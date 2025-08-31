devient un « standard » mondial
Depuis plusieurs mois, des rapports de cybersécurité révèlent lexistence dun nouvel outil de surveillance mobile utilisé par les autorités chinoises. Baptisé Massistant, ce logiciel de forensique mobile développé par la société Xiamen Meiya Pico (rebaptisée SDIC Intelligence Xiamen Information fin 2023) permet aux forces de lordre dextraire massivement des données depuis des téléphones Android confisqués. Derrière son apparence doutil dinvestigation classique se cache en réalité une technologie intrusive, capable de contourner les sécurités du système et de fouiller jusque dans les recoins les plus sensibles des terminaux.
Massistant nest pas une application comme les autres. Il ne sagit pas dun malware diffusé via des campagnes dhameçonnage, mais dun outil de forensique ciblé, pensé pour être utilisé uniquement dans des situations où les autorités ont un accès physique à un appareil. En pratique, le logiciel est installé par la police sur des téléphones déverrouillés lors de contrôles de sécurité, dinterrogatoires ou aux frontières. Couplé à un logiciel de bureau, il permet ensuite une extraction rapide et massive des données de lutilisateur.
Selon les analyses de Lookout, Massistant est capable de récupérer une quantité impressionnante dinformations : les messages SMS, les contacts, les photos et vidéos, lhistorique de localisation, mais aussi les données issues dapplications de messagerie réputées sécurisées comme Signal, Telegram ou Letstalk. Pour parvenir à ses fins, loutil exploite notamment les services daccessibilité dAndroid, détournés pour cliquer automatiquement sur les fenêtres de confirmation et contourner les protections du système.
Envoyé par Lookout
Un outil légalement soutenu par le cadre chinois
Si Massistant inquiète, ce nest pas seulement pour sa sophistication technique, mais aussi pour le cadre juridique qui lentoure. Depuis 2024, la législation chinoise a été modifiée pour élargir considérablement les pouvoirs des forces de sécurité nationale. Les policiers et agents des services de renseignement ont désormais la possibilité de fouiller des appareils électroniques sans mandat judiciaire ni enquête en cours. Cette extension des prérogatives légales rend lutilisation doutils comme Massistant non seulement possible, mais également institutionnalisée.
Dans ce contexte, les voyageurs étrangers, les journalistes, les activistes ou même des professionnels en déplacement peuvent se retrouver exposés. Lors dun contrôle routinier, à un aéroport ou au poste-frontière, il suffit quun appareil soit temporairement confisqué pour que Massistant y soit installé et commence son travail de siphonnage. Plusieurs témoignages circulant sur des forums chinois font état dinstallations réalisées dans ce genre de situations, vécues comme inévitables par les personnes concernées.
La persistance dune surveillance discrète
Une autre caractéristique préoccupante de Massistant réside dans sa capacité de persistance. Si, en apparence, loutil peut sembler avoir une utilité ponctuelle extraire des données lors dune inspection , certains modules peuvent rester installés sur lappareil sous une forme invisible, dite « headless ». Dans ce cas, lutilisateur récupère bien son téléphone, mais celui-ci continue denvoyer des informations à distance, permettant un suivi prolongé à linsu de son propriétaire.
Cette possibilité transforme un contrôle ponctuel en un véritable dispositif de surveillance continue. Bien que des artefacts techniques puissent parfois trahir la présence de Massistant, par exemple via Android Debug Bridge ou certaines traces laissées par lapplication, la majorité des utilisateurs na ni les compétences ni les moyens pour les détecter.
Une sophistication technique digne dun malware étatique
Sur le plan technique, Massistant utilise des mécanismes habituellement réservés aux logiciels espions développés par des acteurs étatiques. Lapplication communique avec son pendant de bureau via une connexion locale, souvent en utilisant un port forwarding ADB (Android Debug Bridge), ce qui permet un transfert massif et rapide des données extraites. En dautres termes, une fois installé, loutil transforme le téléphone en une source de données entièrement ouverte, sans que lutilisateur nen ait conscience.
La différence avec les malwares classiques est quici, linstallation ne repose pas sur la tromperie ou le phishing, mais sur une situation de contrainte : lappareil est physiquement saisi, déverrouillé par obligation, puis instrumentalisé par les autorités. Cette méthode donne à Massistant une efficacité redoutable, puisque lune des plus grandes barrières de sécurité le verrouillage du téléphone est contournée dès le départ par le contexte même de son usage.
