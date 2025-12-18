Ce qui relance le débat sur la question de savoir sil mérite la confiance des utilisateurs qui lui confient leur anonymat en ligne
La majorité des participants à un sondage sur developpez.com a estimé que la légitimité de Tor à protéger ses utilisateurs est remise en cause dès lors quil y a financement et coopération. Le débat reprend un coup de neuf avec une publication du projet Tor selon laquelle il a reçu 2,5 millions de dollars du gouvernement américain et des interventions dobservateurs selon lesquelles le tableau soulève en effet une question de confiance en ce service auquel ils confient leur anonymat en ligne.
Le gouvernement américain a versé plus de 2,5 millions de dollars au projet Tor au cours de l'exercice 2023-2024, marquant ainsi la poursuite, mais aussi la réduction, de sa relation financière avec cette organisation à but non lucratif axée sur la protection de la vie privée. Ces fonds représentent 35 % des 7,28 millions de dollars de revenus déclarés par Tor, selon les informations financières récemment publiées.
Ce financement, provenant principalement du Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail (DRL) du département d'État américain, soutient plusieurs projets à fort impact visant à renforcer la liberté sur Internet, en particulier dans les régions soumises à une censure sévère. Le plus grand contributeur individuel a été le DRL, qui a fourni 2,12 millions de dollars.
Ces fonds ont été alloués à plusieurs initiatives majeures, notamment l'extension de l'accès à Tor en Chine, à Hong Kong et au Tibet, le développement d'un client VPN basé sur Tor pour Android, la lutte contre les relais Tor malveillants et la migration de l'infrastructure réseau centrale vers une implémentation plus sécurisée basée sur Rust.
1. This isnt new... Yes guys... Fund from Gov is public knowledge for many years.— ✧𝓸𝓜𝓪𝓜𝓸𝓻𝓲 ✧ (@oMaMoriTTV) December 18, 2025
2. Government funding does NOT automatically mean backdoors.
BUT...
3. Does raise trust questions.
Fact is Tors anonymity depends on its open-source design and global volunteer network, not on
TOR a été créé a l'origine par des chercheurs et le gouvernement américain le finance depuis ses débuts pour permettre un accès internet à tous ceux qui sont victimes de censures.
US Gov. Funding of the Tor Project over time (Actually YOUR funding, since it's you're tax dollars):— Sam Bent (@DoingFedTime) September 19, 2025
- 𝟮𝟬𝟭𝟮: Around 80% of Tor's $2 million budget came from the US government.
- 𝟮𝟬𝟭𝟯: The Tor Project received over $1.8 million in federal funds, with about 90% of its pic.twitter.com/skAvRx6mx0
Le projet est à code source ouvert, ce qui est un aspect que les observateurs pointent en général du doigt comme une barrière à linsertion dune porte dérobée. Un juge fédéral de lÉtat de Washington a par contre confirmé par le passé que les chercheurs de linstitut de génie logiciel de luniversité de Carnegie-Mellon ont été engagés par le gouvernement américain pour faire des recherches visant à compromettre le réseau Tor.
Néanmoins lun des risques de sécurité les plus importants du projet TOR vient du système de chiffrement RSA dont les spécifications sont éditées par les Etats-Unis et qui n'est pas Open-Source. Il est tout a fait possible que le gouvernement américain y incorpore des failles.
Le projet Tor mérite-t-il la confiance des utilisateurs qui lui confient leur anonymat en ligne ? Quels sont les éléments techniques permettant de les rassurer ? Quels sont les éléments techniques
