Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA fondée en 2021. Elle a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude. L'entreprise mène des recherches et développe des IA afin d'« étudier leurs propriétés de sécurité à la frontière technologique » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs pour le public.
Claude est une série de grands modèles de langage développés par Anthropic. Le premier modèle, Claude 1, a été lancé en mars 2023, et le dernier, Claude Opus 4.5, en novembre 2025. Les données d'entraînement de ces modèles proviennent de sources telles que des textes trouvés sur Internet, des données fournies par des prestataires rémunérés et des utilisateurs de Claude.
Cette vulnérabilité apparaît alors quAnthropic vient de lancer Cowork, la nouvelle évolution de Claude Code en agent IA polyvalent et généraliste. Disponible en avant-première depuis le 12 janvier 2026 pour les abonnés Claude Max sur macOS, Cowork permet à Claude d'accéder à un dossier local de l'ordinateur de l'utilisateur afin de lire, modifier ou créer des fichiers. Il offre un niveau d'autonomie accru par rapport aux interactions classiques par chat, tout en tenant les utilisateurs informés et en exigeant leur approbation pour les actions importantes.
Claude Cowork exfiltrates user files by uploading them to an attacker's Anthropic account.
Contexte
Récemment, Anthropic a publié un aperçu de Claude Cowork (un agent IA polyvalent destiné à aider tout un chacun dans son travail quotidien). Le 15 janvier dernier, l'équipe de PromptArmor a montré comment des pirates peuvent exfiltrer des fichiers utilisateur de Cowork en exploitant une vulnérabilité non corrigée dans l'environnement de codage de Claude, qui s'étend désormais à Cowork. Cette vulnérabilité a été identifiée pour la première fois dans le chat Claude.ai avant l'existence de Cowork par Johann Rehberger, qui l'a divulguée. Elle a été reconnue mais n'a pas été corrigée par Anthropic.
Anthropic a averti les utilisateurs que « Cowork est une version préliminaire de recherche présentant des risques particuliers en raison de sa nature agentique et de son accès à Internet ». Il est recommandé aux utilisateurs d'être attentifs aux actions suspectes pouvant indiquer une injection rapide. Cependant, comme cette fonctionnalité est destinée à être utilisée par le grand public et non pas seulement par des utilisateurs techniques, Simon Willison a exprimé son opinion : « Je ne pense pas qu'il soit juste de dire aux utilisateurs lambda qui ne sont pas programmeurs de faire attention aux "actions suspectes pouvant indiquer une injection immédiate !" »
Comme Anthropic a reconnu ce risque et a demandé aux utilisateurs « d'éviter d'accorder l'accès aux fichiers locaux contenant des informations sensibles » (tout en encourageant l'utilisation de Cowork pour organiser le bureau de l'utilisateur), l'équipe de PromptArmor a choisi de divulguer publiquement la démonstration d'une menace dont les utilisateurs doivent être conscients.
« En sensibilisant les utilisateurs, nous espérons leur permettre de mieux identifier les types d'« actions suspectes » mentionnées dans l'avertissement d'Anthropic », a déclaré PromptArmor.
La chaîne d'attaque
Cette attaque exploite la liste blanche de l'API Anthropic pour extraire des données de l'environnement VM de Claude (qui restreint la plupart des accès réseau).
1. La victime connecte Cowork à un dossier local contenant des fichiers real estate confidentiels.
A real estate folder is attached to Claude Cowork, containing confidential appraisals and loan estimates.
2. La victime télécharge un fichier sur Claude qui contient une injection de prompt cachée
Dans les cas d'utilisation courants, cela est assez fréquent : un utilisateur trouve un fichier en ligne qu'il télécharge sur Claude Code. Cette attaque ne dépend pas de la source d'injection. Les autres sources d'injection comprennent, sans s'y limiter : les données web de Claude pour Chrome, les serveurs MCP connectés, etc. Dans ce cas, l'attaque utilise le fichier comme une « Skills » Claude (bien que, comme mentionné, il puisse également s'agir d'un document ordinaire), car il s'agit d'une convention de fichier généralisable que les utilisateurs sont susceptibles de rencontrer, en particulier lorsqu'ils utilisent Claude.
