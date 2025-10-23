Un informaticien rencontre une femme lors d'une conférence. Elle semblait brillante, charmante et sincèrement intéressée par son travail. Ils se lient d'amitié et finissent par se marier. Mais des années plus tard, il découvre que sa femme faisait partie d'une vaste opération de renseignement soigneusement orchestrée, destinée à extraire des secrets sur les technologies de pointe. Telle est la réalité de l'espionnage dans la Silicon Valley de nos jours.
La Russie et la Chine utiliseraient de charmantes dames pour infiltrer des entreprises technologiques américaines, séduire des employés et voler des secrets commerciaux. Elles épousent parfois leurs cibles et vont même jusqu'à avoir des enfants afin de maintenir un accès à long terme. Qualifiée de « guerre de séduction » par les experts du renseignement, cette pratique est considérée comme une menace pour secteur technologique des États-Unis.
La guerre de séduction (sex warfare) : de quoi s'agit-il réellement ?
La guerre de séduction (sex warfare) désigne ici l'utilisation délibérée de relations intimes, souvent de nature romantique ou sexuelle, pour accéder à des informations sensibles ou compromettre une cible. Il s'agit d'une tactique d'espionnage ancienne, issue des manuels de la guerre froide, mais qui a pris une nouvelle urgence à l'ère de la domination technologique. Elle refait surface dans la Silicon Valley, un lieu où l'ouverture, l'ambition et le secret s'affrontent.
James Mulvenon, directeur du renseignement chez Pamir Consulting, qui conseille les entreprises américaines investissant en Chine, a été témoin direct de cette pratique. Il a déclaré qu'il fait partie des nombreux hommes ciblés par des séductrices étrangères espérant accéder aux secrets technologiques américains.
« Je reçois un nombre considérable de demandes LinkedIn très sophistiquées provenant toutes du même type de jeunes femmes chinoises séduisantes », a-t-il déclaré au Times. Les experts du renseignement et du contre-espionnage ont ajouté que la guerre de séduction menée par Pékin et Moscou est en pleine explosion et s'avère d'une efficacité dévastatrice. Comme l'explique James Mulvenon : « cela semble vraiment s'être intensifié récemment ».
Lors d'une récente conférence d'affaires en Virginie sur les risques liés aux investissements chinois, il a remarqué que deux femmes chinoises séduisantes avaient tenté d'y entrer. « Nous ne les avons pas laissées entrer. Mais elles disposaient de toutes les informations [sur l'événement] et de tout le reste », a-t-il déclaré. Selon James Mulvenon, un vétéran du contre-espionnage, cette tactique est une « véritable vulnérabilité » pour les États-Unis.
L'exemple frappant d'une Russe « experte en cryptomonnaie »
Alors que la Chine et la Russie s'attaquent à l'innovation de pointe des États-Unis, la guerre de séduction apparaît désormais comme « une tactique clé » dans une campagne plus large et souvent invisible d'espionnage technologique. Cependant, James Mulvenon affirme que les scrupules moraux des États-Unis font que ce pays ne participe pas à ce jeu. « Ils disposent donc d'un avantage asymétrique en matière de guerre de séduction », a-t-il déclaré.
Un ancien responsable du contre-espionnage, qui aide désormais les fondateurs de la Silicon Valley à se défaire de leurs investissements étrangers, a déclaré avoir récemment enquêté sur le cas d'une « belle » femme russe qui travaille dans une entreprise aérospatiale et a épousé un collègue américain.
Il a découvert qu'elle avait fréquenté une école de mannequins dans sa vingtaine, puis une « école russe de soft Power » avant de disparaître pendant une décennie et de réapparaître aux États-Unis en tant qu'experte en cryptomonnaie. « Mais elle ne reste pas dans le domaine des cryptomonnaies », a-t-il déclaré. « Elle tente d'atteindre les sommets de la communauté de l'innovation militaire et spatiale. Son mari n'en a absolument pas conscience ».
« Se présenter, épouser une cible, avoir des enfants avec une cible et mener une opération de collecte tout au long de la vie, c'est très inconfortable à imaginer, mais c'est tellement courant. Si je voulais sortir de l'ombre, j'écrirais un livre là-dessus », a-t-il ajouté. Cette guerre silencieuse frappe au cur de la Silicon Valley, où des idées valant des milliards de dollars sont présentées autour d'un café et où sont développées des technologies de défense.
