cas d'Apple avec iCloud au Royaume-Uni : un exemple révélateur de tensions
Le Royaume-Uni cherche depuis des années à briser le chiffrement en ligne prétendument pour lutter contre la criminalité et le terrorisme. Les législateurs britanniques tentent ainsi d'imposer aux entreprises technologiques de mettre en place des portes dérobées dans leurs services afin de permettre aux forces de l'ordre britannique d'accéder discrètement aux informations privées des utilisateurs. Cependant, la mesure reste impopulaire et très combattue.
Néanmoins, le Royaume-Uni aurait secrètement demandé à Apple de lui fournir un accès général à tous les contenus chiffrés téléchargés sur sa plateforme de stockage iCloud par ses utilisateurs. L'ordre aurait été intimé à Apple en janvier 2025 et exige du fabricant de l'iPhone qu'il crée une porte dérobée permettant aux agents de sécurité britanniques d'accéder librement aux données chiffrées des utilisateurs dans le monde entier. Il s'agit en effet d'une demande sans précédent qui n'a jamais été formulée dans aucun autre pays démocratique. Une telle porte dérobée compromettrait l'engagement d'Apple envers ses utilisateurs en matière de protection de la vie privée.
La grogne est immédiatement montée aux États-Unis.
Le sénateur Ron Wyden (D-OR) et le représentant Andy Biggs (R-AZ) ont envoyé une lettre à Tulsi Gabbard dans laquelle ils affirment que si Apple se conforme à la demande non confirmée du ministère britannique de l'Intérieur, la sécurité des citoyens américains et des données gouvernementales sera mise en péril. Pour cela, ils ont demandé à la nouvelle directrice du renseignement national d'exiger du Royaume-Uni qu'il revienne sur sa décision polémique.
Apple ne produit pas de versions différentes de son logiciel de chiffrement pour chaque marché. Si Apple est contraint d'intégrer une porte dérobée dans ses produits, cette porte dérobée finira par compromettre la sécurité des données des Américains, ainsi que celle des innombrables agences gouvernementales fédérales, nationales et locales qui confient des données sensibles aux produits Apple.
Après des années de pressions exercées par de hauts responsables du gouvernement américain en faveur d'un chiffrement plus faible et de portes dérobées pour la surveillance, il semble que le gouvernement américain se soit finalement rallié à une position que nous défendons depuis longtemps : un chiffrement fort de bout en bout protège la sécurité nationale.
Elle a écrit : « Le Royaume-Uni a accepté de renoncer à exiger d'Apple la création d'une "porte dérobée" qui aurait permis d'accéder aux données chiffrées protégées des citoyens américains et porté atteinte à nos libertés civiles. » Elle a déclaré que c'était le résultat de plusieurs mois de collaboration étroite avec ses partenaires au Royaume-Uni, le président américain Donald Trump et le vice-président JD Vance.
Les risques juridiques pour les entreprises américaines
Andrew Ferguson, président de la FTC, a été très clair : céder à ces pressions étrangères pourrait constituer une pratique commerciale trompeuse au regard du droit américain.
Prenons un exemple concret :
- Une entreprise promet à ses clients un chiffrement de bout en bout inviolable.
- Sous pression dun gouvernement étranger, elle introduit une vulnérabilité (par exemple une clé de récupération accessible aux autorités).
- Si cette modification affecte les utilisateurs américains, la FTC peut poursuivre lentreprise pour publicité mensongère et mise en danger de la sécurité des consommateurs.
Ce nest pas une menace théorique : la FTC a déjà sanctionné Zoom (en 2021, Zoom a accepté de payer 85 millions de dollars) pour avoir exagéré la sécurité de son chiffrement, et Ring (qui a accepté de payer 31 millions de dollars en 2023) pour des failles de protection des flux vidéo.
La lettre adressée par la FTC aux entreprises technologiques met donc en garde contre le fait que les nouvelles lois adoptées par des gouvernements étrangers portent atteinte à la liberté des utilisateurs américains d'accéder à des informations non censurées et de bénéficier de la sécurité des données.
