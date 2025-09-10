et la détention de centaines de milliers de personnes en Chine, la face sombre de la Silicon Valley
Alors que la Silicon Valley se présente comme un moteur de progrès et dinnovation au service de la liberté numérique, ses technologies se retrouvent au cur de lappareil de surveillance et de détention de masse en Chine. Des processeurs aux logiciels de traitement de données, les géants américains ont fourni les outils qui alimentent le contrôle social du régime, révélant le paradoxe dune industrie qui vante la modernité tout en fermant les yeux sur lusage répressif de ses produits.
Lhistoire dInternet et des technologies numériques est souvent racontée comme une épopée de libération. Au tournant des années 2000, les géants de la Silicon Valley affirmaient vouloir connecter le monde, briser les frontières de linformation et démocratiser laccès au savoir. Mais derrière cette rhétorique démancipation, les faits montrent que la même innovation a servi à renforcer certains des régimes les plus autoritaires de la planète. La Chine en est lexemple le plus frappant : au lieu daffaiblir le contrôle de lÉtat, la technologie importée dOccident a contribué à bâtir une machine de surveillance tentaculaire, capable de suivre, classifier et interner des centaines de milliers de citoyens.
Lombre américaine derrière le « modèle chinois » de surveillance
Pékin a investi massivement dans ses infrastructures numériques, mais il serait illusoire de penser que ce système est né en vase clos. Dès les années 1990, des groupes comme Cisco, Microsoft ou Sun Microsystems ont fourni les premiers briques du Grand Firewall. Plus tard, lessor de la reconnaissance faciale et de lintelligence artificielle a reposé sur des processeurs et cartes graphiques made in USA. Nvidia, Intel, AMD et dautres ont alimenté les data centers chinois, indispensables au traitement de millions de flux vidéo.
Les enquêtes universitaires et ONG documentent un fait dérangeant : les supercalculateurs employés dans la région du Xinjiang pour analyser les images de surveillance fonctionnent grâce à des puces graphiques américaines. Ces composants, officiellement destinés à la recherche scientifique ou aux jeux vidéo, deviennent les outils silencieux dun quadrillage policier sans précédent.
Le Xinjiang, vitrine dune gouvernance numérique autoritaire
Dans cette région à majorité ouïghoure, la surveillance est totale. Des check-points équipés de scanners biométriques aux caméras installées dans les mosquées, des applications obligatoires sur les téléphones aux prélèvements dADN imposés, tout concourt à établir une traçabilité exhaustive de la population.
Ces données alimentent ensuite des systèmes dintelligence artificielle capables de produire des profils individuels. Un simple déplacement jugé inhabituel ou lusage dune application étrangère peut suffire à déclencher une alerte et mener à une arrestation. Dans de nombreux cas, la machine décide à la place de lhumain : cest lalgorithme qui détermine qui doit être placé sous surveillance accrue ou envoyé dans un centre de « rééducation ».
Derrière ce dispositif policier, on retrouve des technologies occidentales qui, sans leur puissance de calcul et leur efficacité, nauraient jamais permis une telle automatisation.
Le cas de Yang Guoliang, documenté par l'AP, est une illustration de la situation qui y règne.
Alors qu'il gisait ensanglanté et paralysé dans un lit d'hôpital après avoir été battu à coups de briques par la police, une caméra corporelle était suspendue au-dessus de la perfusion intraveineuse, enregistrant le moindre mouvement. À cette époque, la surveillance n'était pas une nouveauté pour la famille Yang, vivant dans une région rurale de Chine, prise au piège dans un réseau complexe basé sur une technologie américaine qui les espionne et prédit leurs actions.
Leurs billets de train, leurs réservations d'hôtel, leurs achats, leurs SMS et leurs appels téléphoniques sont transmis au gouvernement. Leur maison est entourée de plus d'une douzaine de caméras. Ils ont tenté de se rendre à Pékin à 20 reprises au cours des dernières années, mais des hommes masqués se présentent et les arrêtent, souvent avant même leur départ. Et l'année dernière, la femme et la fille cadette de Yang ont été arrêtées et sont désormais jugées pour avoir perturbé le travail de l'État chinois, un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison.
Pourtant, les Yang affirment qu'ils ne sont pas des criminels. Ce sont simplement des agriculteurs qui tentent de supplier Pékin d'empêcher les autorités locales de saisir leur terrain d'un hectare et demi dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine.
« Chaque mouvement dans ma propre maison est surveillé », a déclaré Yang, assis derrière des rideaux noirs qui le protègent de la lumière aveuglante des projecteurs de la police braqués directement sur sa maison. « Leur surveillance me fait me sentir en insécurité tout le temps, partout. »
Xi Jinping se rend dans la région chinoise du Xinjiang malgré les critiques concernant les détentions massives
La police prédictive
Les entreprises américaines ont contribué à la situation en apportant la « police prédictive » en Chine, une technologie qui aspire et analyse des données pour prévenir les crimes, les manifestations ou les attaques terroristes avant qu'ils n'arrivent. Ces systèmes exploitent une grande variété d'informations : textos, appels, paiements, vols, vidéos, prélèvements d'ADN, livraisons de courrier, Internet, et même la consommation d'eau et d'électricité, pour repérer les individus jugés suspects et prédire leur comportement. Mais ils permettent également à la police chinoise de menacer les amis et la famille et de détenir préventivement des personnes pour des crimes qu'elles n'ont même pas commis.
