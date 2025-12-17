Une offensive ciblée contre le streaming illégal

Le gouvernement danois a déclenché une vague de critiques après avoir proposé un nouveau projet de loi qui rendrait illégale l'utilisation d'un VPN pour accéder à des contenus en streaming géo-bloqués ou contourner les restrictions sur les sites web illégaux. Cette proposition, qui s'inscrit dans le cadre d'un effort législatif plus large visant à lutter contre le piratage en ligne, a alarmé les défenseurs des droits numériques qui craignent qu'elle n'ait des conséquences considérables sur la liberté d'Internet dans le pays.Si de nombreuses personnes utilisent les meilleurs services VPN pour améliorer leur confidentialité et leur sécurité en ligne, ceux-ci sont également couramment utilisés pour accéder à des bibliothèques de streaming d'autres pays, par exemple pour regarder Netflix américain depuis le Danemark. Selon une récente enquête de la Chambre de commerce danoise, 9 % des Danois ont utilisé un VPN à cette fin.À lorigine du projet, un constat largement partagé par les ayants droit et les diffuseurs : le piratage audiovisuel reste massif, notamment via des services IPTV illégaux et des plateformes étrangères accessibles grâce aux VPN. Ces outils permettent de masquer ladresse IP réelle de lutilisateur et de simuler une connexion depuis un autre pays, contournant ainsi les restrictions territoriales imposées par les détenteurs de droits.Pour les autorités danoises, lobjectif affiché est clair : réduire laccès à ces flux illégaux en rendant plus difficile lutilisation des VPN à cette fin précise. Le discours officiel insiste sur la protection de lindustrie culturelle, des diffuseurs locaux et des revenus fiscaux associés. Sur le plan politique, la mesure peut sembler pragmatique, voire populaire auprès de certains acteurs économiques.Cest précisément sur ce point que les experts tirent la sonnette dalarme. Assimiler lusage dun VPN à une pratique illégale relève, selon eux, dune vision dangereusement réductrice. Les VPN sont aujourdhui des outils de sécurité largement utilisés par les entreprises, les travailleurs à distance, les journalistes, les militants et les particuliers soucieux de leur vie privée.Ils permettent de sécuriser les connexions sur des réseaux Wi-Fi publics, de protéger les données contre lespionnage commercial ou étatique, et de garantir un minimum danonymat en ligne. Dans certains contextes, ils constituent même une protection essentielle contre la censure ou la surveillance abusive. Les restreindre pour un usage spécifique revient, de fait, à fragiliser lensemble de ces usages légitimes.Le projet de loi, présenté par le ministère danois de la Culture, stipule qu'il serait interdit « d'utiliser des connexions VPN pour accéder à des contenus médiatiques qui ne seraient autrement pas disponibles au Danemark, ou pour contourner le blocage de sites web illégaux ». S'il était adopté, la loi entrerait en vigueur le 1juillet 2026 et les contrevenants s'exposeraient à une amende.La proposition a immédiatement été condamnée par les défenseurs de la vie privée. Jesper Lund, président de l'Association politique des technologies de l'information, a exprimé sa profonde inquiétude quant au libellé ambigu du projet de loi, déclarant qu'il avait « un caractère totalitaire ». Lund a fait valoir que la formulation actuelle pouvait être interprétée de manière si large qu'elle criminaliserait non seulement le streaming, mais entraverait également la vente et l'utilisation légitime des services VPN dans tout le Danemark.« Même en Russie, le contournement illégal de sites web à l'aide d'un VPN n'est pas punissable », a déclaré Lund à la chaîne de télévision danoise DR, soulignant que la loi danoise proposée pourrait aller plus loin que les mesures prises dans des États plus autoritaires.Sur le plan technique, la mise en uvre dune interdiction ou dune limitation ciblée des VPN pose de lourds problèmes. Les technologies de chiffrement utilisées par les VPN sont conçues pour empêcher précisément toute inspection fine du trafic. Pour identifier et bloquer leur usage, les fournisseurs daccès seraient contraints de recourir à des techniques de surveillance plus intrusives, comme linspection approfondie des paquets.Cela impliquerait un affaiblissement structurel de la confidentialité des communications pour tous les utilisateurs, y compris ceux qui ne cherchent pas à contourner la loi. Dun point de vue juridique, la question de la proportionnalité devient centrale : est-il acceptable de porter atteinte à la vie privée de millions dinternautes pour lutter contre une catégorie spécifique dinfractions ?Au-delà du Danemark, cette initiative est scrutée avec attention par le reste de lUnion européenne. Si un État membre ouvre la voie à une restriction des VPN pour des motifs de droit dauteur, rien nempêche dautres pays détendre ensuite ces limitations à dautres usages jugés indésirables. La frontière entre lutte contre le piratage et contrôle accru des usages numériques est, dans ce contexte, particulièrement mince.Les experts rappellent que lEurope sest historiquement positionnée comme un défenseur de la protection des données et des libertés numériques, notamment avec le RGPD. Une telle mesure risquerait de fragiliser cette posture et de créer des incohérences majeures entre discours réglementaire et pratiques nationales.Nombre de spécialistes estiment que la lutte contre le streaming illégal ne peut pas reposer uniquement sur des interdictions techniques. Lexpérience montre que les mesures de blocage sont souvent contournées rapidement, au prix dune escalade technologique coûteuse et peu efficace. Des alternatives existent, comme le développement doffres légales plus accessibles, une harmonisation des droits de diffusion à léchelle européenne, ou encore des actions ciblées contre les fournisseurs de services illégaux plutôt que contre les outils neutres quutilisent les internautes.En sattaquant aux VPN, le Danemark risque de traiter un symptôme plutôt quune cause, tout en fragilisant un pilier essentiel de la sécurité numérique moderne.Les restrictions proposées concernant les VPN ne sont pas isolées et s'inscrivent dans un ensemble plus large de mesures législatives prises par le Danemark qui ont été critiquées par les experts en matière de protection de la vie privée.Le pays a été l'un des principaux promoteurs de la récente initiative visant à faire adopter le projet de loi controversé de l'UE sur le « contrôle des chats », une proposition visant à scanner les messages numériques privés à la recherche de contenus illicites, que les détracteurs ont qualifiée de « catastrophe annoncée ». 