Un défi pour les voyageurs et les professionnels IT
Pour les professionnels de linformatique, notamment ceux qui manipulent des données sensibles, la révélation de lexistence de Massistant soulève une question majeure : comment protéger ses informations lors de déplacements dans des pays où la confidentialité numérique est menacée ?
Certaines recommandations circulent déjà dans la communauté de cybersécurité. Lusage dun appareil « propre », dédié uniquement au voyage, figure parmi les conseils les plus récurrents. Ce type de téléphone, dépourvu de données personnelles ou professionnelles critiques, limite les risques en cas de confiscation. Dautres suggèrent dactiver les fonctions de sécurité avancées comme le mode de protection renforcée sur Android ou le mode Lockdown sur iOS, bien que lefficacité réelle face à Massistant reste incertaine.
Enfin, après restitution dun appareil ayant été confisqué, il peut être judicieux de réaliser une vérification technique approfondie, par exemple à laide doutils comme Android Debug Bridge, pour sassurer quaucune application indésirable ne demeure installée en arrière-plan.
La Chine, un cas isolé ou une tendance mondiale ?
À première vue, Massistant pourrait sembler une exception chinoise. Mais lorsquon regarde au-delà, la réalité est plus nuancée : de nombreux pays démocratiques utilisent également des outils de forensique mobile, même si le cadre légal est différent.
En France
Les forces de lordre françaises, notamment dans le cadre denquêtes judiciaires, utilisent depuis plusieurs années des solutions comme celles de Cellebrite (société israélienne) ou de MSAB (société suédoise). Ces outils permettent dextraire les données dun téléphone lorsque celui-ci est saisi, par exemple lors dune garde à vue.
La différence majeure avec la Chine réside dans le cadre procédural : en France, laccès aux données dun téléphone est strictement encadré par le Code de procédure pénale. Il faut une enquête judiciaire ouverte, un juge ou un procureur qui valide la saisie, et la fouille doit respecter des conditions précises. De plus, un refus de communiquer son code de déverrouillage peut être sanctionné, mais lutilisation doutils de contournement se fait toujours dans un cadre judiciaire, et non dans un contrôle administratif de routine.
Aux États-Unis
Outre-Atlantique, la situation est également complexe. Les autorités américaines, notamment le FBI et la DEA, recourent aussi à des outils de forensic mobile comme GrayKey, développé par la société Grayshift. Cet outil est réputé pour sa capacité à déverrouiller certains modèles diPhone et à extraire leurs données.
La protection constitutionnelle du Fourth Amendment (qui encadre les perquisitions et saisies) impose en principe lobtention dun mandat judiciaire pour accéder au contenu dun téléphone. Toutefois, il existe une zone grise aux frontières : la douane américaine (CBP) peut, sans mandat, exiger laccès à un téléphone ou un ordinateur portable dun voyageur. Des affaires médiatisées ont déjà montré que des journalistes, des avocats ou des chercheurs avaient vu leurs appareils copiés à leur arrivée sur le territoire américain.
Des pratiques convergentes mais des contextes divergents
Ainsi, la Chine nest pas le seul pays à recourir à des logiciels dextraction de données. La différence essentielle tient au cadre légal et démocratique. Dans des pays comme la France ou les États-Unis, lutilisation de ces outils est justifiée par des procédures judiciaires encadrées, même si des abus existent, notamment dans les zones frontalières.
En Chine, au contraire, loutil Massistant sinscrit dans une logique de contrôle social et politique beaucoup plus large, où la transparence et la protection juridique des citoyens ne jouent pratiquement aucun rôle. Le piratage institutionnalisé des téléphones y devient non seulement légal, mais routinier.
Source : rapport de Lookout
Et vous ?
Jusquoù un État peut-il aller au nom de la sécurité nationale sans franchir la ligne rouge de la vie privée individuelle ?
Est-il acceptable quun gouvernement légalise le piratage de téléphones sous prétexte de prévention des menaces ?
Un voyageur qui se rend en Chine doit-il désormais considérer son smartphone comme une donnée « publique » ?
Les entreprises occidentales en déplacement en Chine doivent-elles craindre une fuite massive de leurs données stratégiques ? Faut-il revoir totalement les politiques de mobilité professionnelle et fournir des téléphones « jetables » aux employés voyageant dans certains pays ?
Faut-il considérer Massistant comme un logiciel espion dÉtat, au même titre que Pegasus, ou comme un simple outil policier ?
