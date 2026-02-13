Voici comment y mettre fin
TikTok a mis en place un suivi intersite des utilisateurs. Mais ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que TikTok peut également traquer et collecter les données des personnes qui n'utilisent pas la plateforme. Ce suivi repose sur des outils publicitaires intégrés dans dautres sites Web, en particulier le « pixel TikTok ». Lorsquun utilisateur visite un site qui utilise ce script, certaines informations sur sa navigation peuvent être transmises à TikTok sans interaction directe avec l'application. Le transfert de TikTok sous contrôle américain a exacerbé les préoccupations en matière de sécurité et certains utilisateurs accusent la plateforme de censure.
TikTok garde une trace de tout ce que vous faites sur son application. Au fil des ans, l'application de médias sociaux a fait les gros titres pour la quantité phénoménale de données qu'elle collecte ainsi que pour de nombreux scandales de violation de données et de la vie privée de ses utilisateurs. Si vous êtes un utilisateur assidu de TikTok, vous savez probablement déjà que l'application collecte énormément d'informations sur vous et vos activités en ligne.
Un nouveau rapport de la BBC a révélé un autre fait plus alarmant : même si vous n'avez pas un compte TikTok, l'application est en mesure de suivre chacun de vos mouvements. Les mesures de confidentialité standard, telles que la désinstallation d'applications ou la suppression des cookies, s'avèrent inefficaces.
Il existe un algorithme publicitaire sophistiqué en arrière-plan qui est particulièrement actif et agressif depuis le rachat de TikTok par des investisseurs américains, à savoir Oracle, Silver Lake et MGX. Ce script de suivi peut suivre les utilisateurs sur plusieurs sites Web, qu'ils aient ou non l'application TikTok sur leur appareil. Selon le rapport, il s'agit d'une tactique délibérée utilisée pour créer des profils d'utilisateurs riches et diffuser des publicités ciblées.
Ces profils d'utilisateurs contiennent des informations sur les achats effectués, les adresses électroniques, etc., et même des données relatives à la santé. Un exemple tiré du rapport mentionne un formulaire dans lequel les utilisateurs étaient invités à indiquer s'ils étaient ou non atteints d'un cancer. Le clic était alors immédiatement transmis à TikTok via un pixel intégré au site. D'autres cas concernaient des problèmes de fertilité et des maladies mentales.
Comment TikTok traque et identifie les internautes en ligne
Cette opération de tracking des internautes repose sur des outils publicitaires intégrés dans dautres sites Web, en particulier le « pixel TikTok ». Les opérateurs de sites Web eux-mêmes ne savent pas que TikTok a installé ces pixels de suivi sur leurs sites. Ils ne peuvent donc pas consentir à cette pratique (ni la refuser). Le rapport indique que dans certains cas, TikTok intercepte même des données qui étaient destinées à être transmises à Google.
Pour les experts en sécurité, l'approche de TikTok est extrêmement invasive. Même si TikTok filtre ensuite les données sensibles, il ne devrait pas intercepter ces données à l'insu des utilisateurs. De plus, les personnes qui ne possèdent pas de compte ont peu de moyens d'empêcher TikTok de traiter leurs données.
Un autre problème de violation de la vie privée est que TikTok n'utilise pas les cookies tiers traditionnels, qui peuvent être facilement rejetés par les utilisateurs. Au lieu de cela, TikTok s'appuie sur le « fingerprinting », une méthode controversée qui consiste à collecter et à intégrer toutes sortes d'informations inoffensives (par exemple, le système d'exploitation, le niveau de batterie, le fuseau horaire, la résolution d'écran) afin d'identifier les utilisateurs.
Lorsque toutes ces informations sont combinées, elles créent une « empreinte numérique » unique qui correspond à une personne spécifique. Cela rend possible la création dun suivi transversal entre différents sites. TikTok et ses partenaires peuvent se baser sur ces profils pour diffuser des publicités ciblées. (Tout comme Meta (avec le pixel Facebook), le pixel TikTok est conçu pour aider les annonceurs à mesurer lefficacité de leurs campagnes.)
