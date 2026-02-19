Vous pouvez jailbreaker un F-35 comme un iPhone, déclare le chef de la défense néerlandais. Et si l'Europe venait de découvrir son arme secrète contre le chantage numérique de Washington ?

C'est lors d'une émission de podcast sur BNR Nieuwsradio que Gijs Tuinman, secrétaire d'État néerlandais à la Défense, a lâché cette confidence pour le moins surprenante. Interrogé sur la capacité des forces européennes à maintenir et à mettre à jour le logiciel de leurs F-35 si les États-Unis venaient à se retirer du partenariat de défense occidental, il a répondu avec un aplomb déconcertant : « Je vais dire quelque chose que je n'aurais jamais dû dire, mais je le dis quand même : vous pouvez jailbreaker un F-35 comme un iPhone. »
La formule est saisissante, elle est volontairement provocatrice, et elle est surtout révélatrice d'une inquiétude profonde qui monte dans les capitales européennes depuis que les États-Unis de Donald Trump ont fait planer le doute sur leur fiabilité comme alliés. Tuinman n'a pas développé davantage sa pensée technique, mais le sous-entendu est clair : si Washington venait à couper le robinet des mises à jour logicielles, les Européens auraient la capacité de se débrouiller seuls. Du moins, en théorie.
Le F-35 : une arme, mais surtout un logiciel
Pour comprendre l'enjeu, il faut d'abord saisir ce qu'est réellement le F-35 du point de vue informatique. Avec plus de 8 millions de lignes de code, le F-35 est fondamentalement un système d'armes défini par le logiciel, de nature très fortement en réseau, qui repose sur des mises à jour régulières pour maintenir ses performances. Ce n'est pas un avion avec un ordinateur de bord. C'est presque le contraire : un ordinateur volant dont les capacités combatives dépendent d'un flux continu de données, de patches, et de mises à jour de missions.
Le cerveau logistique de cet appareil s'appelle ALIS Autonomic Logistics Information System. Ce système surveille la santé de l'avion statistiques du moteur, usure des éléments et transmet ces informations à un serveur central géré par les États-Unis afin que les unités de maintenance puissent réparer les éléments et commander des pièces. ALIS a cependant souffert de nombreux problèmes : données inexactes, mises à jour lentes, infrastructure lourde difficile à déployer en environnement expéditionnaire. C'est pourquoi le département américain de la Défense est en train de migrer vers son successeur cloud-native, ODIN Operational Data Integrated Network.
ODIN maintient les mêmes fonctions de haut niveau qu'ALIS, mais il emploie des améliorations architecturales majeures. Son backend est hébergé dans le cloud, son matériel est plus compact et renforcé, et il permet des mises à jour logicielles continues via un environnement de données intégré. En termes techniques, on est passé d'une architecture distribuée locale à une architecture cloud-first centralisée côté américain. Ce qui est fonctionnellement plus efficace, mais stratégiquement plus problématique pour les alliés non-américains.
Le mythe du « kill switch » et la réalité plus froide de la dépendance
Depuis plusieurs mois, les commentateurs s'interrogent sur l'existence d'un hypothétique « kill switch » que Washington pourrait activer à distance pour immobiliser les F-35 européens. Plusieurs autorités, dont le Pentagone via le Joint Program Office, démentent ce scénario. Et sur le plan purement technique, selon un rapport du Government Accountability Office, ni ALIS ni ODIN ne s'interfacent avec les commandes opérationnelles du F-35 : ce sont des systèmes de support, pas des coupe-circuits.
Autrement dit, un F-35 peut décoller et voler sans connexion permanente à ODIN. Mais voilà où la nuance devient capitale : voler ne veut pas dire combattre efficacement. Si les Américains venaient à couper le cordon ombilical des mises à jour du F-35 et surtout de leur chaîne logistique, la capacité opérationnelle des flottes européennes ne tiendrait pas très longtemps.
La vraie dépendance est donc plus subtile et plus insidieuse qu'un simple bouton on/off. Elle réside dans les clés cryptographiques, les fichiers de mission, l'accès aux outils de reprogrammation, la chaîne d'approvisionnement et le support industriel. Parmi ces éléments, les Mission Data Files (MDF) méritent une attention particulière : ces fichiers contiennent les signatures des systèmes de défense ennemis, les trajectoires d'approche optimisées, les fréquences à brouiller. En temps de guerre, ils doivent être mis à jour en quelques heures pour suivre les contre-mesures adverses. Sans accès à ces fichiers, le F-35 reste un avion rapide et furtif, mais aveugle aux nouvelles menaces.
Jailbreaker un chasseur furtif : possible, mais à quel coût ?
La comparaison avec l'iPhone faite par Tuinman est séduisante rhétoriquement, mais techniquement très approximative. Ken Munro, fondateur de Pen Test Partners un cabinet spécialisé dans les tests de sécurité des systèmes embarqués aéronautiques a immédiatement relativisé la déclaration néerlandaise. Contrairement aux appareils grand public comme l'iPhone, facilement accessibles par la communauté de recherche en sécurité, on ne peut pas acheter un F-35 sur eBay. La barrière à l'entrée pour les chercheurs et les hackers est tout simplement trop élevée pour le matériel militaire.
L'iPhone est jailbreaké régulièrement grâce à une combinaison de facteurs : une large communauté d'accès physique aux appareils, une motivation commerciale (revente de jailbreaks, développement d'applications non autorisées), et des décennies d'outillage accumulé. Rien de tout cela n'existe dans le contexte d'un chasseur furtif dont chaque exemplaire est tracé, inventorié, et physiquement accessible uniquement dans des bases militaires sécurisées.
À ce jour, Israël est le seul pays connu à avoir négocié un accord avec Lockheed Martin lui donnant le droit d'installer des logiciels développés localement sur ses F-35I, et d'exploiter ses appareils en dehors du réseau ALIS/ODIN. Les Israéliens ont également obtenu la capacité d'effectuer leur propre maintenance de dépôt de manière indépendante. C'est un cas absolument unique, obtenu de haute lutte dans une négociation de plusieurs années, et qui reflète le poids géopolitique particulier d'Israël dans les relations avec Washington.
Pour les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, le Danemark, la Pologne ou le Royaume-Uni tous opérateurs ou futurs opérateurs de F-35 , reproduire ce modèle relèverait d'une refonte complète des termes contractuels avec Lockheed Martin et le gouvernement américain. Ce n'est pas impossible, mais c'est d'une complexité politique et industrielle considérable.
La tension géopolitique comme accélérateur de prise de conscience
Ce qui rend la déclaration de Tuinman particulièrement significative, c'est son contexte. Elle intervient dans un climat de crispations transatlantiques sans précédent depuis la fin de la Guerre froide. Les menaces de Trump sur le Groenland, la pause de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, les tensions commerciales et les remises en question de l'engagement américain dans l'OTAN ont brusquement transformé ce qui était une question théorique de souveraineté en problème opérationnel urgent.
Des dissensions entre l'administration Trump et certains alliés américains ont déjà provoqué des turbulences pour le programme F-35 : le Canada a lancé une révision de ses plans d'acquisition, et des questions plus larges se posent sur l'avenir des exportations de défense...
