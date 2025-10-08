Donald Trump durcit les règles américaines en matière d'immigration depuis son retour à la Maison Blanche. Il a renforcé les conditions pour obtenir des visas, des permis ou des statuts légaux dimmigration, ce qui rend laccès plus difficile. De son côté, l'ICE a multiplié les arrestations et les opérations de déportations au cours des derniers mois. Les rapports révèlent que l'agence se dote de technologies de surveillance de masse pour renforcer ses capacités.
Selon un nouveau rapport de Techcrunch, l'ICE a versé 825 000 dollars à une entreprise qui fabrique des véhicules équipés de diverses technologies destinées aux forces de l'ordre, notamment de fausses antennes-relais de téléphonie mobile appelées « simulateurs de sites cellulaires » (CSS), qui peuvent être utilisées pour espionner les téléphones à proximité. Le contrat, daté du 8 mai 2025, fournit des véhicules équipés de simulateurs de sites cellulaires pour soutenir le programme des opérations techniques de sécurité intérieure » et constitue une modification pour « des véhicules CSS supplémentaires ».
Le contrat a été signé avec TechOps Specialty Vehicles (TOSV), une entreprise basée dans le Maryland. TOSV a également signé un contrat similaire avec l'ICE en septembre 2024 pour un montant de 818 000 dollars, ce qui montre que la relation entre l'agence et l'entreprise est antérieure à l'administration Trump.
Le président de TOSV, Jon Brianas, a déclaré dans un e-mail qu'il ne pouvait pas fournir de détails sur les contrats avec l'ICE et les véhicules, invoquant des « secrets commerciaux ». Mais Jon Brianas a confirmé que la société fournit bien des simulateurs de sites cellulaires, même si elle ne les fabriquait pas.
« Nous ne fabriquons pas de composants électriques, de communication et technologiques, nous intégrons ces produits dans la conception globale du véhicule », a déclaré Jon Brianas. Il a aussi refusé de révéler d'où TOSV se procure ses simulateurs de stations de base. Il s'agit du dernier contrat fédéral en date qui révèle certaines des technologies controversées utilisées dans le cadre de la répression menée par ladministration Trump contre limmigration.
Fonctionnement des dispositifs
Les simulateurs de stations de base sont également appelés « stingrays », car certains des premiers modèles de ces équipements, fabriqués par le sous-traitant de défense Harris (aujourd'hui L3Harris), portaient ce nom. Depuis, le terme stingrays est devenu un nom générique pour désigner ce type de technologie. Comme leur nom l'indique, les simulateurs de stations de base sont conçus pour imiter une antenne-relais de téléphonie mobile.
Les simulateurs de stations de base se connectent automatiquement aux téléphones à proximité, comme le ferait une véritable antenne. Cela permet aux opérateurs de collecter des informations sur les appareils, notamment leur IMSI (numéro didentification unique des abonnés) et leur emplacement précis. Certains simulateurs de stations de base peuvent aussi intercepter les appels, les SMS et le trafic Internet des appareils situés à proximité.
Les autorités peuvent obtenir des données provenant des antennes-relais traditionnelles pour localiser un suspect, mais ces données ne sont généralement pas très précises. Le rapport suscite de nombreuses réactions négatives sur la toile. « Sans insignes, cachés derrière des masques, sans mandat de perquisition, espionnant les Américains. Pour moi, cela ressemble à une organisation terroriste. Je vais signaler cela au FBI », a ironisé un critique.
Un autre conseille : « n'apportez pas votre téléphone portable à une manifestation. Ou mettez-le dans un sac Faraday et ne l'allumez pas avant d'avoir quitté les lieux. Procurez-vous des radios si vous avez besoin de communiquer. Apporter votre téléphone aux manifestations, c'est le meilleur moyen pour que Big Brother vous surveille. Les gouvernements du monde entier sont excités à l'idée de connaître tout ce qu'il y a dans le téléphone de leur citoyens ».
