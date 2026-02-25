Discord reporte sa politique controversée de vérification de l'âge après que les utilisateurs de la plateforme populaire ont exprimé de vives objections et des inquiétudes concernant la confidentialité

Discord est une plateforme sociale de messagerie instantanée et de VoIP qui permet de communiquer par appels vocaux, appels vidéo, messages texte et médias. La communication peut être privée ou se faire au sein de communautés virtuelles appelées « serveurs ». Un serveur est un ensemble de salons de discussion et de canaux vocaux permanents accessibles via des liens d'invitation. En 2024, Discord compte environ 150 millions d'utilisateurs actifs par mois et 19 millions de serveurs actifs par semaine. Il est principalement utilisé par les gamers, mais la part des utilisateurs intéressés par d'autres sujets est en augmentation. En mars 2024, Discord est le 30e site web le plus visité au monde, et 22,98 % de son trafic provient des États-Unis.
Le 9 février 2026, journée mondiale pour un Internet plus sûr (Safer Internet Day), Discord a annoncé le déploiement mondial de ses paramètres dits « Teen-by-Default ». Désormais, tous les utilisateurs, nouveaux et existants, seront automatiquement basculés vers une expérience adaptée aux adolescents, sauf s'ils prouvent qu'ils sont adultes. La mise en uvre progressive débutera début mars, et les restrictions sont loin d'être anodines. Pour retrouver un accès complet à la plateforme, il faudra scanner son visage ou transmettre une pièce d'identité officielle à un prestataire tiers.
Ce qui rend cette annonce particulièrement explosive tient à son contexte immédiat. Une cyberattaque récente contre un prestataire tiers de services a révélé une faille critique dans la sécurité opérationnelle de Discord, entraînant le vol de données utilisateur à partir de tickets d'assistance. L'ensemble de données principal comprend : les conversations et les pièces jointes des tickets d'assistance, les identifiants des utilisateurs (nom d'utilisateur, e-mail) et les adresses IP, des données de facturation limitées (type de paiement, 4 derniers chiffres de la carte). L'incident de violation de données subis par Discord met en lumière les limites structurelles de la vérification dâge. Selon les experts, l'exigence de la vérification de l'âge augmente le taux de données collectées par les plateformes en ligne, ce qui attire davantage les pirates.
Récemment, Discord annonce reporter sa politique controversée de vérification de l'âge après avoir essuyé une vive réaction de la part des utilisateurs préoccupés par leur vie privée. Le déploiement mondial du système est désormais reporté au second semestre 2026, a écrit Stanislav Vishnevskiy, directeur technique et cofondateur de Discord, dans un article de blog reconnaissant que l'entreprise « avait manqué le coche ».
« Beaucoup d'entre vous craignent qu'il ne s'agisse là d'une nouvelle tentative de la part d'une grande entreprise technologique pour collecter vos données personnelles. Que nous créons un problème pour justifier des solutions intrusives », a écrit Vishnevskiy. « Je comprends ce scepticisme. Il est justifié, non seulement à notre égard, mais aussi à l'égard de l'ensemble du secteur technologique. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. »
Discord, qui affirme compter plus de 200 millions d'utilisateurs actifs, continuera à respecter ses obligations légales spécifiques en matière de vérification de l'âge des utilisateurs, a déclaré l'entreprise, mais l'extension mondiale de la vérification de l'âge n'interviendra qu'après modification de la politique initiale définie début février.
L'entreprise a annoncé au début du mois qu'elle mettrait en place en mars une politique de vérification de l'âge qui inclurait la numérisation du visage ou la demande de téléchargement d'une pièce d'identité pour les utilisateurs dont elle ne pourrait déterminer l'âge. Cette annonce a rapidement suscité la colère des utilisateurs. Beaucoup ont souligné une récente faille de sécurité chez un fournisseur tiers avec lequel Discord travaillait, qui a exposé les photos d'identité officielles de près de 70 000 utilisateurs de Discord.