Une pratique inscrite dans lécosystème publicitaire
Ce changement intervient quelques semaines seulement après la vente des activités américaines de TikTok à un groupe d'investisseurs proches du président Donald Trump. Cette transaction a suscité de nouvelles inquiétudes en matière de confidentialité chez les experts en droits de l'homme et utilisateurs, bien que TikTok affirme disposer de directives transparentes sur la manière dont il répond aux demandes de données émanant du gouvernement.
TikTok fait valoir que ces mécanismes sont courants dans la publicité en ligne et que les propriétaires de sites contrôlent les données envoyées. Lentreprise a déclaré que les informations sont utilisées pour le ciblage et la mesure des performances publicitaires, et quelle propose des paramètres permettant de gérer certaines données. Cependant, la quantité de données collectées par la plateforme a toujours une source de préoccupations majeures.
Il est important de noter que l'absence de l'application sur votre smartphone ne suffit pas pour échapper à ce suivi extrêmement invasif. Mais tout n'est pas perdu. Quelques mesures simples, que vous pouvez prendre en cinq minutes environ, vous aideront à empêcher TikTok d'accéder à vos informations.
En 2023, un rapport a révélé que TikTok aurait suivi les utilisateurs qui regardaient des contenus gays, suscitant des plaintes d'employés. Pendant au moins un an, certains employés de TikTok ont pu trouver ce qu'ils ont décrit en interne comme une liste d'utilisateurs qui regardent des contenus homosexuels sur l'application populaire, une collection d'informations qui a suscité des plaintes de la part de travailleurs, selon d'anciens employés de TikTok.
Ce que vous pouvez faire afin de réduire le suivi de TikTok
Le point central est que le suivi de TikTok dépend de linfrastructure publicitaire du Web plutôt que de linstallation de lapplication. Toute personne naviguant sur des sites intégrant le pixel peut être incluse dans les flux d'informations envoyées à la plateforme, ce qui rend la collecte moins visible et plus difficile à éviter. Selon le rapport, il ne suffit pas de désinstaller l'application TikTok, de supprimer votre compte ou d'effacer les cookies pour être à l'abri.
TikTok évalue toutes ses données de suivi côté serveur, et non dans le navigateur de l'utilisateur. Les experts en données et en sécurité recommandent donc d'empêcher TikTok d'intercepter et de stocker vos données dès le départ. Pour ce faire, vous devez passer à un navigateur axé sur la confidentialité, tel que Firefox, DuckDuckGo ou Brave. Vous pouvez installer des bloqueurs de suivi tels que Ghostery ou Disconnect sur votre navigateur actuel.
Entre autres mesures, vous pouvez également limiter le suivi publicitaire dans les paramètres de votre application. Sous Android, vous pouvez réinitialiser votre identifiant publicitaire en allant dans Paramètres > Google > Publicités et en sélectionnant « Supprimer l'identifiant publicitaire ». Sous iOS, vous pouvez aller dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Suivi et désactiver l'option « Autoriser les applications à demander le suivi ».
Les utilisateurs de l'application peuvent également supprimer les données collectées à leur sujet dans les paramètres de l'application. Cependant, le problème se pose pour ceux qui n'utilisent pas du tout l'application. Ces derniers doivent impérativement mettre en uvre les solutions ci-dessus.
TikTok sous contrôle américain : des débuts préoccupants
TikTok a entamé une nouvelle ère après la vente forcée de ses opérations américaines à des investisseurs locaux. Cette transition, censée apaiser les inquiétudes politiques et sécuritaires, s'est rapidement transformée en une série de déboires. La première semaine a été un désastre. Des créateurs influents ont même annoncé vouloir temporairement abandonner la plateforme, citant des inquiétudes liées à la confidentialité et à la liberté dexpression.
Lobjectif officiel de cette transaction était de répondre aux préoccupations du gouvernement américain concernant la sécurité nationale, la protection des données des Américains et linfluence de la Chine. Pourtant, la semaine qui a suivi na fait quintensifier les interrogations autour de la plateforme.
