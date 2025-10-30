Première utilisation massive de la reconnaissance faciale pour distinguer citoyens et non-citoyens dans l'espace public : les agents américains scannent les visages des passants pour vérifier leur citoyenneté

Dans plusieurs grandes villes américaines notamment à El Paso, Phoenix et San Diego des agents des services dimmigration ont commencé à déployer des dispositifs de reconnaissance faciale portatifs. Ces appareils, connectés aux bases de données du Department of Homeland Security (DHS), permettent de comparer instantanément les visages captés dans la rue à ceux enregistrés dans les fichiers de passeports, de visas ou de permis de séjour.
Selon plusieurs témoins et documents internes, ces contrôles ont lieu sans mandat, souvent à proximité des stations de bus, des gares routières ou des chantiers où travaillent des populations hispaniques et asiatiques. Officiellement, ICE et la CBP affirment « prévenir lentrée illégale sur le territoire » et « faciliter les vérifications didentité ». En pratique, il sagit de la première utilisation massive de la reconnaissance faciale pour distinguer citoyens et non-citoyens directement dans lespace public.
Les illustrations se multiplient sur les réseaux sociaux
Dans une vidéo publiée sur un compte Instagram basé à Chicago, un adolescent qui se présente comme citoyen américain dit aux policiers qu'il n'a pas de pièce d'identité officielle. Après avoir proposé de montrer sa carte d'étudiant à la place, le policier se tourne vers un autre et lui demande : « Tu peux faire une reconnaissance faciale ? » Alors que l'autre agent lance une application pour scanner le visage de l'adolescent, le premier agent dit à ce dernier de « se détendre » tout en affirmant que « beaucoup de parents » disent à leurs enfants qu'ils sont nés aux États-Unis. La vidéo se termine après que l'agent ait pris la photo du mineur et demandé à l'adolescent de vérifier que son nom correspond à celui qui apparaît dans la base de données de l'application.
On ne sait pas exactement quelle application les agents ont utilisée lors de ce contrôle à Chicago. Mais 404 Media suit de près l'utilisation croissante des scans faciaux par l'ICE et le CBP dans le cadre de la campagne nationale de déportation massive menée par l'administration Trump, que les détracteurs dénoncent comme étant largement fondée sur le profilage racial. Au début de l'année, 404 Media a examiné des courriels divulgués confirmant que l'ICE utilisait Mobile Fortify, qui permet aux agents de scanner « un nombre sans précédent de bases de données gouvernementales » et de comparer les visages avec une base de données de 200 millions d'images.
À partir d'une seule photo, l'application peut « fournir le nom du sujet, sa date de naissance, son numéro d'étranger et indiquer s'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion », rapporte 404 Media. Et ce n'est qu'un des outils de reconnaissance faciale dont dispose l'ICE, ont souligné Bernie Sanders et sept sénateurs démocrates dans une lettre adressée en septembre à l'ICE pour lui demander de cesser d'utiliser Mobile Fortify et d'autres technologies biométriques qui « sont souvent biaisées et inexactes, en particulier pour les communautés de couleur ».
Ces outils « favorisent manifestement les environnements propices au profilage racial », ont écrit les sénateurs, et « sont susceptibles d'être utilisés de manière disproportionnée contre les communautés de couleur ». Soulignant que l'ICE avait « injustement détenu » un citoyen américain pendant 30 heures « dans une prison du comté sur la base d'une « confirmation biométrique incorrecte de son identité », les sénateurs ont insisté sur le fait que l'utilisation des scans faciaux par l'ICE était « inacceptable » et devait cesser.
« Un test réalisé en 2024 par l'Institut national des normes et des technologies a révélé que les outils de reconnaissance faciale sont moins précis lorsque les images sont de mauvaise qualité, floues, obscurcies, prises de profil ou sous un mauvais éclairage, soit exactement le type d'images qu'un agent de l'ICE est susceptible de capturer lorsqu'il utilise un smartphone sur le terrain », indique leur lettre.
Si l'utilisation de ces technologies par l'ICE continue de se développer, les erreurs « se multiplieront presque certainement », ont déclaré les sénateurs, et « même si les outils de reconnaissance faciale de l'ICE étaient parfaitement précis, ces technologies continueraient de représenter une menace sérieuse pour la vie privée et la liberté d'expression des individus ».
Matthew Guariglia, analyste politique senior à l'Electronic Frontier Foundation, a déclaré que l'utilisation croissante de la reconnaissance faciale par l'ICE confirme que « nous aurions dû interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale par le gouvernement lorsque nous en avions l'occasion, car elle est dangereuse, invasive et constitue une menace inhérente pour les libertés civiles ». Cela suggère également que « toute prétention restante selon laquelle l'ICE harcèle et surveille les gens de manière "précise" devrait être abandonnée », a déclaré Guariglia.