« Je crains que ces mesures prises par des puissances étrangères pour imposer la censure et affaiblir le chiffrement de bout en bout ne portent atteinte aux libertés des Américains et ne les exposent à de nombreux préjudices, tels que la surveillance par des gouvernements étrangers et un risque accru d'usurpation d'identité et de fraude », écrit Ferguson.
« Je crains également que des entreprises telles que la vôtre tentent de simplifier la conformité aux lois, aux exigences ou aux demandes attendues des gouvernements étrangers en censurant les Américains ou en les soumettant à une surveillance étrangère accrue, même lorsque les demandes des gouvernements étrangers ne l'exigent pas techniquement. »
Ferguson souligne que les entreprises américaines ont avant tout et surtout des obligations légales liées à la loi FTC (section 5, 15 U.S.C. § 45), qui interdit les actes ou pratiques commerciaux déloyaux ou trompeurs.
Ce contexte juridique exige des déclarations véridiques en matière de sécurité des données et de confidentialité, la mise en uvre de mesures raisonnables de sécurité des données (y compris le chiffrement de bout en bout) et des obligations de divulgation lorsque des entités étrangères soumettent des demandes de censure de contenu ou de dégradation de la sécurité.
Au-delà de la cybersécurité : liberté dexpression et diplomatie
La FTC ne limite pas son avertissement à la seule sécurité informatique. Elle inclut aussi la question de la censure.
Si une entreprise modère davantage les contenus pour se conformer à des lois étrangères jugées plus restrictives, et applique ces mêmes filtres à des utilisateurs américains, elle pourrait être accusée dentraver la liberté dexpression.
On touche ici à un sujet explosif : la frontière entre respect des lois locales et protection des droits constitutionnels américains.
Ce positionnement place la FTC dans une posture diplomatique inédite, au croisement de la cybersécurité, du commerce international et des droits fondamentaux.
Pour aller plus loin, la FTC a convoqué les entreprises concernées à une réunion le 28 août 2025. Objectif : discuter de stratégies pour concilier les exigences étrangères sans sacrifier la sécurité et les droits des consommateurs américains.
Il sagit dun moment charnière. Selon lissue des discussions, on pourrait assister :
- Soit à une redéfinition des politiques techniques, avec des environnements séparés selon les juridictions.
- Soit à une escalade diplomatique, avec des frictions accrues entre Washington, Londres et Bruxelles.
Conclusion : un tournant pour la gouvernance numérique mondiale
En somme, la mise en garde de la FTC est bien plus quune simple note de service aux géants de la Tech. Elle marque une étape décisive dans la guerre silencieuse autour du chiffrement, de la souveraineté numérique et du pouvoir de régulation.
Pour les professionnels IT, cette affaire souligne limportance de :
- Suivre de près les évolutions réglementaires internationales,
- Adapter les architectures techniques aux différents contextes légaux,
- Anticiper les conséquences en matière de sécurité, de confiance et de gouvernance.
Une chose est sûre : le chiffrement nest plus seulement une question technique. Cest désormais un enjeu politique et stratégique mondial, où la moindre concession peut avoir des répercussions planétaires.
Source : FTC
Et vous ?
Le chiffrement de bout en bout doit-il rester absolu, même si cela complique les enquêtes judiciaires et la lutte contre le terrorisme ?
Est-il réaliste de maintenir un chiffrement « fort » et universel dans un monde où chaque État veut imposer sa propre réglementation ?
La création de backdoors « réservées aux autorités » est-elle une fausse bonne idée techniquement (risques de fuite, dexploitation par des acteurs malveillants) ?
Les grandes plateformes devraient-elles développer des versions de leurs services adaptées à chaque juridiction, quitte à fragmenter le Web ?
La pression de lUE et du Royaume-Uni sur le chiffrement est-elle une atteinte à la souveraineté numérique américaine, ou une tentative légitime de régulation ?
Peut-on imaginer une norme internationale du chiffrement, ou la diversité réglementaire est-elle inévitable ?