Vishnevskiy a fait référence à cette faille de sécurité dans son article de blog, écrivant qu'il comprenait que cet incident avait renforcé le scepticisme des utilisateurs, mais il a souligné que la société ne travaillait plus avec ce fournisseur et qu'elle appliquait des normes rigoureuses à ses partenaires.
« Tous les fournisseurs avec lesquels nous travaillons sont soumis à un contrôle de sécurité et de confidentialité avant leur intégration », a-t-il écrit. « Cela inclut des limites contractuelles sur l'utilisation des données et des exigences strictes en matière de conservation et de suppression. Les informations fournies pour la vérification de l'âge ne sont conservées que pendant la durée minimale nécessaire, ce qui signifie dans la plupart des cas qu'elles sont immédiatement supprimées. Si un fournisseur ne satisfait pas à ces exigences, nous ne travaillons pas avec lui. »
L'un des fournisseurs qui n'a pas satisfait à ces critères est Persona, un service de vérification d'identité. Vishnevskiy a déclaré que Discord avait effectué un test limité avec Persona au Royaume-Uni en janvier seulement. L'entreprise n'a pas été en mesure de satisfaire à la norme de Discord en matière d'estimation de l'âge à partir du visage, a écrit Vishnevskiy, qui stipule que l'estimation « doit être effectuée entièrement sur l'appareil, ce qui signifie que vos données biométriques ne quittent jamais votre téléphone ».
La société s'est distanciée de Persona après que cette relation ait également fait l'objet de critiques en ligne. Persona est soutenue par la société de capital-risque Founders Fund, dirigée par Peter Thiel, cofondateur de Palantir Technologies. Thiel et Palantir sont souvent critiqués pour les partenariats conclus par l'entreprise avec le gouvernement à des fins de surveillance. Palantir a récemment signé un accord avec l'agence américaine de contrôle de l'immigration et des douanes (ICE) afin de rationaliser le processus d'identification et d'expulsion des personnes ciblées par l'agence.
La politique initiale, et même sa version révisée, ont suscité une vive réaction, bien que Vishnevskiy ait écrit que « pour plus de 90 % des utilisateurs, rien ne change ». Discord est en mesure de déterminer de manière proactive l'âge de la grande majorité des utilisateurs en examinant les signaux au niveau du compte. Ceux-ci comprennent la durée d'existence du compte, l'existence d'un mode de paiement enregistré, les types de serveurs auxquels l'utilisateur est connecté et les habitudes générales d'activité du compte, a écrit Vishnevskiy. Il a souligné que l'entreprise ne lit pas les messages, n'analyse pas les conversations et ne consulte pas le contenu des comptes pour estimer l'âge des utilisateurs.
Pour la minorité d'utilisateurs dont Discord ne peut déterminer l'âge, l'entreprise s'efforce actuellement de proposer d'autres options que la reconnaissance faciale et la demande d'une pièce d'identité, notamment la vérification par carte de crédit. L'entreprise va « finaliser et élargir » les options alternatives avant de déployer le nouveau système.
Les utilisateurs qui choisissent de ne pas vérifier leur âge pourront conserver leur compte, leurs serveurs, leur liste d'amis, leurs messages directs et leur chat vocal, mais ne pourront pas accéder au contenu soumis à une restriction d'âge ni modifier certains paramètres de sécurité par défaut conçus pour protéger les adolescents, écrit Vishnevskiy. Discord a promis à ses utilisateurs de publier un article détaillé expliquant le fonctionnement de ses systèmes de détermination automatique de l'âge et de répertorier tous les fournisseurs de services de vérification et leurs pratiques sur son site web.
Voici l'annonce de Stanislav Vishnevskiy, directeur technique et cofondateur de Discord :
Bien gérer la vérification de l'âge à l'échelle mondiale : nos erreurs passées et les changements en cours
J'ai créé Discord parce que je voulais un moyen plus simple de passer du temps avec mes amis en ligne, comme je le faisais quand j'étais plus jeune. C'est toujours vrai aujourd'hui. Quand je rentre du travail, je rejoins mes amis sur VC, je regarde l'un d'entre eux passer des heures à s'acharner sur Baby Steps, ou je me lance dans Arc Raiders et je me lie d'amitié avec d'autres joueurs jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'hilarant et de mémorable. Ces moments, que l'on ne peut vivre que dans les jeux, sont la raison d'être de Discord.
