La technologie WiFi, devenue aussi indispensable que l'air que nous respirons dans nos sociétés connectées, pourrait bientôt se muer en infrastructure de surveillance totale et invisible. C'est l'avertissement lancé par une équipe de chercheurs du Karlsruhe Institute of Technology (KIT) en Allemagne, dont les travaux présentés lors de la conférence ACM sur la sécurité informatique et des communications à Taipei en octobre dernier ont provoqué une onde de choc dans la communauté de la cybersécurité.
Le corps humain comme signature radio unique
Au cur de cette découverte inquiétante se trouve un principe physique relativement simple : chaque corps humain perturbe les ondes radio de manière unique lorsqu'il se déplace dans un environnement saturé de signaux WiFi. Les chercheurs du KASTEL, l'institut de sécurité informatique et de fiabilité du KIT, ont démontré qu'en analysant ces perturbations des ondes radio, il est possible de créer une véritable empreinte biométrique individuelle.
Le professeur Thorsten Strufe, responsable de l'équipe, explique que le système fonctionne comme une caméra ordinaire, à la différence près qu'il utilise les ondes radio au lieu de la lumière visible pour identifier les personnes. Cette analogie cache toutefois une réalité bien plus préoccupante : contrairement à une caméra traditionnelle, ce système de surveillance radio ne nécessite aucun équipement visible, aucune installation spécifique et surtout, il peut opérer que vous portiez ou non un appareil connecté sur vous.
Les résultats de l'étude, publiés dans les actes de la conférence CCS 2025 sous le titre « BFId: Identity Inference Attacks Utilizing Beamforming Feedback Information », sont sans appel. Sur un échantillon de 197 participants, le système a atteint un taux de reconnaissance approchant les 100%, indépendamment de l'angle d'observation ou de la démarche de la personne. Cette précision remarquable repose sur l'exploitation des informations de retour de beamforming (formation de faisceaux), des signaux non chiffrés que les appareils WiFi diffusent constamment pour optimiser leurs connexions.
Une infrastructure de surveillance déjà en place
L'aspect le plus alarmant de cette technologie réside dans sa facilité de déploiement. Contrairement aux systèmes de surveillance précédents basés sur le WiFi, qui nécessitaient des capteurs LIDAR spécialisés ou l'accès aux informations d'état de canal (CSI), cette nouvelle méthode ne requiert que du matériel WiFi standard. Autrement dit, n'importe quel routeur domestique ou point d'accès dans un café pourrait théoriquement devenir un dispositif de surveillance sans que quiconque ne s'en aperçoive.
Julian Todt, membre de l'équipe de recherche, formule clairement la menace : « Cette technologie transforme chaque routeur en moyen potentiel de surveillance ». Une affirmation qui prend tout son sens lorsqu'on considère l'ubiquité des réseaux WiFi dans nos environnements quotidiens. Des domiciles privés aux espaces publics, des bureaux aux cafés, les réseaux sans fil tissent déjà une toile dense à travers laquelle transitent nos données. Cette même infrastructure pourrait désormais servir à tracer nos mouvements physiques.
Felix Morsbach, co-auteur de l'étude, souligne que si les services de renseignement et les cybercriminels disposent effectivement de méthodes plus simples pour observer les gens, comme l'accès aux caméras de vidéosurveillance ou aux sonnettes vidéo connectées, les réseaux sans fil omniprésents pourraient devenir une infrastructure de surveillance quasi-exhaustive avec une propriété particulièrement préoccupante : leur invisibilité totale. Contrairement aux caméras CCTV facilement repérables et généralement soumises à des réglementations spécifiques, la surveillance par WiFi opère silencieusement, sans éveiller le moindre soupçon.
De la détection de présence à l'identification biométrique
Cette technologie s'inscrit dans le cadre plus large du développement du WiFi Sensing, une évolution majeure des capacités du WiFi qui ne se contente plus de transmettre des données mais permet également de détecter et d'analyser l'environnement physique. L'IEEE, l'organisme de normalisation des technologies WiFi, travaille actuellement sur l'amendement 802.11bf, spécifiquement dédié aux capacités de détection WiFi.
Bouygues Télécom indique d'ailleurs à ce sujet :
« Le Wi-Fi sensing ne capte ni image ni son. Il mesure uniquement les variations des ondes Wi-Fi dans un espace. À première vue, cela paraît plus respectueux de la vie privée quune caméra ou un micro. Mais il faut rester prudent. En analysant ces variations, le système peut en déduire des informations sensibles : présence, rythme de respiration, habitudes de déplacement voire identifier une personne selon sa démarche. Par ailleurs, cette technologie est invisible. Une personne peut être détectée sans le savoir, dans une pièce sans caméra ni capteur apparent. Cela soulève des questions légitimes sur le consentement et la transparence. Le cadre légal, en particulier le RGPD, impose des règles strictes pour ce type de données. Mais encore faut-il que les utilisateurs soient informés et puissent garder le contrôle. »
Officiellement, cet amendement vise des applications bénignes : détection de présence dans les bâtiments intelligents, surveillance à distance du bien-être des personnes âgées, systèmes d'éclairage automatiques. Le groupe de travail IEEE 802.11bf a été créé pour définir les modifications nécessaires aux standards WiFi existants afin de supporter ces nouvelles fonctionnalités de détection, tant dans les bandes de fréquences inférieures à 7 GHz que dans les bandes millimétriques au-dessus de 45 GHz.