Dès la deuxième journée après la finalisation de la vente, TikTok a procédé à une mise à jour de ses conditions dutilisation. Celle-ci a maintenant introduit une collecte de données plus étendue, incluant notamment la géolocalisation précise des utilisateurs et dautres informations sensibles. Ces changements ont immédiatement suscité de fortes suspicions chez les utilisateurs, certains craignant une exploitation politique ou commerciale des données.
Pour rappel, le milliardaire controversé Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et donateur de Maga, a longtemps défendu lidée quune société placée sous lil constant de la surveillance numérique finirait par adopter un meilleur comportement. Son entreprise est également impliquée dans plusieurs scandales de violation de données, notamment en Chine où Oracle est accusé d'avoir aidé Pékin à parfaire la technologie de surveillance de sa population.
Pannes techniques et crises externes
Juste après le rachat, les États-Unis ont été frappés par deux événements majeurs. Une violente tempête de neige a balayé le pays, mettant environ 230 millions de personnes en alerte à cause des coupures de courant et des canalisations éclatées. Parallèlement, des agents de l'ICE ont abattu un citoyen américain à Minneapolis lors d'une manifestation, ce qui a suscité des mensonges éhontés de la part de la Maison Blanche malgré de nombreuses vidéos.
Ces deux événements ont bouleversé TikTok, bien que de manière différente. La tempête hivernale Fern a paralysé plusieurs centres de données Oracle dont dépend TikTok, ce que la société n'a pas rendu public à ce moment-là. L'application a subi de graves pannes. De nombreux utilisateurs ont rapporté qu'ils ne pouvaient pas télécharger de vidéos. D'autres ont déclaré que leurs vidéos n'avaient reçu aucune vue malgré un nombre important d'abonnés.
Accusations de censure et pression politique
Dans le même temps, certains tentaient d'utiliser TikTok pour exprimer leur indignation face à la mort violente d'Alex Pretti, tué par les agents de la police des frontières. Ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas publier de vidéos ou que celles-ci n'étaient vues par personne. En réponse, de nombreux utilisateurs, parmi lesquels le sénateur californien Scott Weiner, ont accusé TikTok de censurer les vidéos critiquant les agents fédéraux de l'immigration.
L'humoriste Meg Stalter a menacé de supprimer son compte. Le magazine Cosmopolitan a posé la question suivante : « TikTok censure-t-il les contenus anti-ICE ? » Le sénateur démocrate Chris Murphy, du Connecticut, a tweeté que la censure présumée de TikTok constituait « une menace pour la démocratie ».
Conclusion
TikTok a créé un système de surveillance qui fonctionne même sans l'application installée. Cette collecte massive de données, incluant des informations médicales sensibles, se fait souvent à l'insu des utilisateurs et des opérateurs de sites Web. Cette collecte massive de données sur les internautes s'est notamment intensifiée depuis le rachat de la branche américaine de TikTok par des investisseurs et groupes proches du président Donald Trump.
Face à cette surveillance généralisée, les utilisateurs ne sont pas totalement démunis. Des solutions existent pour reprendre le contrôle de sa vie privée en ligne, mais elles nécessitent une démarche active et informée. La protection de nos données personnelles exige aujourd'hui une vigilance constante et l'adoption d'outils spécifiques, car les pratiques des géants du numérique évoluent plus vite que les réglementations censées nous protéger.
Pour se protéger, il faut utiliser des navigateurs axés sur la protection de la vie privée et des bloqueurs de suivi, car désinstaller l'application ne suffit pas. Sur certains forums, les discussions portent sur la question de savoir si lapplication était plus sûre sous le contrôle de ByteDance ou sous celui des Américains.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous du suivi intersite invasif mis en place par TikTok ?
TikTok vous semble-t-il plus sûr depuis qu'il est passé sous le contrôle d'acteurs américains ?
Que pensez-vous des changements en matière de collecte de données introduits par TikTok après le rachat ?
Quelles autres approches de solutions proposez-vous pour échapper au suivi intersite mis en place par TikTok et d'autres applications ?
