64 % des sondés soutiennent la loi sur la sécurité en ligne, mais 48 % craignent qu'elle ne conduise à la censure, et 57 % estiment que les restrictions d'âge « sont déjà trop faciles à contourner ».

En outre, 57 % estiment que les restrictions d'âge « sont déjà trop faciles à contourner » et « ne sont pas adaptées à leur objectif ». 35 % déclarent avoir vu des restrictions d'âge pour des contenus « adaptés au travail » (non préjudiciables et pas réservés aux adultes). D'autre part, 32 % déclarent consulter régulièrement sur Internet des contenus pour adultes qui devraient être restreints mais ne le sont pas.

Exactement.La surveillance de masse de l'UE permettra peut-être d'attraper des gens en bas de la pyramide.Peut-être que des gens qui partagent du contenu pédopornographique seront condamné, mais ceux qui produisent le contenu ne se feront jamais prendre.Il y a des gens qui achètent des enfants, qui les films en train de se faire violer, quand l'enfant est trop usé il se fait assassiner (peut-être sacrifice sataniste).Ce serait bien de stopper l'intégralité du réseau et pas seulement le personne qui est payé pour capturer et vendre des enfants.La première chose a faire c'est de ne pas donner de smartphone ou de tablette à un enfant. (un PC de bureau familial, ça va)Il parait que maintenant ça commence en CM2...Donc là il faudra dire a votre petite fille "J'en ai rien à foutre que toutes tes collègues de CM2 aient un smartphone, t'en auras pas".Il y aurait moyen de lui donner un téléphone sans appareil photo, sans wifi, sans données mobile, mais même ça c'est déjà trop à cet âge.====Bon après il y a peut-être moyen d'installer des protections parentales sur les appareils, mais tous les parents n'ont pas le courage de se renseigner pour le faire.