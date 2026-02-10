Search Party de Ring : après les enfants, les animaux perdus deviennent le mobile pour instaurer la surveillance de masse par IA. Amazon exhibe son infrastructure IA de reconnaissance visuelle qui est opt-out

Le 8 février 2026, pendant que le public américain regardait les Seahawks de Seattle écraser les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Levi's Stadium de Santa Clara, une publicité de 30 secondes a provoqué bien plus de bruit que le score final. Amazon y présentait, sous une lumière attendrissante, sa nouvelle fonctionnalité Ring baptisée Search Party : un système qui, à partir d'une simple photo d'animal domestique publiée dans l'application, déclenche un scan automatisé par IA de l'ensemble des caméras Ring du voisinage pour retrouver l'animal disparu.
Le message se voulait humain et bienveillant. Le fondateur de Ring, Jamie Siminoff, y narrait lui-même : « Pets are family, but every year 10 million go missing. And the way we look for them hasn't changed in years, until now » (Les animaux domestiques font partie de la famille, mais chaque année, 10 millions d'entre eux disparaissent. Et la façon dont nous les recherchons n'a pas changé depuis des années, jusqu'à présent). Amazon annonçait même débourser un million de dollars pour équiper plus de 4 000 refuges américains de cette technologie. Difficile de faire plus inoffensif en apparence.
Sauf que dans les minutes qui ont suivi la diffusion, les réseaux sociaux ont explosé. Sur X, le terme « Search Party » a rapidement grimpé en tendance avec des milliers de publications qualifiant le concept de « creepy », et Reddit s'est enflammé avec un fil qui a rapidement attiré des centaines de commentaires.
L'IA au service des chiens... ou du panoptique ?
Pour comprendre pourquoi cette publicité a hérissé les poils des spécialistes de la vie privée, il faut regarder ce que Search Party fait réellement d'un point de vue technique. La fonctionnalité exploite les flux vidéo des caméras Ring déployées dans les quartiers résidentiels pour faire tourner un algorithme de reconnaissance d'image en temps réel. Un utilisateur poste la photo d'un animal perdu, et le système balaie automatiquement les images captées par les caméras voisines à la recherche d'une correspondance visuelle.
La même technologie qu'Amazon utilise pour retrouver des chiens perdus pourrait tout aussi facilement être retournée contre leurs propriétaires. Si la fonction Search Party peut localiser un animal domestique, rien n'empêcherait techniquement de l'utiliser pour pister des personnes.
C'est précisément là que le bât blesse pour les professionnels de la cybersécurité et les défenseurs des libertés numériques. Ring précise que les propriétaires de caméras peuvent se désinscrire de Search Party et que les données restent sous leur contrôle. Mais dans un monde où la couverture visuelle est aussi étendue, un individu choisissant de ne pas participer laisse tout de même une quantité suffisante d'images disponibles pour que l'IA de l'entreprise continue à scanner son environnement.
Un historique peu rassurant
La réaction épidermique du public tech ne sort pas de nulle part. Ring, filiale d'Amazon depuis son rachat en 2018, traîne derrière lui un casier judiciaire en matière de vie privée qui donne froid dans le dos. En 2022, Amazon a admis avoir fourni aux forces de l'ordre des enregistrements vidéo provenant de ses sonnettes connectées Ring, sans le consentement des propriétaires, et ce à au moins 11 reprises.
« Comme indiqué dans les directives de Ring relatives à l'application de la loi, Ring se réserve le droit de répondre immédiatement aux demandes d'information urgentes des forces de l'ordre dans les cas impliquant un danger imminent de mort ou de blessure physique grave pour toute personne. Les demandes de divulgation d'urgence doivent être accompagnées d'un formulaire de demande d'urgence dûment rempli. Sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande d'urgence et des circonstances décrites par l'agent, Ring détermine de bonne foi si la demande répond à la norme bien connue, fondée sur la loi fédérale, selon laquelle il existe un danger imminent de mort ou de blessure physique grave pour toute personne nécessitant la divulgation d'informations sans délai », précisait alors lentreprise en réponse au questionnaire dun sénateur.
En 2023, Amazon a accepté de verser plus de 30 millions de dollars pour clore deux plaintes de la FTC (Federal Trade Commission) américaine concernant notamment le partage des enregistrements vidéo Ring avec des tiers. La FTC avait reproché à la filiale d'avoir accordé un accès aux flux vidéo de ses clients à l'ensemble de ses employés et à des centaines de sous-traitants basés en Ukraine, sans vérification des besoins réels d'accès.
« Non seulement chaque employé de Ring et chaque sous-traitant basé en Ukraine pouvait accéder aux vidéos de chaque client (stockées en clair sur les serveurs de Ring), mais ils pouvaient également télécharger facilement les vidéos de n'importe quel client et les visionner, les partager ou les divulguer à leur guise », rapportait alors la FTC dans la plainte déposée auprès du DoJ. L'action en justice a exposé quelques-unes des violations de la vie privée que le régulateur a relevées lors de son enquête. Le document a décrit comment un agent du service clientèle peut avoir besoin d'accéder aux données vidéo d'un client particulier pour résoudre un problème.
Selon la FTC, ce même agent du service clientèle ayant un accès illimité à des vidéos appartenant à des milliers de clients qui n'ont jamais contacté le service clientèle. Autre constat encore plus effrayant que le précédent est décrit par le régulateur américain comme suit : « bien qu'un ingénieur travaillant sur la caméra à projecteur de Ring puisse avoir besoin d'accéder à certaines données vidéo provenant d'appareils extérieurs, cet ingénieur avait un accès illimité aux images de l'intérieur des chambres à coucher des clients ». Le personnel de Ring n'avait pas été formé à la gestion des données privées et l'entreprise n'avait pas limité les accès.
La plainte mentionne également qu'un employé a visionné des milliers d'enregistrements vidéo appartenant à au moins 81 utilisatrices et a concentré ses recherches sur des caméras dont les noms indiquaient qu'elles surveillaient un espace intime, comme « Chambre principale », « Salle de bain principale » ou « Caméra espionne ». La plainte indique que l'employé a passé plus d'une heure par jour à faire ce genre de choses, sans être détecté par Ring, pendant des mois. Puis, lorsqu'une collègue a signalé cette activité, son supérieur n'a pas tenu compte du rapport, affirmant à l'employée qu'il était « normal » qu'un ingénieur consulte autant de comptes.
Ring avait par ailleurs établi des relations particulièrement étroites avec environ 2 200 services de police aux États-Unis, leur permettant de demander des enregistrements vidéo directement aux propriétaires de caméras. Ce n'est qu'en 2024 qu'Amazon a finalement restreint cet accès, supprimant l'outil qui permettait aux forces de l'ordre de solliciter directement les utilisateurs via l'application Neighbors.
