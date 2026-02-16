Dans le but de maintenir la cohésion du secteur technologique mondial, 15 des entreprises les plus puissantes au monde, dont Google, Microsoft et Amazon, s'associent pour lancer la Trusted Tech Alliance

Les leaders mondiaux de la technologie lancent la Trusted Tech Alliance

Dans le but de maintenir la cohésion du secteur technologique mondial, 15 des entreprises les plus puissantes au monde, dont Google, Microsoft, Amazon et Jio Platforms, s'associent pour lancer la Trusted Tech Alliance (TTA). Annoncée vendredi 13 février lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, cette « Organisation des Nations unies de la technologie » vise à garantir que la technologie reste sûre, transparente et accessible, quel que soit le pays d'origine.Le groupe repose sur un ensemble de principes communs pour une pile technologique fiable, qui comprend la connectivité, l'infrastructure cloud, les semi-conducteurs, les logiciels et l'IA. Cette initiative est une réponse à la « souveraineté numérique » croissante, qui voit les pays tenter d'ériger des barrières autour de leurs secteurs technologiques afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, en particulier les États-Unis.Récemment, plusieurs dirigeants, dont le président français Emmanuel Macron, se sont exprimés sur la question de la dépendance excessive à l'égard de la technologie américaine. Cela a conduit à une promotion de la « souveraineté numérique », une idée selon laquelle un pays devrait avoir un contrôle total sur ses propres données et logiciels. Les 15 entreprises membres se sont engagées à respecter cinq principes fondamentaux :- Maintenir une gouvernance d'entreprise transparente et un comportement éthique.- Développer des technologies sécurisées et permettre à des experts indépendants de vérifier leur travail.- Veiller à ce que le matériel informatique réponde à des normes de sécurité mondiales élevées.- Soutenir un monde numérique inclusif et propice à l'innovation.- Respecter l'état de droit et protéger la vie privée des utilisateurs à tout prix.L'Alliance comprend : Anthropic, Cohere, Microsoft, Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Reliance Jio (Inde), Nokia (Finlande), Ericsson (Suède), NTT (Japon), SAP (Allemagne), Hanwha (Corée du Sud) et Saab (Suède).L'Alliance estime que la construction de barrières technologiques est dangereuse :», a déclaré Kiran Thomas, PDG de Jio Platforms.», a averti Börje Ekholm, PDG d'Ericsson.», a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft.», a déclaré Marcus Jadotte, vice-président des affaires gouvernementales et des politiques publiques chez Google Cloud.Voici l'annonce de la société Ericsson :Aujourd'hui, lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, 15 entreprises d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord ont annoncé le lancement de la Trusted Tech Alliance (TTA), un groupe de fournisseurs technologiques mondiaux partageant les mêmes idées qui s'unissent pour travailler au-delà des frontières, sur la base d'un ensemble de principes communs pour une pile technologique fiable, allant de la connectivité, l'infrastructure cloud et les semi-conducteurs aux logiciels et à l'IA.Ces principes sont conçus pour garantir que, quelle que soit la nationalité du fournisseur, les entreprises membres de cette alliance adhèrent à des engagements communs en matière de transparence, de sécurité et de protection des données, qui renforcent la confiance et permettent de faire profiter les populations du monde entier des avantages de la technologie.Face à un rythme de changement technologique sans précédent et à un environnement de plus en plus complexe, les pays et les clients recherchent une fiabilité et une résilience accrues de la part des fournisseurs de technologies et des services qu'ils fournissent. Dans le même temps, le scepticisme persiste à l'égard des technologies numériques et de leur impact négatif potentiel sur les individus et les sociétés. Dans ce contexte, il est essentiel que les entreprises de l'ensemble de la pile technologique s'unissent pour répondre à ces préoccupations.En définissant les caractéristiques d'une technologie fiable et un ensemble de principes de fonctionnement auxquels les signataires adhéreront, les membres de la TTA s'engagent à travailler avec les gouvernements et les clients pour garantir que les avantages des technologies émergentes puissent renforcer la confiance du grand public tout en stimulant la création d'emplois et la croissance économique.L'Alliance rassemble des entreprises de premier plan qui s'engagent à respecter un ensemble commun de pratiques et de principes clairs et vérifiables qui démontrent comment la technologie peut être sécurisée, fiable et exploitée de manière responsable, quel que soit le lieu où elle est développée ou déployée.