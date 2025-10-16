Il existe de nombreuses raisons étranges pour lesquelles vous pourriez avoir des problèmes au travail. Mais cette histoire pourrait probablement se classer en tête sur la liste des raisons les plus étranges. En effet, regarder du porno au travail est une chose, mais le stocker sur votre ordinateur professionnel en est une autre. Les critiques affirment que cet acte est incompatible avec les exigences de la sécurité nationale et le qualifient de « faute grave ».
Le ministère américain de l'Énergie tient à jour un registre public des décisions disciplinaires. Une entrée récente détaille une affaire particulièrement retentissante. Un homme travaillant sur un système de gestion des stocks nucléaires américains a perdu son habilitation de sécurité il y a environ un an.
Cela semble grave. A-t-il tenté de vendre des secrets à une nation hostile ? Heureusement, ce n'est pas si grave. L'homme a simplement téléchargé sa collection de dizaines de milliers d'images pornographiques générées par l'IA sur son ordinateur professionnel le 23 mars 2023. Selon le rapport de l'incident, il avait transféré pas moins de 187 000 images pornographiques générées par des outils d'IA sur l'ordinateur professionnel fourni par le ministère.
Cet incident survient dans un contexte où le coût des risques liés aux employés explose. En 2023, le coût annuel moyen total d'un risque lié aux employés est passé à 16,2 millions de dollars, soit une augmentation de 40 % sur une période de quatre ans. C'est l'une des conclusions d'un rapport sur les risques liés aux employés de DTEX Systems, basé sur des recherches de l'Institut Ponemon. L'étude montre également que le nombre moyen de jours nécessaires pour contenir un incident lié aux employés est passé à 86 jours.
Les serveurs du ministère ont été inondés d'images pornographiques
Ce n'était toutefois pas intentionnel. Il a transféré ces données par accident après avoir connecté son disque dur contenant ses images pornographiques à son PC, car il en avait assez de plisser les yeux pour voir le petit écran de son téléphone. Dans son appel, l'homme a fait valoir qu'il souffrait de dépression et que son addiction au porno généré par l'IA était un moyen de faire face à cette situation. Le rapport d'incident rédigé par le DOE indique :
« Pendant sa dépression, il s'est senti extrêmement isolé et seul et a commencé à jouer avec des outils permettant de générer des images, notamment de la pornographie robotique, comme stratégie d'adaptation ». Poussé par la dépression, il avait l'intention de sauvegarder sa collection et de créer une base pour former l'IA à produire de meilleurs « robots pornographiques », mais il l'a accidentellement téléchargée sur l'ordinateur du gouvernement.
Il ne s'est rendu compte de son erreur que six mois plus tard, lorsque les enquêteurs du DOE sont venus lui demander pourquoi leurs serveurs étaient désormais remplis de milliers d'images pornographiques. « L'individu pensait que, même si ses disques durs personnels étaient connectés à ceux [de son employeur], ils étaient en quelque sorte cloisonnés, et que ses fichiers personnels ne contamineraient pas son [ordinateur fourni par le gouvernement] », indique le rapport du DOE.
L'employé a accusé le gouvernement d'espionnage lors de la procédure
L'employé avait l'habitude de regarder du porno. C'était en quelque sorte un collectionneur, et au cours des 25 à 30 ans passés à regarder des images coquines, il avait accumulé une collection impressionnante. Le rapport ne précise pas de quel type d'images il s'agissait. Il fait référence à de la « pornographie robotique », mais l'on ne sait pas avec certitude si cela signifie que les images mettaient en scène des robots ou si elles avaient été générées par l'IA.
« Il a également déclaré que, depuis les années 1990, il conservait un fichier compressé géant contenant plusieurs répertoires d'images pornographiques, qu'il avait transféré sur son disque de stockage cloud personnel afin de pouvoir les utiliser pour créer des images génératives. C'est ce répertoire d'images sexuellement explicites qui a finalement été téléchargé sur le réseau de son employeur lorsqu'il a effectué une procédure de sauvegarde le 23 mars 2023 ».
Les 187 000 images représentaient la collection de toute une vie. Il a déclaré à un psychologue du DOE qu'il aurait dû se rendre compte qu'il avait sauvegardé sa collection personnelle sur le réseau du DOE, mais il a ajouté qu'il n'avait pas anticipé les conséquences à ce moment-là, car il était très déprimé.
Lors de la procédure, les enquêteurs du DOE lui ont demandé s'il savait que sa collection de films pornographiques avait été partagée avec le gouvernement. Ce n'était pas le cas, mais il n'avait aucun moyen de se sortir de cette situation. Il a avoué avoir accidentellement téléchargé ses films pornographiques sur le réseau du ministère de l'Éducation et avoir enfreint les directives relatives à l'utilisation du matériel informatique fourni par le gouvernement.
Cependant, l'employé a déclaré qu'il ne pensait pas que « c'était très grave ». Il a également affirmé que son employeur l'espionnait « un peu trop » et a comparé l'entretien avec son employeur à la suite de la découverte de son comportement à « l'Inquisition espagnole ».
L'employé a été suspendu de ses fonctions sensibles et a perdu son accréditation
Il a fallu six mois avant qu'un sous-traitant du DOE remarque que quelque chose d'inexplicable occupait de l'espace sur le disque dur du système. En enquêtant, ils ont découvert le porno. Sur la toile, l'histoire de cet employé du DOE suscite le débat. Certains commentateurs ont notamment déclaré qu'il aurait dû y avoir une sorte de protection immédiate contre l'injection de données dans le système critique qui héberge les secrets nucléaires américains.
Lorsque les responsables informatiques ont découvert ces fichiers, lemployé a été suspendu de ses fonctions sensibles et son habilitation de sécurité lui a été retirée. Sans cette accréditation, il ne peut plus avoir accès aux données classifiées ni poursuivre son travail lié aux projets nucléaires.
Les psychiatres ont déterminé que, bien que l'homme soit conscient des « conséquences négatives » de son addiction au porno et de sa dépression, il restait « sous-équipé et sous-traité ». Ils ont donc estimé qu'il était probable qu'il souffre d'un autre épisode dépressif qui pourrait l'amener à commettre à nouveau un acte étrange. De plus, il a déclaré aux enquêteurs du gouvernement qu'ils outrepassaient...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.