Ainsi, lorsque nous avons annoncé notre projet de vérification mondiale de l'âge et que j'ai vu la réaction de notre communauté, je ne l'ai pas seulement interprétée en tant que directeur technique. Je l'ai interprétée en tant qu'utilisateur quotidien de Discord. Et je souhaite vous parler directement de ce que nous faisons, des raisons pour lesquelles nous le faisons et des changements que nous apportons en fonction de vos commentaires.
Où nous avons manqué notre cible
Je vais être franc : nous savions que ce déploiement allait être controversé. Chaque fois que vous introduisez quelque chose qui touche à l'identité et à la vérification, les gens ont des réactions très vives. Et à juste titre. Avec le recul, nous aurions dû fournir plus de détails sur nos intentions et sur le fonctionnement du processus.
Au vu de la façon dont cela a été perçu, beaucoup d'entre vous ont pensé que nous exigions de tout le monde un scan du visage et le téléchargement d'une pièce d'identité pour pouvoir utiliser Discord. Ce n'est pas le cas, mais le fait que tant de personnes le croient nous montre que nous avons échoué dans notre tâche la plus fondamentale : expliquer clairement ce que nous faisons et pourquoi. C'est de notre faute.
En outre, beaucoup d'entre vous craignent qu'il s'agisse simplement d'une nouvelle tentative de la part d'une grande entreprise technologique pour collecter vos données personnelles. Que nous créons un problème pour justifier des solutions intrusives. Je comprends ce scepticisme. Il est justifié, non seulement à notre égard, mais aussi à l'égard de l'ensemble du secteur technologique. Mais ce n'est pas ce que nous faisons.
Il n'est pas réaliste de vous demander de nous croire sur parole, et nous en sommes conscients. Je vais donc essayer à nouveau d'expliquer clairement ce que nous essayons réellement d'accomplir.
Ce que nous essayons réellement de faire
Notre objectif est simple : préserver l'expérience Discord telle qu'elle est pour la grande majorité des utilisateurs, tout en garantissant une expérience adaptée à l'âge de chacun. Plus de 90 % des utilisateurs n'auront jamais besoin de vérifier leur âge pour continuer à utiliser Discord exactement comme ils le font aujourd'hui. Cela est en partie rendu possible grâce à nos systèmes de sécurité internes, qui permettent déjà de déterminer l'âge de nombreux utilisateurs adultes sans aucune action de leur part. Nous publierons la méthodologie utilisée dans un article de blog technique avant le lancement mondial.
Nous savons que beaucoup d'entre vous pensent que la bonne solution est de ne rien faire. Nous vous comprenons. Nous savons également que ces changements ont un poids différent selon les communautés et que, pour certaines, les questions de confidentialité et d'identité ne sont pas seulement des préférences, mais des préoccupations de sécurité fondées sur des expériences réelles. Nous en sommes conscients et cela influence directement les choix que nous faisons. Nous savons également, après plus de 10 ans d'exploitation de cette plateforme, que les adolescents ont besoin de véritables mesures de protection. Le nombre d'adolescents sur Discord a considérablement augmenté depuis la pandémie, et ils méritent une expérience adaptée à leur âge. Dans le même temps, nous pensons que les adultes devraient pouvoir profiter pleinement du contenu de Discord. Pour concilier ces deux aspects de manière responsable, il faut mettre en place des mesures de protection qui garantissent que le contenu soumis à une restriction d'âge reste dans les espaces réservés aux adultes.
Mais le fonctionnement spécifique de la vérification de l'âge (les méthodes de vérification, les exigences de conformité) est façonné par la législation déjà en vigueur au Royaume-Uni et en Australie, bientôt suivie par le Brésil, puis par l'Europe et plusieurs États américains. En développant nous-mêmes ce système, nous pouvons montrer aux régulateurs qu'il est possible de vérifier l'âge sans collecter d'informations d'identité.
