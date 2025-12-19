Google va mettre fin à son rapport sur le dark web, qui analyse le dark web à la recherche d'informations personnelles sur les utilisateurs, les rapports ne fournissaient pas de « mesures utiles à prendre ».

Le dark web est le contenu du World Wide Web qui existe sur les darknets (réseaux superposés) qui utilisent Internet, mais qui nécessitent des logiciels, des configurations ou des autorisations spécifiques pour y accéder. Grâce au dark web, les réseaux informatiques privés peuvent communiquer et mener des activités commerciales de manière anonyme sans divulguer d'informations d'identification, telles que la localisation d'un utilisateur. Le dark web ne représente qu'une petite partie du deep web, la partie du web qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche, bien que le terme « deep web » soit parfois utilisé à tort pour désigner spécifiquement le dark web.Google a annoncé qu'il allait mettre fin à sa fonctionnalité de rapport sur le dark web, qui analysait le dark web à la recherche d'informations personnelles sur les utilisateurs. Les analyses visant à détecter de nouvelles violations sur le dark web prendront fin le 15 janvier 2026. L'ensemble du rapport sur le dark web ne sera plus disponible à partir du 16 février 2026. Après cette date, toutes les données associées au rapport sur le dark web seront supprimées. Les utilisateurs ont également la possibilité de supprimer manuellement leurs données ou leur profil avant la date limite, mais ils doivent savoir que la suppression d'un profil entraîne la perte de l'accès au rapport sur le dark web.Bien que le rapport fournisse des informations générales sur l'exposition des données personnelles sur le dark web, les commentaires ont indiqué qu'il ne proposait pas de mesures concrètes à prendre par les utilisateurs après avoir été alertés. En réponse à ces commentaires, Google prévoit de consacrer ses ressources à la création d'outils offrant des conseils plus clairs et concrets pour protéger les informations personnelles en ligne. Ce changement reflète une nouvelle orientation visant à fournir aux utilisateurs un soutien plus pratique et des fonctionnalités de sécurité à mesure que le rapport sur le dark web arrive à expiration. Google recommande d'utiliser des outils tels que Security Checkup, Password Checkup et Results about you pour trouver et gérer vos informations personnelles en ligne.Cet outil rejoint ainsi les nombreux services abandonnés par Google. Pour information, gcemetery.co est un site qui liste tous les services de Google qui ne fonctionnent plus et les raisons pour lesquels ils sont arrêtés. Autrement dit, c'est un cimetière où le géant de la Mountain View enterre ses services morts. On y compte plus de 30 services de Google arrêtés. On y voit naturellement Google+, qui est l'application de réseau social de l'entreprise. Il y a également le raccourcisseurs d'URL de Google, goo. gl, ou Google Code, un site web destiné aux développeurs intéressés par le développement relatif à Google.Voici l'annonce de Google :Nous mettons fin au rapport sur le dark web, qui avait pour but d'analyser le dark web à la recherche de vos informations personnelles. Les dates clés sont les suivantes :- 15 janvier 2026 : les analyses visant à détecter de nouvelles violations sur le dark web cessent.- 16 février 2026 : le rapport sur le dark web n'est plus disponible.Bien que ce rapport fournissait des informations générales, les commentaires ont montré qu'il ne proposait pas de mesures utiles à prendre. Nous apportons cette modification afin de nous concentrer sur des outils qui vous fournissent des mesures plus claires et plus concrètes pour protéger vos informations en ligne. Nous continuerons à vous protéger contre les menaces en ligne, y compris celles provenant du dark web, et à développer des outils qui vous aident à protéger vos informations personnelles.Nous vous encourageons à utiliser les outils existants que nous proposons pour renforcer votre sécurité et votre confidentialité, notamment :- Vérification de sécurité- Créer une clé d'accès pour vous connecter à votre compte Google- Outils d'authentification pour une connexion sécurisée Centre de sécurité Google- Gestionnaire de mots de passe Google- Vérification des mots de passeNous vous encourageons également à utiliser les résultats vous concernant. Cet outil vous aide à trouver et à demander la suppression de vos informations personnelles des résultats de recherche Google, telles que votre numéro de téléphone et votre adresse personnelle. Découvrez d'autres conseils pour vous aider à rester en sécurité en ligne.Le 16 février 2026, toutes les données liées au rapport sur le dark web seront supprimées. Vous pouvez également supprimer vos données à l'avance. Une fois votre profil supprimé, vous n'aurez plus accès au rapport sur le dark web.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?