Le chiffrement de bout en bout de Gmail pour les entreprises fonctionne désormais avec tous les fournisseurs d'e-mails, les comptes Gmail utilisant l'E2EE peuvent envoyer des courriels chiffrés à tout le monde

Le chiffrement de bout en bout de Gmail pour les entreprises fonctionne désormais avec tous les fournisseurs de messagerie électronique. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs de Gmail disposant d'un chiffrement côté client peuvent maintenant envoyer des e-mails chiffrés de bout en bout à des personnes utilisant d'autres services de messagerie, tels qu'Outlook. Le destinataire recevra une notification concernant le message chiffré et pourra le consulter à l'aide d'un compte Gmail invité.
Cette annonce prolonge l'initiative lancée en avril dernier, lorsque Google a ajouté le chiffrement de bout en bout pour les comptes professionnels Gmail. Si la protection seffectue sur les terminaux des utilisateurs, les clés sont cependant gérées de manière centralisée par leur organisation. Les administrateurs conservent donc un accès potentiel aux messages, une caractéristique qui distingue cette solution dun chiffrement de bout en bout au sens strict.
Le chiffrement de bout en bout (E2EE) est une méthode permettant de mettre en place un système de communication sécurisé dans lequel seuls l'expéditeur et le destinataire prévu peuvent lire les messages. Personne d'autre, y compris le fournisseur du système, les opérateurs télécoms, les fournisseurs d'accès à Internet ou les acteurs malveillants, ne peut accéder aux clés cryptographiques nécessaires pour lire ou envoyer des messages.
Le chiffrement de bout en bout empêche la lecture ou la modification secrète des données, sauf par l'expéditeur et les destinataires prévus. Dans de nombreuses applications, les messages sont relayés d'un expéditeur à certains destinataires par un fournisseur de services. Dans un service compatible E2EE, les messages sont chiffrés sur l'appareil de l'expéditeur de manière à ce qu'aucun tiers, y compris le fournisseur de services, n'ait les moyens de les déchiffrer. Les destinataires récupèrent les messages chiffrés et les déchiffrent indépendamment sur leurs propres appareils. Étant donné que les tiers ne peuvent pas déchiffrer les données communiquées ou stockées, les services dotés de l'E2EE protègent mieux les données des utilisateurs contre les violations de données et l'espionnage.
Disponible pour tous à partir de ce 2 octobre 2025, le chiffrement côté client (CSE) de Gmail permet aux utilisateurs d'envoyer des e-mails chiffrés de bout en bout (E2EE) à n'importe qui, même si le destinataire utilise un autre fournisseur de messagerie. Les destinataires reçoivent une notification et peuvent facilement accéder au message chiffré via un compte invité, ce qui garantit une communication sécurisée sans avoir à échanger de clés ou à utiliser un logiciel spécifique.
Cette fonctionnalité, qui nécessite un minimum d'efforts tant pour les équipes informatiques que pour les utilisateurs finaux, élimine la complexité informatique traditionnelle et les expériences utilisateur de piètre qualité des solutions existantes, tout en préservant une souveraineté accrue des données, la confidentialité et les contrôles de sécurité.
Les utilisateurs qui envoient un e-mail verront une notification s'afficher lorsqu'ils rédigeront leur message.
Pour les administrateurs, la fonctionnalité de chiffrement des courriels sera désactivée par défaut et pourra être activée au niveau de l'unité d'organisation et du groupe. Elle sera cependant activée par défaut pour les utilisateurs finaux qui ont un accès au chiffrement coté client Gmail.