Voici comment cela se présente dans la pratique :
- Pour plus de 90 % des utilisateurs, rien ne change. La plupart des utilisateurs n'accèdent jamais à des contenus soumis à une restriction d'âge et ne modifient jamais leurs paramètres de sécurité par défaut. Pour ceux qui le font, nous disposons d'un système interne qui permet de déterminer votre âge avec précision. Discord utilise déjà des systèmes de sécurité qui détectent les réseaux de spam, empêchent les raids et détectent les abus coordonnés, grâce à notre moteur de règles (que nous venons de mettre en open source sous le nom d'Osprey afin que d'autres plateformes puissent l'utiliser). La détermination de l'âge fonctionne de la même manière, en utilisant la même catégorie de signaux au niveau du compte : depuis combien de temps votre compte existe, si vous avez un moyen de paiement enregistré, les types de serveurs auxquels vous êtes connecté et les habitudes générales d'activité de votre compte. Il ne lit pas vos messages, n'analyse pas vos conversations et ne regarde pas le contenu que vous publiez. Nous savons que « faites-nous confiance » ne suffit pas ici, c'est pourquoi nous publierons la méthodologie avant le lancement mondial.
- Si vous faites partie des moins de 10 % d'utilisateurs qui doivent effectuer une vérification, nous vous proposerons plusieurs options, conçues pour nous permettre de connaître uniquement votre âge et en aucun cas votre identité. Et si vous choisissez de ne pas effectuer de vérification, voici exactement ce qui se passera : vous conserverez votre compte, vos serveurs, votre liste d'amis, vos messages privés et votre chat vocal. La seule chose qui change, c'est que vous ne pourrez pas accéder au contenu réservé aux personnes d'un certain âge ni modifier certains paramètres de sécurité par défaut conçus pour protéger les adolescents. Rien d'autre ne change dans votre expérience Discord.
Votre tranche d'âge est privée. Aucun autre utilisateur de Discord ne peut la voir.
Transparence concernant nos partenariats
Pour une petite minorité d'utilisateurs qui souhaitent accéder à du contenu soumis à une restriction d'âge et dont nos systèmes internes ne peuvent confirmer l'âge adulte, nous devons proposer des alternatives. Afin de maintenir une barrière entre Discord et vos informations personnelles, nous travaillons en partenariat avec des fournisseurs tiers qui se chargent de la vérification et ne transmettent que votre tranche d'âge. L'idée est simple : nous ne voulons pas savoir qui vous êtes. Nous avons juste besoin de savoir si vous êtes majeur. Et cela fonctionne dans les deux sens : un fournisseur n'a aucun moyen de relier votre identité à votre compte Discord. C'est voulu.
Nous savons que beaucoup d'entre vous sont sceptiques quant à la manière dont nous gérons nos partenariats, et l'incident de sécurité survenu l'année dernière impliquant notre prestataire de services client tiers ne fait que renforcer ce scepticisme. Pour être clair, nous n'utilisons pas ce fournisseur pour la vérification de l'âge. En fait, nous ne travaillons plus du tout avec lui et nous avons tiré les leçons de cet incident.
Tous les fournisseurs avec lesquels nous travaillons sont soumis à un contrôle de sécurité et de confidentialité avant leur intégration. Cela inclut des limites contractuelles sur l'utilisation des données et des exigences strictes en matière de conservation et de suppression. Les informations soumises pour la vérification de l'âge ne sont conservées que pendant la durée minimale nécessaire, ce qui signifie dans la plupart des cas qu'elles sont immédiatement supprimées. Si un fournisseur ne satisfait pas à ces exigences, nous ne travaillons pas avec lui.
L'un de nos principaux objectifs en matière de vérification de l'âge est de vous offrir plusieurs options. Dans ce cadre, nous avons évalué plusieurs fournisseurs afin de proposer une gamme d'options de vérification qui conviennent à nos utilisateurs. L'une de ces évaluations concernait Persona, une entreprise utilisée par des...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.