Remarque : Les Skills sont des fichiers Markdown canoniques (que les utilisateurs n'examinent généralement pas de près). Cependant, l'équipe de PromptArmor a présenté quelque chose de plus intéressant : l'utilisateur télécharge un fichier .docx (tel que ceux qui peuvent être partagés sur un forum en ligne), qui se présente comme une Skills. Le contenu semble être du Markdown qui vient d'être enregistré après avoir été modifié dans Word. En réalité, cette astuce permet aux attaquants de dissimuler l'injection à l'aide d'une police de 1 point, d'un texte blanc sur fond blanc et d'un interligne réglé sur 0,1, ce qui la rend pratiquement impossible à détecter.
The 'skill' document uploaded by the user contains a concealed prompt injection.
3. La victime demande à Cowork d'analyser ses fichiers à l'aide de la « skill » Real Estate qu'elle a téléchargée.
Claude reads the uploaded 'skill' document, using another skill that allows Claude to read docx.
4. L'injection manipule Cowork pour qu'il télécharge des fichiers sur le compte Anthropic de l'attaquant.
L'injection indique à Claude d'utiliser une commande « curl » pour envoyer une requête à l'API de téléchargement de fichiers Anthropic avec le fichier le plus volumineux disponible. L'injection fournit ensuite la clé API de l'attaquant, afin que le fichier soit téléchargé sur le compte de ce dernier.
À aucun moment dans ce processus, l'approbation humaine n'est requise.
Claude is manipulated by the prompt injection to make a cURL request, uploading the Loan Estimate to the attacker's Anthropic account.
Si l'on développe le bloc « Running command », on peut voir la requête malveillante en détail :
API call uploading the user's file to the attacker's Anthropic account (by using the attacker's API key from the injection).
Le code exécuté par Claude est lancé dans une machine virtuelle, ce qui limite les requêtes réseau sortantes à presque tous les domaines, mais l'API Anthropic passe inaperçue car elle est considérée comme fiable, ce qui permet à cette attaque d'aboutir.
5. Le compte de l'attaquant contient le fichier de la victime, ce qui lui permet de communiquer avec elle.
Victim's file has been uploaded to the attackers account. Attacker can use the file ID to chat with it.
The attacker can now query Claude and ask about the victim's document.
Le fichier exfiltré contient des données financières et des informations personnelles identifiables, notamment des numéros de sécurité sociale partiels.
Remarque sur la résilience spécifique au modèle
L'exploitation ci-dessus a été démontrée contre Claude Haiku. Bien que Claude Opus 4.5 soit connu pour être plus résistant aux injections, Opus 4.5 dans Cowork a été manipulé avec succès via une injection indirecte pour exploiter la même vulnérabilité de téléchargement de fichiers afin d'exfiltrer des données dans un test qui considérait qu'un « utilisateur » téléchargeait un guide d'intégration malveillant lors du développement d'un nouvel outil d'IA :
Opus 4.5 exfiltrates customer records to attacker's Anthropic account.
L'équipe de PromptArmor explique que, comme cette présentation s'adressait davantage aux utilisateurs quotidiens qu'aux développeurs, elle a choisi de présenter la chaîne d'attaque ci-dessus plutôt que celle-ci.
DOS via des fichiers mal formés
L'équipe de PromptArmor souligne une découverte intéressante : l'API de Claude rencontre des difficultés lorsqu'un fichier ne correspond pas au type qu'il prétend être. Lorsqu'il traite un fichier PDF mal formé (qui se termine par .pdf, mais qui est en réalité un fichier texte contenant quelques phrases), après avoir essayé de le lire une fois, Claude commence à générer une erreur API dans chaque conversation suivante.
Attempting to read a file with the wrong extension provokes repeated API errors
PromptArmor émet l'hypothèse qu'il est probablement possible d'exploiter cette faille via une injection indirecte pour provoquer une attaque par déni de service limité (par exemple, une injection peut inciter Claude à créer un fichier mal formé, puis à le lire). Selon l...
