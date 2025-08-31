Envoyé par Lookout Envoyé par

Les chercheurs du Lookout Threat Lab ont découvert une application d'investigation mobile appelée Massistant, utilisée par les forces de l'ordre en Chine pour collecter des informations détaillées à partir d'appareils mobiles. Cette application serait le successeur d'un outil d'investigation précédemment signalé, appelé « MFSocket », utilisé par la police nationale et rapporté par divers médias en 2019. Ces échantillons nécessitent un accès physique à l'appareil pour être installés et n'ont pas été distribués via le Google Play Store.



Les outils d'analyse sont utilisés par les forces de l'ordre pour collecter des données sensibles à partir d'un appareil confisqué par les douaniers, aux postes de contrôle frontaliers locaux ou provinciaux ou lors d'un contrôle par les forces de l'ordre.



Ces outils peuvent présenter un risque pour les entreprises dont les dirigeants et les employés voyagent à l'étranger, en particulier dans les pays où les politiques de surveillance des frontières permettent de confisquer les appareils mobiles pendant une courte période à l'entrée sur le territoire. En 2024, le ministère de la Sécurité d'État a introduit une nouvelle législation qui permettrait aux forces de l'ordre de collecter et d'analyser des appareils sans mandat. Des rapports anecdotiques font état de cas où les forces de l'ordre chinoises ont collecté et analysé les appareils de voyageurs d'affaires. Dans certains cas, des chercheurs ont découvert des modules de surveillance persistants et headless [ndlr. sans sa couche de présentation] sur des appareils confisqués puis restitués par les forces de l'ordre, de sorte que l'activité des appareils mobiles peut continuer à être surveillée même après la restitution de l'appareil.