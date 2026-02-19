Lidentité est de plus en plus requise en ligne pour prouver que lon est adulte
Les utilisateurs des plateformes en ligne dénommées Roblox, Reddit et Discord sont désormais contraints de se soumettre à un système didentification biométrique soutenu par Peter thiel. Cest ce que souligne un récent rapport de lOpen Rights Group qui fait suite à ladoption par plusieurs pays de lois destinées à instaurer les vérifications dâge en ligne. Lobjectif : protéger les plus jeunes contre divers fléaux qui sévissent sur Internet (pédopornographie, etc.). La liste des initiatives qui mènent vers un Internet global piloté sur le modèle chinois ne cesse de sallonger.
On parlait de Persona dans nos précédents Tweets concernant le processus de vérification de l'âge sur Discord.— NumerInside (@NumerInside) February 14, 2026
Devinez ce que l'on vient tout juste de découvrir ici?
Que X passe également par Persona pour vérifier votre identité, via l'envoi d'un document d'identité et d'un pic.twitter.com/BkjT8Ahrjr
Le modèle chinois de surveillance dInternet prend peu à peu forme dans les autres pays
La Chine dispose déjà dune identité numérique pour contrôler encore plus les activités de ses citoyens en ligne. Ce pays connu comme la matérialisation de la fiction Big Brother de 1984 apparaît désormais comme un exemple pour bon nombre dautres en matière de surveillance de masse. En effet, de lAustralie au Canada en passant par lEurope, on assiste à une multiplication dinitiatives allant dans le sens de vérifier lâge des internautes avec pour motif de protéger les plus jeunes contre les abus sexuels en ligne.
Le 9 février 2026, Discord a officiellement annoncé le déploiement mondial, prévu pour début mars, de son programme baptisé « Teen By Default ». Le principe est simple et c'est justement là que le bât blesse. Désormais, par défaut, tous les utilisateurs de la plateforme sont considérés comme des adolescents. Pour sortir de cette expérience bridée qui implique notamment une messagerie restreinte, un filtrage automatique des contenus et l'impossibilité d'accéder aux espaces réservés aux adultes il faut prouver son âge. Et les méthodes proposées ne font pas dans la dentelle : soit un scan facial par selfie vidéo, dont l'IA estime l'âge, soit, dans les cas litigieux, le téléversement d'une pièce d'identité officielle auprès d'un prestataire tiers.
Discord défend sa décision en arguant que cette démarche vise à créer des protections solides pour les adolescents tout en offrant aux adultes vérifiés une flexibilité accrue. Mais l'argument peine à convaincre une communauté déjà méfiante. Et pour cause : en octobre 2025, Discord avait dû admettre qu'un prestataire tiers avait été compromis, exposant les données personnelles d'environ 70 000 utilisateurs données incluant, précisément, des photos de documents d'identité collectées dans le cadre des premières vérifications d'âge déployées au Royaume-Uni et en Australie.
Demander à des millions d'utilisateurs de confier leur visage ou leur carte d'identité à une plateforme qui vient tout juste de subir une fuite massive : difficile de rêver d'une communication plus contre-productive. Discord assure pourtant que les selfies vidéo ne quittent jamais l'appareil de l'utilisateur et que les documents d'identité remis aux partenaires sont supprimés rapidement. Mais « rapidement » n'est pas « immédiatement », et aucun délai précis n'est communiqué. Cette opacité a suffi à déclencher un véritable vent de panique dans la communauté.
Ridiculous that @discord's "teen by default" policy is even being applied to people who proved their age via government issued ID a year ago. pic.twitter.com/m7qD2B5MLR— DUNGDEVIL (@DUNGDIABLO) February 18, 2026
Même la France a évoqué la mise en place dun mécanisme de certification visant à contrôler lâge
Lobjectif : obliger les sites pornographiques à contrôler efficacement l'âge des spectateurs sur leurs sites. La mesure prévoyait que les personnes souhaitant consulter ces sites installent sur leur téléphone portable une application de certification numérique agréée par le gouvernement pour prouver qu'elles ont au moins 18 ans.
La protection des enfants est le justificatif commun de toutes ces initiatives
Les gouvernements affirment que ces mesures protégeront les utilisateurs, notamment les enfants, contre des dangers tels que la pédopornographie, les contenus terroristes ou la désinformation. Cependant, les critiques soulignent que les définitions floues de ce qui constitue un contenu « nuisible » pourraient ouvrir la voie à une censure excessive, limitant la liberté d'expression. De plus, les startups et plateformes indépendantes pourraient ne pas avoir les moyens de se conformer aux nouvelles règles. Certains dénoncent également une surveillance intrusive des activités en ligne des utilisateurs, compromettant leur vie privée. Enfin, il existe une inquiétude quant à l'utilisation potentielle de ces lois pour réprimer des opinions dissidentes ou contrôler les discours politiques.
« La vérification de l'âge empêche les gens d'accéder anonymement à l'information en ligne », expliquait déjà Riana Pfefferkorn, chercheuse en politiques publiques à l'université Stanford. « Cela inclut les informations auxquelles les adultes ont tout à fait le droit d'accéder, mais qu'ils ne veulent pas que d'autres sachent qu'ils consultent, comme la pornographie, ainsi que les informations auxquelles les enfants veulent accéder, mais qui, pour des raisons politiques, sont jugées inappropriées pour eux, comme les informations précises sur la sexualité, la santé reproductive et le contenu LGBTQ. »
Avant l'entrée en vigueur de la loi, les experts sétaient accordés sur un point : le système serait contourné. Les ados les plus technophiles savent déjà utiliser des VPN, des DNS chiffrés (DNS-over-HTTPS) ou même des navigateurs alternatifs pour simuler une connexion depuis létranger, où les règles ne sappliquent pas. Selon eux, cela pourrait favoriser lutilisation de plateformes plus dangereuses, non régulées, voire illégales, hébergées hors du Royaume-Uni. Autrement dit, la loi pourrait déplacer le problème sans vraiment le résoudre.
Source : Open Rights Group
Et vous ?
Les mesures de vérification d'âge sont-elles réellement efficaces pour protéger les mineurs, ou poussent-elles simplement les utilisateurs vers des méthodes de contournement qui pourraient, à terme, rendre la tâche des régulateurs plus difficile ?
Partagez-vous les avis selon lesquels ce nest quune question de temps avant que la totalité dInternet soit surveillée sur le modèle chinois ?
La responsabilité de protéger les enfants de la pornographie incombe-t-elle dabord aux parents, aux écoles, ou à lÉtat ?
Peut-on vraiment empêcher les adolescents motivés de contourner les règles, ou sagit-il dune course technologique perdue davance ?
Les lois sur la vérification de lâge sont-elles une avancée nécessaire pour la protection de lenfance ou un pas de plus vers une surveillance de masse ?
Vous avez lu gratuitement 900 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.