1 0

Les Twitter Files France révèlent qu'Emmanuel Macron a personnellement contacté Jack Dorsey en 2020 pour encourager la censure de contenus légaux sur Twitter.La France a développé un "complexe industriel de la censure" coordonnant l'État, les ONG et les tribunaux avec 90% des signalements visant du contenu parfaitement légal. (Atlantico, Fabrice Epelboin) :1. Un système de censure français pionnier démasquéLes Twitter Files France révèlent que la France a développé, sous Emmanuel Macron, un véritable "complexe industriel de la censure" bien avant les États-Unis. Ce dispositif coordonné entre l'État, les ONG et les tribunaux français a servi de modèle pour d'autres pays, faisant de la France le berceau mondial de la censure numérique organisée.2. Emmanuel Macron personnellement impliqué dans la pression sur TwitterLes documents internes révèlent que le président français a directement cherché à contacter Jack Dorsey, alors PDG de Twitter, pour l'encourager dans ses politiques de "modération". En octobre 2020, Macron insistait pour obtenir le numéro personnel de Dorsey afin de lui envoyer des "mots de soutien" concernant de nouvelles fonctionnalités sur l'intégrité électorale3. 90% des signalements visaient du contenu parfaitement légalL'analyse des documents montre que près de 9 signalements sur 10 effectués par les acteurs français (parlementaires, ONG comme Sleeping Giants) ciblaient des publications entièrement légales. Cette proportion révèle l'ampleur du dérapage et la nature arbitraire du système de censure mis en place.62 % des demandes mondiales de censure à Twitter venaient de la France.4. Coordination massive entre État, ONG et tribunaux françaisLe rapport expose un réseau orchestré de pression où des parlementaires français, des ONG financées et les tribunaux ont bombardé Twitter de demandes de censure coordonnées. Les sujets ciblés incluaient l'immigration, le COVID-19 et les élections, avec des ordres judiciaires émis sans base légale solide pour forcer la compliance de Twitter sous menace d'amendes.5. Un modèle exporté et désormais légalisé par l'UECes pratiques de censure, initialement développées en marge du cadre légal, ont été institutionnalisées et légalisées par le Digital Services Act (DSA) européen. Le système français est devenu un modèle d'exportation vers les États-Unis via le Department of Homeland Security, transformant des méthodes de censure nationales en influence géopolitique.The Epoch Times[ATTACH]670206d1/a/a/a" />