À ce jour, les signataires de la Trusted Tech Alliance sont : Anthropic, AWS, Cassava Technologies, Cohere, Ericsson, Google Cloud, Hanwha, Jio Platforms, Microsoft, Nokia, Nscale, NTT, Rapidus, Saab et SAP.Les entreprises participantes ont convenu de cinq principes spécifiques qui définissent ce que signifie développer, déployer, exploiter et coopérer en tant que fournisseur mondial de technologies fiables :- Gouvernance d'entreprise transparente et conduite éthique- Transparence opérationnelle, développement sécurisé et évaluation indépendante- Chaîne d'approvisionnement robuste et surveillance de la sécurité- Écosystème numérique ouvert, coopératif, inclusif et résilient- Respect de l'état de droit et de la protection des donnéesCes engagements exigent des entreprises qu'elles aient une gouvernance d'entreprise solide et une conduite éthique, qu'elles développent des technologies de manière sécurisée et les gèrent de manière responsable tout au long de leur cycle de vie, et qu'elles utilisent des garanties de sécurité et de qualité contractuellement contraignantes avec leurs fournisseurs. Elles imposeront à leurs fournisseurs des normes de sécurité mondiales strictes et soutiendront un environnement numérique ouvert, coopératif et propice à l'innovation.La TTA continuera à développer sa communauté de fournisseurs mondiaux qui se consacrent à la promotion d'une pile technologique fiable, interopérable et ouverte, et à l'élaboration d'approches communes qui soutiennent les efforts nationaux et internationaux visant à renforcer la souveraineté, la résilience et la compétitivité.« À l'ère des changements technologiques rapides, la collaboration entre des pairs partageant les mêmes idées est essentielle pour promouvoir la confiance des clients et tirer pleinement parti des avantages de la technologie sur l'économie et la société. Nous rejoignons la Trusted Tech Alliance afin de renforcer notre engagement continu à fournir à nos clients une technologie fiable, sécurisée et résiliente », a déclaré David Zapolsky, directeur des affaires internationales et juridique chez Amazon.« À mesure que les systèmes d'IA deviennent plus puissants, stimulant l'innovation, accélérant la croissance économique et remodelant la sécurité nationale, les États-Unis, leurs alliés et leurs partenaires doivent s'assurer que les modèles les plus largement adoptés dans le monde sont sûrs, fiables, dignes de confiance et développés de manière transparente. Anthropic est fier de rejoindre la Trusted Tech Alliance et de soutenir le leadership américain en matière d'IA et de promouvoir des principes communs pour une IA fiable aux côtés de partenaires partageant les mêmes idées », a déclaré Sarah Heck, responsable des affaires extérieures chez Anthropic.« À l'heure où l'adoption des technologies émergentes connaît une progression sans précédent à l'échelle mondiale, Cassava Technologies est fière d'être l'un des membres fondateurs de la Trusted Tech Alliance. Je suis convaincu qu'un leadership responsable et une collaboration à l'échelle mondiale permettront à la technologie de continuer à favoriser le progrès humain et le développement économique inclusif, ce qui est particulièrement important pour nos jeunes et les générations futures », a déclaré Strive Masiyiwa, fondateur et président exécutif de Cassava Technologies.« Aucune entreprise ni aucun pays ne peut à lui seul mettre en place une infrastructure numérique sécurisée et fiable. La confiance et la sécurité ne peuvent être garanties qu'ensemble. C'est pourquoi, en collaboration avec des acteurs du secteur partageant les mêmes valeurs, nous avons lancé la Trusted Tech Alliance, une initiative qui s'engage à mettre en place des pratiques de confiance vérifiables dans l'ensemble de l'infrastructure numérique », a déclaré Börje Ekholm, président-directeur général d'Ericsson.« Google Cloud s'engage depuis longtemps à promouvoir le choix, la confiance et la souveraineté, qui sont aujourd'hui codifiés dans notre technologie. À travers la Trusted Tech Alliance, nous souhaitons défendre les principes auxquels nous adhérons déjà : promouvoir le choix des clients et fournir un portefeuille de solutions, grâce à des contrôles techniques et des partenariats locaux, afin de répondre aux exigences strictes en matière de souveraineté et aux normes régionales », a déclaré Marcus Jadotte, vice-président des affaires gouvernementales et des politiques publiques chez Google Cloud.« La confiance jouera un rôle essentiel dans le progrès technologique afin de garantir qu'il réponde aux besoins les plus urgents de la société. De la sécurité énergétique et la défense souveraine à la fabrication de pointe, nous pensons que des écosystèmes fiables sont essentiels pour sécuriser les sociétés, renforcer les industries et favoriser la résilience future », a déclaré Dong Kwan (DK) Kim, vice-président du groupe Hanwha.« Une technologie fiable, sécurisée et transparente est essentielle pour permettre une croissance numérique inclusive à l'échelle mondiale. Jio Platforms est fier de rejoindre la Trusted Tech Alliance afin de promouvoir des normes communes et des pratiques vérifiables dans l'ensemble de la pile technologique. Grâce à la collaboration avec des partenaires mondiaux, nous visons à renforcer la résilience, à élargir les opportunités numériques et à instaurer une confiance à long terme dans les systèmes de connectivité, de cloud et d'IA de nouvelle génération », a déclaré Kiran Thomas, PDG de Jio Platforms.« Dans le contexte géopolitique actuel, il est essentiel que des entreprises partageant les mêmes idées travaillent ensemble pour protéger la sécurité et promouvoir des normes mondiales élevées afin de préserver la confiance dans la technologie au-delà des frontières », a déclaré Brad Smith, vice-président et président de...