Cependant, les mêmes technologies qui permettent de détecter si une personne est tombée dans sa salle de bain peuvent également être détournées pour identifier et suivre les individus à leur insu. Les chercheurs du KIT ont précisément démontré comment les informations de retour de beamforming, prévues dans le standard 802.11bf pour améliorer les performances du réseau, peuvent être exploitées comme vecteurs d'identification biométrique.
Le beamforming, ou formation de faisceaux, est une technique qui permet aux antennes WiFi d'orienter leurs signaux de manière directionnelle plutôt que de diffuser dans toutes les directions. Pour optimiser cette orientation, les appareils échangent constamment des informations sur la qualité du signal et les caractéristiques du canal de transmission. Ce sont précisément ces métadonnées, transmises sans chiffrement, que le système BFId exploite pour créer des signatures uniques.
Risques démultipliés dans les régimes autoritaires
Si les implications pour la vie privée dans les démocraties occidentales sont déjà considérables, l'équipe de recherche se montre particulièrement préoccupée par l'utilisation potentielle de cette technologie dans les États autoritaires. La capacité de suivre et d'identifier des manifestants ou des opposants politiques sans avoir besoin de déployer des caméras visibles ou de contrôler leurs appareils personnels représente un outil de répression d'une efficacité redoutable.
Dans un café qui diffuse un signal WiFi public, toute personne passant à proximité pourrait être identifiée et reconnue ultérieurement, que ce soit par les autorités publiques ou par des entreprises privées. Cette possibilité transforme radicalement la nature même de l'anonymat dans l'espace public. Alors que jusqu'à présent, ne pas porter de smartphone et éviter les caméras pouvait offrir un certain degré de discrétion, la surveillance par WiFi rend ces précautions totalement inefficaces.
Le professeur Strufe insiste sur la puissance de cette technologie tout en soulignant les risques qu'elle fait peser sur les droits fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée. L'équipe appelle donc avec urgence à l'intégration de mesures de protection et de garanties de confidentialité dans le futur standard IEEE 802.11bf, avant que celui-ci ne soit finalisé et déployé massivement.
Une fenêtre d'opportunité pour la protection de la vie privée
Le calendrier revêt une importance cruciale dans ce débat. Les chercheurs ont présenté leurs résultats en octobre 2025, à un moment où le standard IEEE 802.11bf est encore en cours d'élaboration. Selon les informations disponibles sur le processus de normalisation, le groupe de travail a déjà fait circuler plusieurs brouillons du standard et procédé à plusieurs votes internes depuis 2023. Le standard en est actuellement au stade de draft D3.0, mais n'a pas encore été finalisé pour adoption définitive.
Cette fenêtre temporelle offre une opportunité unique d'intégrer dès la conception du standard des mécanismes de protection de la vie privée. L'histoire des technologies nous enseigne qu'il est infiniment plus difficile de corriger les failles de sécurité et de confidentialité après le déploiement massif d'une technologie que de les anticiper dès la phase de conception. Une fois que des millions, voire des milliards d'appareils WiFi intégrant le standard 802.11bf seront déployés dans le monde, toute modification nécessitera des mises à jour matérielles et logicielles d'une ampleur considérable.
Parmi les mesures de protection envisageables figurent le chiffrement systématique des informations de retour de beamforming, l'introduction de mécanismes de randomisation des signatures radio, ou encore l'obligation d'obtenir un consentement explicite avant toute collecte de données de détection. Certains chercheurs suggèrent également que les dispositifs pourraient randomiser leur identifiant BSSID lors du redémarrage ou de leur déplacement, une mesure déjà implémentée par certains fabricants pour d'autres raisons de sécurité.
Convergence avec d'autres technologies de surveillance
La menace posée par le WiFi Sensing ne se développe pas en vase clos. Elle s'inscrit dans un écosystème de technologies de surveillance de plus en plus sophistiquées et interconnectées. Des recherches récentes ont démontré que le système de positionnement WiFi d'Apple, par exemple, peut être détourné pour suivre les déplacements d'appareils à travers le monde, y compris dans des zones de conflit.
Des chercheurs de l'Université du Maryland ont montré comment l'API du système de positionnement WiFi d'Apple pouvait être exploitée pour cataloguer et localiser plus de 2 milliards d'identifiants BSSID (Basic Service Set Identifier) dans le monde entier. Bien que cette vulnérabilité soit d'une nature différente de celle exposée par l'équipe du KIT, elle illustre comment les infrastructures WiFi peuvent être détournées de leur fonction première pour servir des objectifs de surveillance.
D'autres équipes de recherche, notamment à l'Université La Sapienza de Rome, ont développé des systèmes similaires. Leur technologie « WhoFi », présentée en juillet 2025, utilise également les perturbations des signaux WiFi pour identifier les individus, atteignant un taux de précision de 95,5% grâce à l'utilisation de réseaux neuronaux profonds pour interpréter les « empreintes digitales » radio uniques de chaque personne.
Les multiples facettes du WiFi Sensing