Les chiffres relatifs au vol de secrets commerciaux aux États-Unis
Cette guerre n'implique pas du code, des satellites ou des cyberintrusions, mais du charme. Parfois, une alliance. Et souvent, personne ne se rend compte de ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. Selon la Commission sur le vol de propriété intellectuelle américaine, le vol de secrets commerciaux coûterait jusqu'à 600 milliards de dollars par an aux contribuables américains, la Chine étant identifiée comme la principale source de cette perte.
En 2023, Klaus Pflugbeil, un résident de Ningbo, en Chine, a tenté de vendre à des agents infiltrés, lors d'un salon professionnel à Las Vegas, des biens intellectuels qu'il avait volés à Tesla pour un montant de 15 millions de dollars. Il a été condamné à 24 mois de prison en décembre 2024 ; son complice présumé, Yilong Shao, qui vivait également à Ningbo, est toujours en fuite. (Yilong Shao n'a pas fait de commentaires publics sur cette affaire.)
Les deux hommes, anciens employés d'une société manufacturière canadienne rachetée par Tesla en 2019, auraient utilisé les secrets commerciaux volés pour créer une entreprise concurrente en Chine. Selon les procureurs américains, Klaus Pflugbeil a déclaré à Yilong Shao qu'il disposait de nombreux documents originaux liés à la technologie des batteries Tesla et qu'il recherchait d'autres « dessins originaux » contenant des secrets commerciaux.
En juillet 2025, Chenguang Gong, un citoyen américain d'origine chinoise résidant à San Jose, en Californie, a plaidé coupable d'avoir volé des technologies de défense classifiées. Il aurait téléchargé plus de 3 600 fichiers provenant d'une entreprise de défense, notamment des plans de capteurs infrarouges utilisés pour détecter les lancements de missiles nucléaires et des équipements conçus pour contrer les missiles à tête chercheuse thermique.
Chenguang Gong avait précédemment postulé à des « programmes de talents » gérés par l'État chinois et avait admis dans un e-mail de 2019 qu'il avait pris « un risque » en raison de ses liens avec l'industrie de la défense américaine, mais qu'il espérait contribuer aux capacités de conception de puces militaires de la Chine. Il risque désormais jusqu'à 10 ans de prison. Selon les experts, certains cas d'espionnage sont particulièrement alarmants.
Concours d'innovation pour les startups : un autre piège chinois ?
Les responsables américains mettent en garde contre les concours soutenus par la Chine, dont certains se déroulent sur le sol américain, qui offrent des financements et des prix généreux aux jeunes entrepreneurs, mais à certaines conditions. Ces concours exigent souvent des participants qu'ils partagent leur propriété intellectuelle, leurs plans d'affaires et même leurs informations personnelles avant de présenter leur projet à des investisseurs chinois.
Le PDG d'une entreprise de biotechnologie qui a participé à un concours mondial de startups se souvient avoir été suivi par des fonctionnaires, contraint de porter un micro. Il a déclaré : « ils enregistraient tout ce que je disais et faisais, puis me posaient des questions comme le ferait un journaliste. » Après avoir remporté 50 000 dollars, il a été surpris lorsque les organisateurs ont viré cette somme sur son compte personnel et non sur celui de l'entreprise.
Plus tard, le gouvernement américain a gelé le financement fédéral de son entreprise, prétendument en raison des liens avec des investisseurs asiatiques révélés lors de la présentation, ce qui a effectivement entraîné la fermeture de sa startup. Selon James Mulvenon, cela s'inscrit dans une stratégie plus large.
Si la Chine est l'acteur dominant dans le domaine de l'espionnage technologique, la Russie n'est pas en reste et continue de s'appuyer sur des méthodes éprouvées. Une enquête menée par Politico en 2018 détaille comment les services de renseignement russes utilisaient des prostituées d'Europe de l'Est dans les boîtes de nuit et les hôtels de luxe de la Silicon Valley pour obtenir des informations auprès de dirigeants du secteur technologique.
Comme un ancien responsable du renseignement américain l'a dit sans détour : « si j'étais un agent des services secrets russes et que je savais que ces femmes haut de gamme attiraient les PDG de grandes entreprises dans leurs chambres, je les paierais également pour obtenir des informations ». Les enquêteurs américains affirment que Pékin a transformé l'ensemble de sa population en agents potentiels.
Un réel danger pour l'industrie technologique
Ce qui rend cette vague d'espionnage particulièrement difficile à contrer, c'est que bon nombre des agents ne sont pas des espions traditionnels. Comme l'a...
