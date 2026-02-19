IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Les utilisateurs de Roblox, Reddit et Discord contraints de se soumettre à un système biométrique soutenu par Peter Thiel,
L'identité est de plus en plus requise en ligne pour prouver que l'on est adulte

Le , par Patrick Ruiz
0 commentaire

0PARTAGES

1  0 
Les utilisateurs de Roblox, Reddit et Discord contraints de se soumettre à un système biométrique soutenu par Peter Thiel
Lidentité est de plus en plus requise en ligne pour prouver que lon est adulte

Les utilisateurs des plateformes en ligne dénommées Roblox, Reddit et Discord sont désormais contraints de se soumettre à un système didentification biométrique soutenu par Peter thiel. Cest ce que souligne un récent rapport de lOpen Rights Group qui fait suite à ladoption par plusieurs pays de lois destinées à instaurer les vérifications dâge en ligne. Lobjectif : protéger les plus jeunes contre divers fléaux qui sévissent sur Internet (pédopornographie, etc.). La liste des initiatives qui mènent vers un Internet global piloté sur le modèle chinois ne cesse de sallonger.




Le modèle chinois de surveillance dInternet prend peu à peu forme dans les autres pays

La Chine dispose déjà dune identité numérique pour contrôler encore plus les activités de ses citoyens en ligne. Ce pays connu comme la matérialisation de la fiction Big Brother de 1984 apparaît désormais comme un exemple pour bon nombre dautres en matière de surveillance de masse. En effet, de lAustralie au Canada en passant par lEurope, on assiste à une multiplication dinitiatives allant dans le sens de vérifier lâge des internautes avec pour motif de protéger les plus jeunes contre les abus sexuels en ligne.

Le 9 février 2026, Discord a officiellement annoncé le déploiement mondial, prévu pour début mars, de son programme baptisé « Teen By Default ». Le principe est simple  et c'est justement là que le bât blesse. Désormais, par défaut, tous les utilisateurs de la plateforme sont considérés comme des adolescents. Pour sortir de cette expérience bridée  qui implique notamment une messagerie restreinte, un filtrage automatique des contenus et l'impossibilité d'accéder aux espaces réservés aux adultes  il faut prouver son âge. Et les méthodes proposées ne font pas dans la dentelle : soit un scan facial par selfie vidéo, dont l'IA estime l'âge, soit, dans les cas litigieux, le téléversement d'une pièce d'identité officielle auprès d'un prestataire tiers.

Discord défend sa décision en arguant que cette démarche vise à créer des protections solides pour les adolescents tout en offrant aux adultes vérifiés une flexibilité accrue. Mais l'argument peine à convaincre une communauté déjà méfiante. Et pour cause : en octobre 2025, Discord avait dû admettre qu'un prestataire tiers avait été compromis, exposant les données personnelles d'environ 70 000 utilisateurs  données incluant, précisément, des photos de documents d'identité collectées dans le cadre des premières vérifications d'âge déployées au Royaume-Uni et en Australie.

Demander à des millions d'utilisateurs de confier leur visage ou leur carte d'identité à une plateforme qui vient tout juste de subir une fuite massive : difficile de rêver d'une communication plus contre-productive. Discord assure pourtant que les selfies vidéo ne quittent jamais l'appareil de l'utilisateur et que les documents d'identité remis aux partenaires sont supprimés rapidement. Mais « rapidement » n'est pas « immédiatement », et aucun délai précis n'est communiqué. Cette opacité a suffi à déclencher un véritable vent de panique dans la communauté.



Même la France a évoqué la mise en place dun mécanisme de certification visant à contrôler lâge

Lobjectif : obliger les sites pornographiques à contrôler efficacement l'âge des spectateurs sur leurs sites. La mesure prévoyait que les personnes souhaitant consulter ces sites installent sur leur téléphone portable une application de certification numérique agréée par le gouvernement pour prouver qu'elles ont au moins 18 ans.

La protection des enfants est le justificatif commun de toutes ces initiatives

Les gouvernements affirment que ces mesures protégeront les utilisateurs, notamment les enfants, contre des dangers tels que la pédopornographie, les contenus terroristes ou la désinformation. Cependant, les critiques soulignent que les définitions floues de ce qui constitue un contenu « nuisible » pourraient ouvrir la voie à une censure excessive, limitant la liberté d'expression. De plus, les startups et plateformes indépendantes pourraient ne pas avoir les moyens de se conformer aux nouvelles règles. Certains dénoncent également une surveillance intrusive des activités en ligne des utilisateurs, compromettant leur vie privée. Enfin, il existe une inquiétude quant à l'utilisation potentielle de ces lois pour réprimer des opinions dissidentes ou contrôler les discours politiques.

« La vérification de l'âge empêche les gens d'accéder anonymement à l'information en ligne », expliquait déjà Riana Pfefferkorn, chercheuse en politiques publiques à l'université Stanford. « Cela inclut les informations auxquelles les adultes ont tout à fait le droit d'accéder, mais qu'ils ne veulent pas que d'autres sachent qu'ils consultent, comme la pornographie, ainsi que les informations auxquelles les enfants veulent accéder, mais qui, pour des raisons politiques, sont jugées inappropriées pour eux, comme les informations précises sur la sexualité, la santé reproductive et le contenu LGBTQ. »

Avant l'entrée en vigueur de la loi, les experts sétaient accordés sur un point : le système serait contourné. Les ados les plus technophiles savent déjà utiliser des VPN, des DNS chiffrés (DNS-over-HTTPS) ou même des navigateurs alternatifs pour simuler une connexion depuis létranger, où les règles ne sappliquent pas. Selon eux, cela pourrait favoriser lutilisation de plateformes plus dangereuses, non régulées, voire illégales, hébergées hors du Royaume-Uni. Autrement dit, la loi pourrait déplacer le problème sans vraiment le résoudre.

Source : Open Rights Group

Et vous ?

Les mesures de vérification d'âge sont-elles réellement efficaces pour protéger les mineurs, ou poussent-elles simplement les utilisateurs vers des méthodes de contournement qui pourraient, à terme, rendre la tâche des régulateurs plus difficile ?

Partagez-vous les avis selon lesquels ce nest quune question de temps avant que la totalité dInternet soit surveillée sur le modèle chinois ?

La responsabilité de protéger les enfants de la pornographie incombe-t-elle dabord aux parents, aux écoles, ou à lÉtat ?

Peut-on vraiment empêcher les adolescents motivés de contourner les règles, ou sagit-il dune course technologique perdue davance ?

Les lois sur la vérification de lâge sont-elles une avancée nécessaire pour la protection de lenfance ou un pas de plus vers une surveillance de masse ?
Vous avez lu gratuitement 900 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème