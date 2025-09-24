Les services secrets américains ont démantelé une vaste menace pour les télécommunications dans la région de New York, ils ont découvert plus de 300 serveurs et 100 000 cartes SIM répartis sur plusieurs sites.

Les services secrets américains ont démantelé un réseau d'appareils électroniques répartis dans la région des trois États de New York, qui étaient utilisés pour mener de multiples menaces liées aux télécommunications à l'encontre de hauts responsables du gouvernement américain, ce qui représentait une menace imminente pour les opérations de protection de l'agence.



Cette enquête de renseignement de protection a permis de découvrir plus de 300 serveurs SIM colocalisés et 100 000 cartes SIM sur plusieurs sites.



Outre les menaces téléphoniques anonymes, ces appareils pouvaient être utilisés pour mener toute une série d'attaques contre les télécommunications. Cela inclut la mise hors service de tours de téléphonie mobile, la possibilité de mener des attaques par déni de service et la facilitation de communications anonymes et chiffrées entre des acteurs potentiellement menaçants et des organisations criminelles.



Alors que l'examen forensic de ces appareils est en cours, les premières analyses indiquent l'existence de communications cellulaires entre des acteurs menaçants au niveau national et des individus connus des forces de l'ordre fédérales.



« Le potentiel de perturbation des télécommunications de notre pays que représente ce réseau d'appareils ne peut être sous-estimé », a déclaré Sean Curran, directeur des services secrets américains. « La mission de protection des services secrets américains repose entièrement sur la prévention, et cette enquête montre clairement aux acteurs malveillants potentiels que les menaces imminentes qui pèsent sur les personnes que nous protégeons feront immédiatement l'objet d'une enquête, seront traquées et démantelées. »



Ces appareils étaient concentrés dans un rayon de 35 miles autour du lieu où se tient actuellement l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Compte tenu du moment, du lieu et du risque de perturbation importante des télécommunications à New York que représentaient ces appareils, l'agence a agi rapidement pour démanteler ce réseau. L'unité de lutte contre les menaces avancées des services secrets américains, une nouvelle section de l'agence dédiée à la lutte contre les menaces les plus importantes et les plus imminentes pesant sur les personnes que nous protégeons, mène cette enquête. Cette enquête est actuellement en cours.



Le service des enquêtes de sécurité intérieure du département de la Sécurité intérieure, le département de la Justice, le bureau du directeur du renseignement national et la police de New York, ainsi que d'autres partenaires des forces de l'ordre au niveau national et local, ont fourni des conseils techniques et une assistance précieux pour soutenir cette enquête.



Cette enquête est en cours.

Récemment, les services secrets américains ont déclaré avoir démantelé un réseau d'appareils électroniques dans la région de New York qui représentait une menace imminente pour les responsables du gouvernement américain et potentiellement pour l'Assemblée générale des Nations unies actuellement en cours. Ces menaces comprenaient notamment la mise en place de communications chiffrées entre des groupes terroristes et des criminels, ou la désactivation de tours de téléphonie mobile et la conduite d'attaques par déni de service afin de paralyser les communications mobiles dans la région. Matt McCool, agent spécial responsable du bureau local des services secrets à New York, a déclaré que l'analyse préliminaire du réseau effectuée par l'agence avait révélé « des communications mobiles entre des acteurs étrangers et des individus connus des forces de l'ordre fédérales ».Au total, l'agence a déclaré avoir découvert plus de 300 serveurs et 100 000 cartes SIM répartis sur plusieurs sites dans un rayon de 35 miles autour du lieu de la réunion des Nations unies. L'annonce des services secrets est intervenue le jour même où le président Donald Trump devait prononcer un discours devant l'Assemblée générale. «», a déclaré Sean Curran, directeur des services secrets américains.McCool a déclaré que l'enquête était en cours, mais que la menace que représentait le réseau avait été neutralisée. «», a-t-il déclaré. Ce réseau avait le potentiel de désactiver les antennes-relais de téléphonie mobile et, en substance, de paralyser le réseau cellulaire de la ville de New York.», a poursuivi McCool.Les médias informés de l'opération ont rapporté que le réseau avait transmis de manière anonyme des menaces d'assassinat contre de hauts responsables américains, que l'agence n'avait jamais vu une opération d'une telle ampleur, que l'enquête avait mis au jour des refuges électroniques vides loués dans la région et que des pirates informatiques, des terroristes, des espions et des trafiquants d'êtres humains auraient pu utiliser le réseau.L'enquête aurait été lancée en réponse à des menaces de bombes et de swatting contre des responsables américains. D'autres participants à l'enquête étaient le département de la Sécurité intérieure, le département de la Justice, le bureau du directeur du renseignement national et le département de police de New York.Certains professionnels de la cybersécurité ont réagi avec scepticisme à certains éléments de l'annonce des services secrets. «», a écrit Marcus Hutchins, le chercheur connu pour avoir stoppé l'attaque du ransomware WannaCry en 2017, sur BlueSky. «», a-t-il déclaré, utilisant l'acronyme de « fear, uncertainty and doubt » (peur, incertitude et doute).Il a ajouté : «Matthew Green, expert en cryptographie à l'université Johns Hopkins, a écrit sur la même plateforme de réseau social : «Voici le communiqué des services secrets américains :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?