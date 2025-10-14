Le milliardaire de la tech et PDG de Salesforce, Mark Benioff, demande au président Donald Trump d'envoyer la Garde nationale patrouiller à San Francisco : « Je soutiens pleinement le président ».

La procureur général de San Francisco riposte après que le PDG de Salesforce ait suggéré à Donald Trump d'envoyer la Garde nationale dans la ville. Mark Benioff affirme qu'il soutiendrait le président Trump s'il décidait d'envoyer la Garde nationale à San Francisco. La procureur général Jenkins a répondu sur X, écrivant qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse sur l'application des lois en matière d'immigration et le déploiement de la Garde nationale. « Franchement, je suis de plus en plus en colère face à ce que je vois se passer. »
Début septembre, Marc Benioff, PDG de Salesforce, a déclaré que le géant des logiciels de San Francisco avait réduit son personnel d'assistance de près de moitié. « Je suis passé de 9 000 employés à environ 5 000, car j'ai besoin de moins de personnel », a-t-il déclaré. Le PDG, qui a cofondé Salesforce en 1999, a qualifié les huit derniers mois de « plus passionnants » de sa carrière, même si l'entreprise a supprimé des milliers d'emplois.
Il a déclaré que la réorganisation avait également permis à Salesforce de réaffecter ses employés vers des domaines en pleine croissance. « J'ai rééquilibré mes effectifs de soutien comme je l'avais dit, afin de pouvoir désormais affecter ces personnes aux ventes », a déclaré Benioff. « J'ai donc augmenté ma capacité de distribution. » Salesforce reste le plus grand employeur privé de San Francisco, avec environ 76 000 employés dans le monde entier.
Cependant, une récente déclaration de Marc Benioff a suscité la contreverse. En effet, la procureur général de San Francisco, Brooke Jenkins, a répondu au PDG de Salesforce, Marc Benioff. Jenkins s'oppose aux commentaires de Benioff publiés dans le New York Times dans une interview accordée avant sa conférence annuelle Dreamforce. Dans cette interview, le milliardaire du secteur technologique affirme qu'il soutiendrait le président Trump s'il décidait d'envoyer la Garde nationale à San Francisco. Benioff déclare : « Nous n'avons pas assez de policiers, donc s'ils peuvent faire office de policiers, je suis tout à fait pour. »
La procureur général Jenkins a répondu sur X, écrivant qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse sur l'application des lois en matière d'immigration et le déploiement de la Garde nationale. La procureure générale a promis que si les forces de l'ordre fédérales étaient envoyées à San Francisco, elle n'hésiterait pas à les tenir responsables si elles enfreignaient la loi. « Nous n'avons pas besoin de votre aide ici. Le taux de criminalité à San Francisco est en baisse depuis trois ans. Nous avons atteint des niveaux historiquement bas dans de nombreux domaines », a déclaré Jenkins.
La réponse virulente de Jenkins contraste avec la manière dont d'autres dirigeants municipaux ont tenté de traiter avec Washington. Le maire Lurie a adopté une approche prudente vis-à-vis de l'administration Trump et est souvent resté silencieux sur de nombreuses questions. Cette tactique lui a valu de nombreuses critiques de la part de certains habitants de la ville. Jenkins affirme qu'elle n'est pas nécessairement en désaccord avec l'approche du maire et déclare que leur relation de travail reste solide.
Cependant, elle se sent obligée de s'exprimer et de défendre les personnes qui, selon elle, ne peuvent pas le faire elles-mêmes. « Chaque jour, je vois des habitants de San Francisco qui ont peur. Ils ont trop peur pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller travailler, pour laisser leurs enfants faire du sport, car ils ne savent pas ce qui va se passer », explique Jenkins.
Mais quel pouvoir aurait Jenkins si la Garde nationale était envoyée à San Francisco ? Margaret Russell, professeure de droit constitutionnel à l'université de Santa Clara, explique : « Si je comprends bien ses propos, elle affirme, revendique, ne renonce pas au pouvoir que ceux de Chicago, Portland et d'autres villes n'ont pas abandonné. À savoir maintenir le contrôle et l'ordre public sur les gouvernements locaux ».
Jenkins dit être consciente que ses déclarations pourraient être risquées et attirer l'attention du président. Quant à Benioff, elle a déclaré : « Inviter le chaos dans notre ville. Non, Benioff doit savoir que ce n'est pas la solution. Et je veux que le président sache que nous ne voulons pas de sa version de l'ordre public ».
En janvier, Marc Benioff avait déjà fait part de ses prédictions sur l'avenir du travail. Les chefs d'entreprise d'aujourd'hui sont la dernière génération à gérer des effectifs entièrement humains alors que les entreprises adoptent de plus en plus l'intelligence artificielle, a déclaré Benioff. « À partir de maintenant, nous gérerons non seulement des travailleurs humains, mais aussi des travailleurs numériques », a-t-il déclaré.
Il avait notamment affirmé que les technologies de pointe ont pour but d'aider les employés et non de les remplacer. Il prédit que l'IA et les humains travailleront ensemble « pour atteindre un niveau de réussite plus élevé », car la technologie « devient notre partenaire pour nous aider à gérer nos vies, à gérer nos entreprises, à atteindre un nouveau niveau de productivité ». Pourtant, l'entreprise a supprimé des milliers d'emplois quelque mois plus tard.
Source : Mark Benioff, PDG de Salesforce, dans une interview accordée au New York Times
Et vous ?
Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?
Pensez-vous qu'un PDG de la tech comme Mark Benioff devrait soutenir un politicien comme Donald Trump comme l'a fait Elon Musk avec le résultat désastreux qui en a découlé, ou plutôt rester neutre dans lintérêt de son entreprise ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
L'IA et l'automatisation pourraient supprimer près de 100 millions d'emplois aux États-Unis au cours de la prochaine décennie, selon un rapport controversé des démocrates du Sénat réalisé à l'aide de ChatGPT
Le directeur financier d'un géant des logiciels pesant 320 milliards de dollars : « l'IA nous aidera à réduire nos effectifs sans perte financière, mais si nous nous y prenons mal, ce sera un désastre »
La conséquence perverse de la taxe de 100 000 $ imposée par Trump sur le visa H-1B : la délocalisation des emplois vers l'Inde et d'autres pays pourrait s'accélérer, affaiblissant ainsi la tech américaine
Vous avez lu gratuitement 643 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.