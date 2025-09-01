Microsoft a déployé des puces de sécurité personnalisées sur tous les serveurs Azure Cloud afin de lutter contre une menace cybercriminelle estimée à 10 000 milliards de $

Microsoft a déployé des puces de sécurité personnalisées sur tous les serveurs Azure afin de lutter contre une cybermenace représentant 10 000 milliards de dollars, en intégrant des protections matérielles telles que le chiffrement et la détection des menaces. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du programme Secure Future, renforce la résilience face aux attaques sophistiquées. Elle établit une nouvelle norme en matière de sécurité cloud, susceptible de réduire les violations de 40 %.
En janvier, Microsoft a lancé une offensive juridique contre un groupe de pirates informatiques étranger, accusé d'avoir mis en place un système de "piratage en tant que service" (hacking-as-a-service) ciblant ses plateformes d'IA générative. Le groupe aurait contourné les contrôles de sécurité dans des services comme Azure OpenAI pour générer du contenu nuisible, monétiser l'accès et distribuer des outils à d'autres cybercriminels.
Dans le cadre de la lutte croissante contre les cybermenaces, Microsoft a pris une mesure audacieuse en intégrant des puces de sécurité personnalisées dans chaque serveur alimentant sa plateforme cloud Azure. Annoncée lors de la conférence Hot Chips 2025, cette initiative vise à renforcer les défenses contre ce que les experts décrivent comme une économie de la cybercriminalité rivalisant avec le produit intérieur brut des grandes nations. Cette initiative souligne une évolution vers des protections au niveau matériel, intégrant la sécurité directement dans le silicium afin de contrecarrer les attaques sophistiquées qui ont frappé les services cloud ces dernières années.
Microsoft a déployé une puce HSM (Integrated Hardware Security Module) sur tous les serveurs Azure. Cette puce, conçue en interne, offre des fonctions cryptographiques et une gestion sécurisée des clés, garantissant que même si des pirates parviennent à compromettre les logiciels de haut niveau, le matériel de base reste intact. Ce déploiement intervient alors que des avertissements indiquent que la cybercriminalité pourrait causer 10 000 milliards de dollars de dommages par an à l'échelle mondiale, ce qui la placerait au troisième rang des économies mondiales, derrière les États-Unis et la Chine.
Les spécialistes du secteur soulignent que cette approche centrée sur le matériel s'inscrit dans le cadre de l'initiative Secure Future de Microsoft, lancée en réponse aux violations majeures de 2023 et prolongée jusqu'en 2025. Microsoft souligne comment cette initiative intègre les principes du Zero Trust, en vérifiant chaque demande d'accès quelle que soit son origine. En intégrant la sécurité au niveau du silicium, Azure dispose désormais d'environnements d'exécution fiables qui isolent les charges de travail sensibles, empêchant ainsi les mouvements latéraux des intrus.
D'autres informations révèlent le rôle de la puce dans la détection des menaces en temps réel. Elle comprend des fonctionnalités telles que des processus de démarrage sécurisé et des contrôles d'intégrité du micrologiciel, qui, selon Microsoft, permettent de détecter les anomalies avant qu'elles ne s'aggravent. Cela est particulièrement crucial à mesure que les tactiques des cybercriminels évoluent, les acteurs soutenus par des États et les groupes de ransomware exploitant les vulnérabilités des infrastructures cloud.
L'ampleur du déploiement est stupéfiante : Azure exploite des millions de serveurs dans le monde entier, chacun étant désormais équipé de cette puce personnalisée. Les ingénieurs de Microsoft ont conçu cette puce pour répondre aux immenses besoins informatiques des opérations à l'échelle du cloud tout en garantissant une sécurité à toute épreuve. Il ne s'agit pas seulement de protection, mais aussi de confiance : les entreprises doivent pouvoir compter sur Azure pour leurs applications critiques sans craindre de compromis.
Des publications récentes sur X, anciennement Twitter, font écho à cette urgence, les utilisateurs soulignant que le coût prévu de la cybercriminalité dépassera les 15 000 milliards de dollars d'ici 2030. En 2023, Orca Security avait déjà souligné la nécessité de prêter attention aux bases de la cybersécurité, telles que l'application des politiques d'accès au moindre privilège. Ces sentiments rejoignent le discours de Microsoft, qui souhaite offrir une protection s'étendant de la puce à l'architecture complète du système. La puce s'intègre à des modules Root of Trust open source, permettant ainsi de créer des chaînes de sécurité vérifiables.
Pour des concurrents tels qu'Amazon Web Services et Google Cloud, la décision de Microsoft établit une nouvelle référence, qui pourrait les pousser à accélérer leurs propres innovations en matière de sécurité matérielle. Selon les analystes, cela pourrait réduire les incidents de violation de données jusqu'à 40 %, d'après les données préliminaires des entreprises de cybersécurité. Cependant, des défis subsistent, notamment le coût de la modernisation des infrastructures existantes et la garantie de la compatibilité avec les systèmes hérités.
Au-delà des défenses immédiates, ce déploiement s'inscrit dans le cadre de l'initiative Windows Resiliency de Microsoft, qui vise à prévenir les perturbations telles que la panne de CrowdStrike en 2024. En donnant la priorité à la résilience matérielle, Microsoft protège non seulement ses clients, mais remodèle également la manière dont le secteur lutte contre une cybermenace en constante augmentation qui coûte des milliards à l'économie mondiale.
Alors que la cybercriminalité continue de progresser, des initiatives telles que la puce de sécurité Azure représentent une approche proactive. Les informations tirées des archives de The Hacker News soulignent les vulnérabilités persistantes des environnements cloud, rendant indispensables les interventions au niveau matériel. L'engagement de Microsoft, mis en évidence dans son rapport d'avancement d'avril 2025 sur l'initiative Secure Future, positionne Azure comme un leader dans le domaine de l'informatique résiliente.
À terme, ce déploiement pourrait influencer les normes réglementaires, les gouvernements envisageant des mandats similaires pour les infrastructures critiques. Pour les initiés du secteur, cela rappelle que dans la lutte contre les cybercriminels, l'innovation au niveau du silicium pourrait être la clé d'une protection durable.
Source : Annonce de Microsoft
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Une campagne permanente compromet les comptes Azure des cadres supérieurs et les verrouille, à l'aide de l'authentification multifacteur
Comment la cybersécurité doit-elle évoluer après la panne de CrowdStrike ? Microsoft organise un sommet à l'intention des entreprises pour discuter de l'amélioration de la résilience des logiciels
Cybersécurité du cloud : ces angles morts qui coûtent cher aux entreprises, d'après le Cloud Security Report Check Point 2025
Vous avez lu gratuitement 553 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.