Préoccupations relatives à la vie privée
Lutilisation de cette technologie soulève dimportantes préoccupations en matière de vie privée. Ces appareils ne font pas de distinction entre les cibles et les autres téléphones présents dans la zone, ce qui entraîne une collecte massive et indiscriminée de données personnelles. Des défenseurs des libertés civiles et des experts en surveillance sinquiètent de la possibilité que ces pratiques contournent les garanties constitutionnelles, notamment lobligation dobtenir un mandat.
Selon les critiques de cette technologie, ces appareils piègent par défaut des personnes innocentes. Ces appareils sont également entourés de secret, car les forces de l'ordre qui les utilisent sont soumises à des accords de confidentialité stricts leur interdisant de révéler leur fonctionnement.
L'ICE utilise depuis longtemps des simulateurs de stations de base. En 2020, des documents obtenus par l'American Civil Liberties Union ont montré que l'ICE les avait déployés au moins 466 fois entre 2017 et 2019. L'agence a utilisé ces outils plus de 1 885 fois entre 2013 et 2017. L'ICE n'a pas répondu aux questions suivantes de Techcrunch : les véhicules achetés ont-ils été récemment déployés ? Et où ? L'agence obtient-elle toujours un mandat lorsqu'elle utilise des simulateurs de stations de base ?
Début septembre 2025, Forbes a découvert un mandat de perquisition récemment rendu public qui révélait que l'ICE avait utilisé un simulateur de station de base pour localiser une personne soupçonnée d'appartenir à un gang criminel aux États-Unis et qui avait reçu l'ordre de quitter le pays en 2023. Dans son article, le média indiquait également avoir trouvé un contrat portant sur des « véhicules équipés de simulateurs de stations de base », mais sans nommer la société qui fournit ces fourgons à l'agence.
Une offre d'équipements de surveillance destinés aux forces de police
La société TOSV vend une large gamme de véhicules personnalisables aux forces de l'ordre, tels que des fourgons pour les équipes d'intervention armées du SWAT, les équipes de déminage et les véhicules dits « laboratoires mobiles » et « de surveillance camouflée ». Parmi ces véhicules destinés aux forces de police, TOSV répertorie plusieurs « projets », dont un décrit comme « DHS Mobile Forensic Labs », en référence au département de la Sécurité intérieure.
Selon le site Web de TOSV, « ces fourgons mobiles sont équipés pour l'analyse et la documentation médico-légales sur place », disposent de « compartiments sécurisés pour la conservation des preuves et des outils d'enquête » et permettent « la mise à jour transparente des dossiers et l'enregistrement des preuves ». Un autre projet est le « DHS Mobile Command Van », qui, selon TOSV, est configurable pour « une surveillance avancée et la coordination des missions ».
On ne sait pas si ces fourgons sont les mêmes véhicules qui comprennent des simulateurs de stations de base, car il n'est fait mention nulle part sur le site Web de TOSV de l'outil de surveillance téléphonique. L'ICE a conclu d'autres contrats avec TOSV pour des laboratoires mobiles de criminalistique, qui ne précisent pas quelles technologies sont installées dans les fourgons.
L'ICE envisage de créer une équipe de surveillance des réseaux sociaux
Des dossiers contractuels fédéraux montrent que l'ICE recherche des prestataires privés pour gérer un programme de surveillance pluriannuel à partir de deux de ses centres de ciblage. Le programme prévoit de mobiliser près de 30 analystes dans les installations de l'ICE dans le Vermont et le sud de la Californie. Leur travail : passer au crible Facebook, TikTok, Instagram, YouTube et d'autres plateformes, en convertissant les publications et les profils en nouvelles pistes pour les raids des forces de l'ordre.
L'initiative en est encore au stade de la demande d'informations, une étape utilisée par les agences pour évaluer l'intérêt des entrepreneurs avant le lancement officiel d'un appel d'offres. Mais les documents de planification préliminaires montrent que le projet est ambitieux : l'ICE recherche un entrepreneur capable de doter les centres en personnel 24...
