L'application Nearby Glasses vous avertit si quelqu'un porte des lunettes intelligentes à proximité, en identifiant le signal Bluetooth unique des Ray-Bans de Meta et d'autres

Les lunettes intelligentes de Meta ont été l'un des rares succès du géant des médias sociaux dans le domaine du matériel informatique. Et il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir apparaître des offres de Google, Samsung, Apple, etc. Si les lunettes intelligentes peuvent offrir des expériences intéressantes, elles présentent également un aspect plus sombre que l'on ne peut ignorer. Meta avait notamment suscité des craintes en matière de protection de la vie privée après la sortie de ces lunettes intelligentes.
Un cas récent a notamment confirmé ces craintes. Un homme a utilisé des lunettes intelligentes pour enregistrer illégalement des rapports sexuels. Le voyeur échappe à la prison après avoir envoyé à la femme des vidéos qu'il avait secrètement filmées lors d'une relation intime. Il a plaidé coupable de voyeurisme (enregistrement d'un acte privé sans le consentement de la victime) devant le tribunal de première instance de Warrington, et a été condamné à une amende de 1070 $, à une surcharge de 420 $ et à 115 $ de frais de justice.
Si vous vous méfiez du danger que représentent les lunettes intelligentes ou si vous souhaitez simplement éviter les personnes qui les portent, vous serez peut-être intéressé par une nouvelle application Android. Comme le rapporte 404 Media, le développeur amateur et sociologue Yves Jeanrenaud a créé une application Android appelée Nearby Glasses. Disponible sur le Google Play Store et GitHub, l'application est capable de vous envoyer une alerte lorsqu'elle détecte des lunettes intelligentes à proximité. Pour ce faire, elle recherche les signatures Bluetooth distinctives émises par ces appareils.
Plus précisément, l'application recherche les « trames publicitaires » Bluetooth, qui sont de petits éléments de données que les appareils Bluetooth diffusent régulièrement. Pour cette application, Jeanrenaud aurait référencé un répertoire de fabricants d'appareils Bluetooth Low Energy (BLE) afin que l'application recherche spécifiquement les trames publicitaires de Meta. Elle recherche également Luxottica Group S.p.A., qui non seulement propose ses propres lunettes intelligentes, mais s'associe également à Meta et Snap pour leurs lunettes intelligentes. "S'il voit une monture publicitaire de ces fabricants, il vous en informe. C'est à peu près tout", a déclaré Jeanrenaud au média.
Depuis que les lunettes intelligentes ont fait leur apparition, un certain nombre de rapports troublants ont été publiés sur la manière dont cette technologie est et peut être utilisée à mauvais escient. Par exemple, vous avez peut-être entendu dire récemment que Meta prévoit d'intégrer la reconnaissance faciale dans ses lunettes intelligentes cette année. Cela pourrait être un cauchemar pour la vie privée, comme l'ont montré deux étudiants en 2024 qui ont pu obtenir des informations personnelles telles que des noms, des numéros de téléphone, des adresses et des membres de la famille après avoir ajouté la reconnaissance faciale à leurs lunettes intelligentes. Sans compter que les lunettes intelligentes pourraient être utilisées pour renforcer la traque et le harcèlement.
Le débat ne porte plus seulement sur la protection des données personnelles au sens classique, mais sur une transformation profonde de lespace public, où lacte de filmer peut devenir invisible, permanent et difficilement détectable. Ce qui distingue fondamentalement ces lunettes des smartphones, cest leur opacité fonctionnelle. Là où un téléphone tenu à bout de bras signale clairement une intention de filmer, les lunettes connectées brouillent ce signal social. Le simple fait de regarder quelquun peut désormais saccompagner dun enregistrement audio ou vidéo, sans geste explicite, sans écran visible, sans alerte évidente pour la personne filmée.
En outre, malgré l'ajout d'un voyant « de protection de la vie privée » par Meta, une modification permet de supprimer ce voyant d'avertissement. L' « amateur » qui modifie les lunettes intelligentes de Meta les vend à un prix modique (60 dollars) aux acheteurs intéressés. Il commercialise les lunettes Meta modifiées sur sa chaîne YouTube et semble les vendre sur eBay. Pourtant, ce voyant est censé s'allumer chaque fois que l'utilisateur enregistre, alertant ainsi les autres personnes de ce qui se passe.