Par exemple, l'AP a découvert qu'un sous-traitant chinois du secteur de la défense, Huadi, avait collaboré avec IBM pour concevoir le principal système de surveillance connu sous le nom de « Bouclier d'or » afin de permettre à Pékin de censurer Internet et de réprimer les terroristes présumés, la secte religieuse Falun Gong et même les villageois jugés gênants, selon des milliers de pages de plans gouvernementaux classifiés sortis de Chine par un lanceur d'alerte, vérifiés par l'AP et révélés ici pour la première fois. IBM et d'autres entreprises qui ont répondu ont déclaré qu'elles se conformaient pleinement à toutes les lois, sanctions et contrôles à l'exportation américains régissant les activités commerciales en Chine, passées et présentes.
Dans toute la Chine, des systèmes de surveillance suivent les « personnes clés » inscrites sur une liste noire, dont les déplacements sont restreints et contrôlés. Au Xinjiang, les administrateurs ont classé les personnes comme présentant un risque élevé, moyen ou faible, souvent selon un barème de 100 points avec des déductions pour des facteurs tels que le fait de porter la barbe, d'être âgé de 15 à 55 ans ou simplement d'être ouïghour.
Des inquiétudes subsistent quant à la destination finale des technologies vendues à la Chine
Si l'afflux de technologies américaines a considérablement ralenti à partir de 2019, après l'indignation et les sanctions suscitées par les atrocités commises au Xinjiang, il a néanmoins posé les bases de l'appareil de surveillance chinois, que les entreprises chinoises ont depuis développé et, dans certains cas, remplacé. À ce jour, des inquiétudes subsistent quant à la destination finale des technologies vendues à la Chine.
Par exemple, 20 anciens responsables américains et experts en sécurité nationale ont écrit une lettre fin juillet critiquant un accord prévoyant la vente par Nvidia à la Chine de puces H20 utilisées dans l'intelligence artificielle, dont 15 % des revenus seraient reversés au gouvernement américain. Ils ont déclaré que, quel que soit l'acheteur de ces puces, celles-ci finiraient entre les mains de l'armée et des services de renseignement chinois.
Nvidia a déclaré ne pas fabriquer de systèmes ou de logiciels de surveillance, ne pas travailler avec la police chinoise et ne pas avoir conçu la puce H20 pour la surveillance policière. Nvidia a publié en 2022 sur son compte WeChat que les sociétés de surveillance chinoises Watrix et GEOAI utilisaient ses puces pour former des drones de patrouille et des systèmes d'IA à identifier les personnes à partir de leur démarche, mais a déclaré à l'AP que ces relations n'existaient plus.
Selon des publications en ligne, Thermo Fisher et le fabricant de disques durs Seagate ont fait la promotion de leurs produits auprès de la police chinoise lors de conférences et de salons professionnels cette année. Les agents patrouillent dans les rues de Pékin équipés de talkies-walkies Motorola. Les puces Nvidia et Intel restent essentielles pour les systèmes policiers chinois, comme le montrent les marchés publics. Et les contrats de maintenance des logiciels et équipements IBM, Dell, HP, Cisco, Oracle et Microsoft existants restent omniprésents, souvent avec des tiers.
Les justifications fragiles des entreprises américaines
Confrontés à ces révélations, les géants de la tech invoquent un argument récurrent : ils ne contrôlent pas lusage final de leurs produits. Cette défense sappuie sur lidée que la technologie serait neutre par essence, et que seule lintention politique détermine son usage.
Mais cette ligne de défense seffondre face à deux évidences. Dune part, les entreprises sont parfaitement informées du contexte chinois, où la surveillance numérique fait partie de la stratégie officielle de Pékin. Dautre part, elles ont déjà montré quelles étaient capables dimposer des restrictions contractuelles strictes lorsquil sagit de protéger leur propriété intellectuelle ou de limiter la concurrence. Pourquoi ces mêmes mécanismes ne sappliqueraient-ils pas pour empêcher des usages répressifs documentés depuis des années ?
Largument de la neutralité apparaît alors moins comme une conviction que comme une échappatoire pratique, destinée à protéger un marché gigantesque.
L'IA s'invite dans les technologies de surveillance
Les technologies de surveillance comprennent désormais des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de suivre et d'arrêter les migrants aux États-Unis et d'identifier les personnes à abattre dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas. La Chine, quant à elle, s'est inspirée des États-Unis pour devenir une superpuissance en matière de surveillance et vendre ses technologies à des pays comme l'Iran et la Russie.
Une enquête de l'AP s'est appuyée sur des dizaines de milliers d'e-mails et de bases de données divulgués par une société de surveillance chinoise, des dizaines de milliers de pages de documents confidentiels d'entreprises et du gouvernement, des supports marketing publics en chinois et des milliers de marchés publics, dont beaucoup ont été fournis par ChinaFile, un magazine numérique publié par l'organisation à but non lucratif Asia Society. L'AP s'est également appuyée sur des dizaines de demandes d'accès à des documents publics et sur des entretiens avec plus de 100 ingénieurs, cadres, experts, fonctionnaires, administrateurs et policiers chinois et américains, actuels et anciens.
Bien que les entreprises affirment souvent qu'elles ne sont pas responsables de l'utilisation qui est faite de leurs produits, certaines ont directement présenté leur technologie comme un outil permettant à la police chinoise de contrôler les citoyens, comme le montrent les documents marketing d'IBM, Dell, Cisco et Seagate. Leurs arguments de vente, présentés tant en public qu'en privé, reprenaient les slogans du Parti communiste sur la répression des manifestations, notamment « maintien de la stabilité », « personnes clés » et « rassemblements anormaux », et citaient des programmes visant à étouffer la dissidence, tels que « Police Internet », « Sharp Eyes » et « Golden Shield ».
Sources : lettre écrite au ministère américain du Commerce, Weixin (1, 2, 3), Safegard Defenders