L'ICE scanne les visages, même si une pièce d'identité est présentée
Dans leur lettre adressée au directeur par intérim de l'ICE, Todd Lyons, les sénateurs ont envoyé une longue liste de questions afin d'en savoir plus sur « l'utilisation accrue des systèmes de technologie biométrique par l'ICE », qui, selon eux, risquait d'avoir « un impact considérable et durable sur les droits civils et les libertés publiques ». Ils ont demandé à savoir quand l'ICE avait commencé à utiliser la reconnaissance faciale dans le cadre de ses opérations nationales, car auparavant, cette technologie n'était utilisée qu'à la frontière, et quels tests avaient été effectués pour garantir la précision et l'impartialité d'applications telles que Mobile Fortify.
Dans le cadre du récent rapport de 404 Media, les sénateurs ont notamment demandé : « L'ICE dispose-t-elle de politiques, de pratiques ou de procédures concernant l'utilisation de l'application Mobile Fortify pour identifier les citoyens américains ? »
Le DHS a refusé « de confirmer ou d'infirmer les capacités ou les méthodes des forces de l'ordre » en réponse au rapport de 404 Media, tandis que le CBP a confirmé que Mobile Fortify était toujours utilisé par l'ICE, ainsi que « diverses capacités technologiques » censées « améliorer l'efficacité des agents sur le terrain ».
Pour les personnes qui s'identifient comme citoyens américains lors des contrôles, il ne semble pas y avoir d'autre choix que d'autoriser les agents à procéder à des scans faciaux, même si une pièce d'identité est fournie. Dans une vidéo, un homme dit à des agents masqués : « Je suis citoyen américain, alors laissez-moi tranquille », tout en affirmant avoir déjà montré sa pièce d'identité. Un agent confirme qu'ils « vont vérifier cela », suivi d'un autre qui demande à l'homme d'enlever son chapeau, affirmant que « cela ira beaucoup plus vite ».
« Ce n'est pas grave », dit l'agent à l'homme, qui répète à plusieurs reprises aux agents qu'il est en route pour aller travailler. « Détendez-vous. »
Les non-citoyens, préparez-vous à voir votre photo d'identité judiciaire conservée pendant 75 ans
Vous prévoyez de vous rendre aux États-Unis prochainement ? Si oui, préparez-vous à être pris en photo à votre arrivée et votre départ. Les photos pourront être conservées pendant plusieurs décennies, conformément à une nouvelle règle mise en place par les douanes et la protection des frontières.
La règle définitive a été publiée lundi et élargit la politique du département de la Sécurité intérieure en matière de collecte de données biométriques (principalement sous forme de photographies) afin d'exiger des photographies aux points de sortie ainsi qu'aux points d'entrée. Bien que l'agence des douanes et de la protection des frontières (CBP) du département collecte des données biométriques auprès des visiteurs étrangers aux États-Unis depuis 2004, « il n'existe pas de système complet pour collecter les données biométriques des étrangers quittant le pays », a-t-elle déclaré.
« Cette règle modifie simplement les règlements du DHS afin de permettre au DHS d'exiger que tous les étrangers soient photographiés à leur entrée ou à leur sortie des États-Unis », a déclaré Hilton Beckham, commissaire adjoint aux affaires publiques du CBP.
Le CBP a indiqué que l'obligation de photographier les étrangers à leur entrée et à leur sortie des États-Unis contribuerait à prévenir le terrorisme, à limiter l'utilisation frauduleuse de documents de voyage et à identifier toute personne qui tenterait de quitter les États-Unis au-delà de la durée de séjour autorisée dans le pays.
Comme indiqué sur la page Web du CBP consacrée à l'utilisation de la biométrie, la principale technologie utilisée ici est le Traveler Verification Service (TVS), un produit de comparaison biométrique faciale basé sur le cloud qui compare les photos en direct des voyageurs avec les images figurant sur leurs documents de voyage. Conformément à la règle, c'est le TVS qui détermine si un voyageur est citoyen américain, décide de la durée de conservation de ses données et prend d'autres décisions avant de signaler aux agents qu'il y a un problème.
« Le contrôle manuel des passeports a toujours été utilisé pour remplir cette fonction, mais la technologie de comparaison faciale permet de le faire avec plus de cohérence et de précision », a déclaré Beckham.
Commentaire :
De nombreux commentateurs ont soulevé des questions concernant la sécurité et la protection des informations sensibles liées à l'utilisation de cette technologie et à la connexion aux bases de données interagences. De plus,...