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait créé cette application, Jeanrenaud a répondu : « Je considère que c'est une petite partie de la résistance contre les technologies de surveillance ». Il prévient également qu'il ne veut pas que « les gens se sentent faussement en sécurité » lorsqu'ils utilisent son application, car elle n'est pas parfaite. Par exemple, l'application peut générer des faux positifs lorsqu'elle est utilisée avec d'autres appareils qui émettent ces signaux Bluetooth, comme le casque VR Meta Quest 2.
Voici un extrait de la présentation de l'application :
Nearby Glasses
Cette application vous avertit lorsque des lunettes intelligentes se trouvent à proximité. Elle utilise des identificateurs d'entreprise dans les données Bluetooth envoyées par ces lunettes. Il est donc probable qu'il y ait des faux positifs (par exemple, des casques VR). Par conséquent, soyez prudent lorsque vous vous approchez d'une personne portant des lunettes. Il peut s'agir de lunettes ordinaires, malgré l'avertissement de l'application.
L'auteur de l'application, Yves Jeanrenaud, n'est pas responsable de cette application ni de ses fonctionnalités. Utilisez-la à vos risques et périls. Par conception technique, la détection des appareils Bluetooth LE peut parfois ne pas fonctionner comme prévu. Je ne suis pas un développeur diplômé. Tout ceci a été écrit pendant mon temps libre et avec des connaissances que j'ai apprises moi-même.
Les faux positifs sont probables. Cela signifie que l'application Nearby Glasses peut vous signaler la présence de lunettes intelligentes à proximité alors qu'il s'agit en fait d'un casque VR du même fabricant ou d'un autre produit de la même gamme. Il se peut également qu'elle ne détecte pas de lunettes intelligentes à proximité. Encore une fois, je ne suis pas un développeur professionnel : Je ne suis pas un développeur professionnel.
Cependant, cette application est gratuite et son code source est disponible (bien qu'il ne soit pas considéré comme fossile en raison de la restriction non commerciale), vous pouvez examiner le code, le modifier et le réutiliser (dans le cadre de la licence).
L'application Nearby Glasses ne stocke aucune information sur vous et ne collecte aucune information sur vous ou votre téléphone. Il n'y a pas de télémétrie, pas de publicité et aucune autre nuisance. Si vous installez l'application via Play Store, il se peut que Google ait des informations sur vous et recueille des statistiques. Mais l'application elle-même ne le fait pas.
Si vous choisissez de stocker (exporter) le fichier journal, cela dépend entièrement de vous et de votre responsabilité quant à la destination de ces données. Les journaux ne sont enregistrés que localement et ne sont pas automatiquement partagés avec qui que ce soit. Ils contiennent peu de données sensibles ; en fait, seuls les codes d'identification du fabricant des appareils BLE rencontrés.
À utiliser avec une extrême prudence ! Comme indiqué précédemment : Il n'y a aucune garantie que les lunettes intelligentes détectées se trouvent réellement à proximité. Il peut s'agir d'un autre appareil ressemblant techniquement (au niveau BLE adv) à des lunettes intelligentes.
N'agissez pas de manière irréfléchie. Réfléchissez avant d'agir sur la base de n'importe quel message (pas seulement de cette application).
Pourquoi ?
- Parce que je considère les lunettes intelligentes comme une intrusion intolérable, une négligence du consentement, une technologie horrible qui est déjà utilisée pour produire des tonnes et des tonnes de « contenu » tout aussi dégoûtant.
- Certaines lunettes intelligentes sont dotées d'une petite LED indiquant qu'un enregistrement est en cours. Mais cela peut être facilement désactivé, tandis que les fabricants prétendent empêcher cela et n'assument aucune responsabilité (la technologie a tendance à faire cela depuis des décennies maintenant).
- Les lunettes intelligentes ont déjà été utilisées pour la reconnaissance faciale instantanée et le seront apparemment dès la sortie de la boîte. Cela met beaucoup de gens en danger.
- J'espère que cette application sera utile à quelqu'un.
Comment ?
- Il s'agit d'une approche simple et plutôt heuristique. Parce que BLE utilise des MAC aléatoires et que l'OSSID n'est pas stable, pas plus que l'UUID des annonces de service, vous ne pouvez...
